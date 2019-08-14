Очиститель воды Mi Water Purifier «Lentils» от Xiaomi

2019-08-14, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Mi Water Purifier «Lentils; [54]
Компания Xiaomi официально представила новый водоочиститель «Lentils» (Чечевица).

Характеристики

Устройство оснащено четырьмя очистительными камерами и мини-резервуаром для воды объемом 3 л. Камеры внешне напоминают чечевицу в стручке, отсюда и пошло название. Водоочиститель достаточно портативный (471x452x170 мм) и может легко поместиться под кухонной раковиной.

Как работает

Вода проходит 4 стадии очистки: из первой камеры с полипропиленовым хлопком высокой плотности жидкость переливается во вторую камеру, в которой находится стержень из активированного угля. Потом вода протекает через фильтр обратного осмоса в третей ячейке и ещё один отсек с активированным углем.

Скорость фильтрации составляет 1,3 л в минуту. Ежедневный объём подаваемой воды может удовлетворить потребности от 3 до 5 человек. Из 1 литра выходит 1 литр очищенной, поэтому она не расходуется впустую.

Цена

Гаджет стоит $141 и сейчас находится в предварительной продаже.

Комментарии и отзывы Mi Water Purifier «Lentils
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