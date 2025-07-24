iRobot представила нового робота-пылесоса Roomba Max 705 Combo

Компания iRobot представила нового робота-пылесоса Roomba Max 705 Combo — свою первую модель с роликовой шваброй и уникальной системой защиты ковров от намокания. Устройство, анонсированное на этой неделе, стало усовершенствованной версией пылесоса, выпущенного в апреле. Главная особенность — специальный защитный чехол, который автоматически накрывает швабру, когда робот заезжает на ковёр. У большинства роботов с роликовыми швабрами подобной функции нет — они не могут поднять швабру или убрать её без вмешательства пользователя, из-за чего ковры часто остаются влажными. Некоторые модели, например Deebot X8 Pro Omni, решают проблему по-другому — сначала проводят сухую уборку, либо требуют ручного ограничения доступа к коврам.

Roomba Max 705 Combo призван устранить эту проблему благодаря новому защитному механизму, хотя iRobot пока не раскрывает деталей конструкции. На промоизображениях видно, как пластиковый щиток оборачивается вокруг роликовой швабры, изолируя её от поверхности ковра. Кроме того, швабра у этой модели может выдвигаться для очистки углов вдоль стен. Также новая версия оснащена парой прорезиненных щёток, устойчивых к запутыванию, навигацией на основе лидаров и системой распознавания мелких объектов — игрушек, проводов и не только. В комплект также входит док-станция AutoWash Dock, которая автоматически очищает и сушит швабру (с подогревом), а также выполняет функции самоочистки и автозаправки водой.