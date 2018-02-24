Предварительный обзор SJCAM A10. Шикарное решение

2018-02-24, Автор - Влад Волошин; Продукт - SJCAM A10; [115]
Мобильная носимая камера SJCAM A10 подойдет и для съемки видео, и для использования в качестве видеорегистратора в автомобиле. Благодаря такой гибкости, продукт можно сразу рекомендовать как видеоблогерам, так и автомобилистам, которые хотят ездить с комфортом и спокойствием. Устройство выглядит стильно, обладает целым рядом технических новшеств, ест массе мелких приятных деталей, так что сегодня я решил рассказать вам более подробно обо всём. Стоит понимать, что производитель уже давно зарекомендовал себя с наилучшей стороны - качество на высочайшем уровне, цена на продукцию ниже любого конкурента, набор возможностей и уровень съемки каждый раз удивляют. Думаю, если вы хотите получить самое оптимальное решение за свои деньги, то это самое лучшее, что можно подобрать на рынке. Плюс, разработчик не перестаёт удивлять - некоторые особенности здесь действительно уникальны.

Особенности

Сразу начну с самого интересного, про характеристики потом поговорим. Итак, у нашей новинки есть защита от влаги по сертификату IP65, то есть, вы можете идти и снимать видео в дождь, не переживая о том, что с продуктом что-то случится. Далее, имеется сразу два микрофона для записи звука - один основной, он будет записывать ваш голос, а второй отвечает за запись звука сбоку. Это позволяет отправить обе дорожки на процессор и удалить шумы, основной звук станет более четким. Есть защита от пыли и повреждений механического плана, а батарея на 2650 мАч позволяет записывать видео очень и очень долго. Учитывая, что современные смартфоны такие батареи получают, думаю, камере точно хватит с большим запасом на длительный срок. В техническом плане новинка тоже оказалась весьма интересной - снимать видео будет в удовольствие.

Благодаря линзе SONY IMX 323 получаем 140-градусный охват, камера может снимать не только видео в высоком разрешении (1080р на 30 кадрах в секунду), но и захватывать сразу три полосы на дороге. Учитывая, что SJCAM A10 можно использовать и в качестве авторегистратора, такая возможность будет довольно приятной. Стоит также отметить, что продукт оснащен камерой ночного видения и работает она отменно - в ночное время суток получается снимать дорожное полотно в очень высоком качестве. Плюс, есть система определения лазерных координат лазерного типа, сенсорный экран на два дюйма, функция обнаружения движения и подключения к социальным сетям. Думаю, набор возможностей понравится даже гику.

Дизайн корпуса

Не могу сказать, что дизайн корпус в такого рода продуктах что-то решает. Но, камера выполнена в современных традициях рынка - защита от влаги и пыли, корпус черного цвета, он защищен от падений и выглядит стильно, дорого, привлекает внимание. Камеру удобно носить в руках, пользоваться, удобно крепить на лобовое стекло автомобиля. На передней панели у нас линза, на тыльной - экран. Компактные размеры понравятся как блогеру, так и автомобилисту. И, конечно, все очень лаконично разработано - нет ничего лишнего, что напрягало бы взгляд.

Итог

Повторюсь - производитель и ранее показывал, что он умеет делать хорошо, дешево и круто. Сейчас ситуация повторилась и производитель нам показал шикарное решение за свои деньги, которое можно использовать сразу в нескольких сценариях жизни. Кто-то купит себе эту камеру и будет снимать видео для канала в сети, кто-то поставит себе устройство в машину и получит самый продвинутый регистратор на рынке. В любом случае, пользователи оценят возможности SJCAM A10, как только продукт попадет им в руки. А что вы думаете о данной новинке?


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