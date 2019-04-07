Мобильный SSD с USB 3.1 Type-C от Lexar

Диск снабжен алюминиевым корпусом и, благодаря своим компактным размерам, легко помещается в любом кармане. Компания называет SSD самыми быстрыми в своем роде и обеспечивает скорость чтения 950 МБ / с и скорость записи 900 МБ / с.

Что касается возможности подключения, то существует порт USB 3.1 с выходом на Type-C. Обладателям данного SSD предоставляется программное обеспечение DataVault Lite. Программа работает через 256-битное шифрование AES. Рекомендованная розничная цена составляет 99,99$ за 250 ГБ, 149,99$ за 500 ГБ и 279,99$ за 1 ТБ.