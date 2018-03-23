Сравнительный обзор Uniel UTV-81, RST 02575 и Oregon Scientific BAR268HG - Домашняя метеостанция

2018-03-23, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - Oregon Scientific BAR268HG; [239]
Хотели бы вы установить в своем доме или квартире систему, которая позволяет определять температуру на улице и внутри помещения, показывать атмосферное давление и многое другое? Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию сразу три метеостанции для домашнего пользования от разных производителей. Встречайте, перед вами следующие модели: Uniel UTV-81, RST 02575 и Oregon Scientific BAR268HG. В данном сравнительном обзоре мы постараемся определить в этой тройке явного лидера и сделать для себя выбор. Устройства доступны в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройства поставляются в компактных упаковках, на которых можно найти всю необходимую информацию о метеостанции. Комплектация девайсов практически идентична друг с другом, если не считать в двух моделях наличие подставок для установки на рабочий стол. В комплектацию входят:

  • Uniel UTV-81
Метеостанция Uniel UTV-81 Внешний модуль Съемное крепление для размещения прибора на стене Съемная подставка для размещения прибора на столе Инструкция по эксплуатации
  • RST 02575
Метеостанция RST 02575 Внешний модуль Съемная подставка для размещения прибора на столе 2 батарейки типа АА 2 батарейки типа ААА Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон
  • Oregon Scientific BAR268HG
Метеостанция Oregon Scientific BAR268HG Внешний модуль 2 батарейки типа ААА 1 батарейка типа АА Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Особенности Uniel UTV-81

  • Диапазон измерений внутренней температуры: от -5 до +50 градусов
  • Диапазон измерений относительной влажности воздуха при 25 оС: от 25% до 95%
  • Диапазон измерений уличной температуры: от -40 до +60 градусов
  • Диапазон измерений относительной влажности воздуха при 25 оС: от 25% до 95%
  • Частота радиопередачи: 433 МГц
  • Количество каналов: 3
  • Радиус действия в отсутствии препятствий: 30 м
  • Цикл измерений: 43-47 секунд
  • Часы, обычный календарь

Особенности RST 02575

  • Измерение температуры (OUT)
  • Диапазон показателей температуры: -30 - 70° C
  • Измерение влажности в помещении
  • Барометр (отображение на экране атмосферного давления)
  • Частота передачи данных: 433,92 МГц
  • Дисплей с подсветкой
  • Размеры (ВхШхТ): 167х124х65 мм

Особенности Oregon Scientific BAR268HG

  • Измерение температуры (OUT)
  • Измерение влажности в помещении, на улице
  • Часы, обычный и лунный календарь
  • Беспроводной выносной датчик (макс. число датчиков - 5)
  • Дисплей с подсветкой
  • Прогноз погоды на ближайшие 12+ часов
  • Предупреждение о заморозках, фаза Луны
  • Радиоконтролируемые часы
  • Беспроводной датчик с передачей сигнала до 30 м
  • Частота радиосигнала: 433 МГц
  • Диапазон измерения температуры: от -40 до +60 градусов

Внешний вид

По своим размерам девайсы идентичны друг другу и дизайн даже чем-то похож. Устройства выполнены из качественных материалов. Корпус девайсов сделан из пластика. К сборке у нас никаких существенных нареканий не возникло. Все детали закреплены аккуратно, без всяких зазоров.

Глянцевый корпус Oregon Scientific BAR268HG будет отлично сочетаться с интерьеров вашего рабочего места, либо спальни.

Корпус метеостанции RST 02575 получил шероховатую поверхность, стилизованную под кожу.

Uniel UTV-81 выполнен в двух цветах: черном и золотистом. На корпусе нет никаких элементов управления, они спрятались под задней крышкой для аккумуляторных батареек: mode и стрелка вверх/вниз.

Модель RST 02575 получила под свое управление четыре сенсорные кнопки управления: Light, Set, Channel и Memory. Не сказать, что на них удобно нажимать, кажется было бы куда лучше использовать стандартные кнопки управления.

Основные элементы управления метеостанции Oregon Scientific BAR268HG расположились на боковой грани устройства. На верхней грани, также обосновались две кнопки управления: Sensor и Light. Все элементы управления расположились очень удобно, настройка осуществляется интуитивно.

Диагональ экрана устройств отличается лишь у модели RST 02575, она немного меньше двух других моделей. Читаемость информации на всех устройствах отличная. В Uniel UTV-81, к сожалению, отсутствует подсветка дисплея, а RST 02575 не может похвастаться своими углами обзора. Лучше всех показывает себя дисплей Oregon Scientific.

