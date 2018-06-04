Яндекс.Станция - принцип работы, характеристики, обзор возможностей

Яндекс.Станция управляется голосом и может воспроизводить музыку через сервис «Яндекс.Музыка». Также колонку можно подключить к телевизору и управлять просмотром видео и фильмами из интернета с помощью таких сервисов, как «Кинопоиск», «Амедиатека» и ivi.ru. Станция также может выполнять те же команды, что и Алиса.

Комплектация

Колонка – Яндекс.Станция

Блок питания

HDMI кабель

Купон с подпиской на Яндекс сервисы, «Кинопоиск», «Амедиатеку» и ivi.ru

Внешний вид

Характеристики

Платформа Cortex A53 – 1.4ГГц – Allwinner

1GB – Оперативной памяти

8GB – Встроенной памяти Звук Диапазон воспроизводимых частот — 50 Гц — 20 кГц

Поддержка потоковых аудиосервисов — есть

Суммарная мощность — 50 Вт

НЧ-динамики — 1 шт., 30 Вт, 85 мм

ВЧ-динамики — 2 шт., 10 Вт, 20 мм

Пассивные излучатели — 2 шт., 95 мм

Отношение сигнал/шум — 96 дБ. Видео Поддержка потоковых видеосервисов — есть

Разрешение — 1080p. Программное обеспечение Встроенный голосовой помощник — Яндекс Алиса. Подключение Выход HDMI — HDMI 1.4

Wi-Fi — IEEE 802.11 b/g/n/ac, 2.4 ГГц / 5 ГГц

Bluetooth — Bluetooth 4.1/BLE. Питание Адаптер — 220 — 240 В переменного тока, 50 Гц

Напряжение питания — 20 В постоянного тока. Дополнительно Количество микрофонов — 7

Дизайн — аудиоткань, верх из алюминия

Размеры (ШxВxГ) — 141x231x141 мм

Вес — 2.9 кг.

Яндекс.Станция подключается к телевизорам по HDMI-интерфейсу, а к интернету через Wi-Fi. По Bluetooth можно подключиться к телефону и проигрывать с него музыку и аудиокниги, для этого не требуется подключение к Интернету.Яндекс.Станция внешне выглядит очень прочной и надежной. Она имеет строгий и элегантный дизайн, а LED подсветка на колесе регулировки громкости подчеркивает стиль этой колонки. Также есть возможность смены кожуха, если вы повредили или хотите поменять цветовое исполнение колонки, но будут ли они продаваться в будущем отдельно не известно.

Возможности Яндекс.Станции

Яндекс.Станция помогает в повседневный делах, проигрывает музыку с отличным качеством, находит и показывает кино. Она может отвечать почти на все ваши вопросы и выполнять несложные поручения. При покупке Яндекс.Станции вы получите год бесплатной музыки и подписку на Яндекс.Плюс.

Яндекс. Станция сможет услышать вас через всю комнату с помощью речевых технологий Яндекса и матрице из семи чувствительных микрофонов, которые помогают Алисе разобрать каждое слово. Вы можете подключить станцию к телевизору, и она будет показывать фильмы и сериалы.

Инструмент прослушки?

У Станции есть два режима распознавания речи, фоновый и основной. В фоновом режиме она реагирует только на слова-активаторы, а всё остальное пропускает мимо ушей. Если слово-активатор прозвучало, Станция понимает, что вы обращаетесь к ней, и переключается в полноценный режим распознавания.Микрофонную матрицу можно отключить одной кнопкой. Если кнопка нажата, Станция не слышит ничего, даже слов-активаторов, — её микрофоны обесточены.

Яндекс.Станция вскоре поступит в продажу — если вы оставите адрес на сайте, они сообщат, когда это произойдёт. Она будет стоить 9990 рублей. Покупатели Станции получат в подарок год бесплатной Яндекс.Музыки, возможность смотреть фильмы без рекламы на КиноПоиске и другие бонусы подписки Яндекс.Плюс, а также три месяца сериалов в «Амедиатеке» и два месяца подписки на ivi.

Возможности Яндекс.Станции будут постоянно расширяться. Алису обучают не только в Яндексе — весной запустили платформу Яндекс.Диалоги, с помощью которой разработчики могут прививать нашей помощнице новые навыки. Так что вскоре Алису можно будет попросить включить свет, запустить стиральную машину или погладить бельё — и она выполнит просьбу.

В будущем будет функция работы колонок в унисоне, две или более станции можно будет синхронизировать и использовать как стерео акустику. Но данная поддержка появится с одним из обновлений.