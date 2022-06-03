iPadOS 16 изменит многозадачность

6 июня состоится конференция Apple WWDC и как обычно, мы ожидаем обновлений операционной системы для всех ключевых продуктов Apple. По словам Марка Гурмана из Bloomberg, одним из больших новых изменений в iPadOS в этом году является переработанный многозадачный интерфейс, который показывает открытые фоновые приложения. Кроме того, iPad получит новые возможности изменения размера окон приложений и дополнительные способы одновременной работы с несколькими приложениями.

Текущая версия iPadOS 15 может выполнять многозадачность с разделенным просмотром, когда у вас есть два приложения рядом, и вы также можете получить другое приложение в режиме слайд-шоу, которое может перемещаться сбоку. Новая многозадачность iPadOS 16 направлена ​​на то, чтобы позиционировать iPad как настоящую замену ноутбуку. На линейку iPad приходится 9% годовых продаж Apple, и за последние два года наблюдается значительный рост числа пользователей.
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