Oregon Scientific BAR268HG, в отличии от двух других устройств, не получил дополнительных элементов для установки, к примеру, на стену, другими словами данный девайс можно будет поставить либо на рабочий стол, либо на тумбочку рядом с кроватью.

Uniel UTV-81 и RST 02575, благодаря отверстию под крепление можно повесить на видное место на стену при помощи обычного самореза.

Если сравнивать внешние блоки для передачи данных температуры снаружи помещения, то здесь предпочтения следует отдать модели Oregon Scientific, где нет ничего лишнего, что могло бы сажать уровень заряда батареек. На лицевой части устройства находится светодиодный индикатор состояния работы. Отсутствие выносного термо сенсора позволяет спрятать внешний блок от взглядов прохожих и не переживать за его сохранность, что является плюсом.

Внешний блок RST 02575 обзавелся выносным термо сенсором, однако здесь есть небольшой минус - встроенный дисплей, что будет влиять на заряд батареек, садиться они будут куда быстрее.

Внешний блок метеостанции Uniel UTV-81 также получил под свое управление выносной термо сенсор.

Если сравнивать все три устройство по внешнему виду, то здесь мнения могут существенно разделиться. Наш выбор остановился сразу на двух устройствах: Uniel UTV-81 и Oregon Scientific BAR268HG. Эти девайсы несомненно сумеют вписаться в интерьер любого рабочего места или комнаты. Дизайн модели RST 02575 больше напоминает домофон.

Функционал

Начнем с дальности связи основного блока с внешним. Максимальная дальность связи составляет 30 метров, однако здесь есть одно но, если между устройствами нет никаких преград. На практике стабильная передача данных осуществляется в радиусе 10-ти метров, учитывая стены и перегородки. Другими словами, чем больше помех будет между основным и внешним блоком управления, тем меньше расстояние связи. Среди всех устройств Oregon Scientific BAR268HG показал лучшие результаты в дальности связи. Там где два других теряли сигнал, Oregon Scientific BAR268HG держался на высоте.

Что касается функциональности девайсов, то они в большей степени схожи. Все три устройства измеряют комнатную, наружную температуру, влажность и прогнозировать погоду. Модель RST 02575 получила под свое управление барометр, что позволяет показывать давление атмосферного воздуха. Кроме того, в Oregon Scientific BAR268HG есть даже отображение фаз Луны, конечно, не всем данная информация может показаться интересной и нужной, но тот факт, что данная функция здесь наблюдается является плюсом. Кроме того, здесь есть автоматическая настройка времени до 4 раз в сутки при помощи специального радиосигнала.

Девайсы могут предупреждать о возможных заморозках. Данная функция отлично поможет автовладельцам.

Следует отметить, что в модели RST 02575, к сожалению, нет ни часов, ни календаря, но при этом сохранена информативность основных показателей. Прогнозирование погоды осуществляется с небольшой анимацией.

Если говорить о простоте и удобстве, то лучше всего подойдет модель Uniel UTV-81, где нет никакой лишней информации.

Если брать за основу именно точность данных, то в лидеры вырывается Oregon Scientific BAR268HG. Кроме того, данная модель совместима со стандартными универсальными беспроводными датчиками, которые всегда можно купить в случае необходимости.

Отдельное внимание следует уделить измерению и отображению внешней влажности. Для корректной работы данного показателя, беспроводной датчик устройства необходимо установить именно на улице, а не внутри помещения. Другими словами, влажность будет измеряться лишь там, где установлен датчик. В функционале опять появляются спорные моменты, однако лидера все же выбрать удалось, и это, несомненно, Oregon Scientific BAR268HG.

Итоги

Подведем итоги по домашним метеостанциям Uniel UTV-81, RST 02575 и Oregon Scientific BAR268HG. Все три устройства получили под свое управление отличный функционал и информативный дисплей, позволяющий следить за температурными и другими показателями не только внутри помещения, но и на улице. Существенно отличается лишь цена. Для тех, кто ищет недорогое и в то же время многофункциональное решение, отлично подойдет модель Uniel UTV-81, данный девайс стоит дешевле всех. Однако есть и те пользователи, которые все же стараются подобрать для себя устройство с точными показателями. В данном случае несомненным лидером становится Oregon Scientific BAR268HG, который не уступает двум другим девайсам ни по дизайну, ни по возможностям, и более того, опережает их. Лично нам, среди этих трех устройств, больше понравилась модель Oregon Scientific BAR268HG, которая сочетает в себе отличную цену, привлекательный дизайн и правдивую информацию о погоде. В любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.

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Сравнительный обзор Uniel UTV-81, RST 02575 и Oregon Scientific BAR268HG - Домашняя метеостанцияСравнительный обзор Uniel UTV-81, RST 02575 и Oregon Scientific BAR268HG - Домашняя метеостанция
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