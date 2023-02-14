iPhone 14 Pro Max стоит всего 454 долларов

Сегодня инсайдеры поделились довольно интересной информацией о смартфоне iPhone 14 Pro Max, точнее, о его стоимости. Поставщики секретной информации смогли связаться с отраслевыми поставщиками и посчитали, сколько стоят на текущий момент компоненты для смартфона, чтобы посчитать его себестоимость. Оказалось, что в розницу данные компоненты обойдутся компании Apple в 454 доллара, хотя и так понятно, что производитель закупает компоненты оптом и, соответственно, цена в итоге даже немного ниже. Но в любом случае на компоненты смартфона производитель тратит в три раза меньше, чем официальная стоимость iPhone 14 Pro Max, что, конечно, многих огорчит и даже разочарует. но не всё так просто не самом деле, потому что дело не только в цене компонентов.

Нужно учитывать расходы на сборку смартфона — каждый гаджет нужно собрать на производственных мощностях и заплатить заводу за определённую партию. После этого идут расходы на логистику — партию нужно упаковать, после чего доставить в конкретную страну, после чего уже по стране разгрузить смартфоны в нужном количестве на склады официальных ритейлеров. Более того, компания вкладывается в рекламу своих устройств, в презентацию и, что самое важно, в разработку новых компонентой, решений и операционной системы. Так что в итоге стоимость смартфона будет немного выше, но производитель всё равно зарабатывает примерно в два раза больше, чем тратит на производство каждого iPhone 14 Pro Max в отдельности.
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