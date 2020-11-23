iPhone 12 Pro Max можно ремонтировать

В последнее время производители смартфонов стали достаточно плохо заботиться о том, чтобы их флагманы можно было отремонтировать при поломке, так как все силы уходят на работу над тонким корпусом и прочими бонусами, тогда как о возможности заменить батарею никто не думает. В iPhone 12 Pro Max, что удивительно, ситуация не совсем уж плохая, как мы привыкли, и на деле пользователь получает возможность за вполне разумные деньги получить качественный продукт, который при поломке можно отремонтировать. Специалисты, разобрав устройство, поставили новинке шесть баллов из десяти, тем самым сообщив всему миру о том, что такой гаджет вполне можно отремонтировать на базовом уровне. Конечно, замена платы или чего-то в таком духе требует больше усилий.