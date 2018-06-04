Яндекс.Станция - принцип работы, характеристики, обзор возможностей

2018-06-04, Автор - Нияз Дусталев; Продукт - Яндекс.Станция; [129]
Яндекс.Станция управляется голосом и может воспроизводить музыку через сервис «Яндекс.Музыка». Также колонку можно подключить к телевизору и управлять просмотром видео и фильмами из интернета с помощью таких сервисов, как «Кинопоиск», «Амедиатека» и ivi.ru. Станция также может выполнять те же команды, что и Алиса.

Яндекс.Станция подключается к телевизорам по HDMI-интерфейсу, а к интернету через Wi-Fi. По Bluetooth можно подключиться к телефону и проигрывать с него музыку и аудиокниги, для этого не требуется подключение к Интернету.

Комплектация

  • Колонка – Яндекс.Станция
  • Блок питания
  • HDMI кабель
  • Купон с подпиской на Яндекс сервисы, «Кинопоиск», «Амедиатеку» и ivi.ru

Внешний вид

Яндекс.Станция внешне выглядит очень прочной и надежной. Она имеет строгий и элегантный дизайн, а LED подсветка на колесе регулировки громкости подчеркивает стиль этой колонки. Также есть возможность смены кожуха, если вы повредили или хотите поменять цветовое исполнение колонки, но будут ли они продаваться в будущем отдельно не известно.

Характеристики

ПлатформаCortex A53 – 1.4ГГц – Allwinner
1GB – Оперативной памяти
8GB – Встроенной памяти
ЗвукДиапазон воспроизводимых частот — 50 Гц — 20 кГц
Поддержка потоковых аудиосервисов — есть
Суммарная мощность — 50 Вт
НЧ-динамики — 1 шт., 30 Вт, 85 мм
ВЧ-динамики — 2 шт., 10 Вт, 20 мм
Пассивные излучатели — 2 шт., 95 мм
Отношение сигнал/шум — 96 дБ.
ВидеоПоддержка потоковых видеосервисов — есть
Разрешение — 1080p.
Программное обеспечениеВстроенный голосовой помощник — Яндекс Алиса.
ПодключениеВыход HDMI — HDMI 1.4
Wi-Fi — IEEE 802.11 b/g/n/ac, 2.4 ГГц / 5 ГГц
Bluetooth — Bluetooth 4.1/BLE.
ПитаниеАдаптер — 220 — 240 В переменного тока, 50 Гц
Напряжение питания — 20 В постоянного тока.
ДополнительноКоличество микрофонов — 7
Дизайн — аудиоткань, верх из алюминия
Размеры (ШxВxГ) — 141x231x141 мм
Вес — 2.9 кг.

Возможности Яндекс.Станции

Яндекс.Станция помогает в повседневный делах, проигрывает музыку с отличным качеством, находит и показывает кино. Она может отвечать почти на все ваши вопросы и выполнять несложные поручения. При покупке Яндекс.Станции вы получите год бесплатной музыки и подписку на Яндекс.Плюс.

Яндекс. Станция сможет услышать вас через всю комнату с помощью речевых технологий Яндекса и матрице из семи чувствительных микрофонов, которые помогают Алисе разобрать каждое слово. Вы можете подключить станцию к телевизору, и она будет показывать фильмы и сериалы.

Инструмент прослушки?

У Станции есть два режима распознавания речи, фоновый и основной. В фоновом режиме она реагирует только на слова-активаторы, а всё остальное пропускает мимо ушей. Если слово-активатор прозвучало, Станция понимает, что вы обращаетесь к ней, и переключается в полноценный режим распознавания.
Микрофонную матрицу можно отключить одной кнопкой. Если кнопка нажата, Станция не слышит ничего, даже слов-активаторов, — её микрофоны обесточены.

Яндекс.Станция вскоре поступит в продажу — если вы оставите адрес на сайте, они сообщат, когда это произойдёт. Она будет стоить 9990 рублей. Покупатели Станции получат в подарок год бесплатной Яндекс.Музыки, возможность смотреть фильмы без рекламы на КиноПоиске и другие бонусы подписки Яндекс.Плюс, а также три месяца сериалов в «Амедиатеке» и два месяца подписки на ivi.

Возможности Яндекс.Станции будут постоянно расширяться. Алису обучают не только в Яндексе — весной запустили платформу Яндекс.Диалоги, с помощью которой разработчики могут прививать нашей помощнице новые навыки. Так что вскоре Алису можно будет попросить включить свет, запустить стиральную машину или погладить бельё — и она выполнит просьбу.

В будущем будет функция работы колонок в унисоне, две или более станции можно будет синхронизировать и использовать как стерео акустику. Но данная поддержка появится с одним из обновлений.

Комментарии:
Nvidia дарит Crew 2 при покупке GTX 1080...
Nvidia дарит Crew 2 при покупке GTX 1080Nvidia будет раздавать The Crew 2 с GTX 1080, 1080 Ti от Nvidia, а также ноутбуки и настольные компьютеры...
Google Pixel 3 получит 5,3-дюймовый экра...
Google Pixel 3 получит 5,3-дюймовый экраНе так давно в сеть утекло фото, на котором якобы изображены защитные стекла для флагманских смартфонов G...
Обновлённый Apple MacBook Pro получит 6-...
Обновлённый Apple MacBook Pro получит 6-В базе данных популярного бенчмарка Geekbench засветился ноутбук MacBookPro 14,3 на основе новенького шес...
Представлена системная плата MSI MEG X39...
Представлена системная плата MSI MEG X39Компания MSI представила в рамках выставки Computex 2018 материнскую плату MEG X399 Creation, предназначе...
Яндекс.Станция - принцип работы, характе...
Яндекс.Станция - принцип работы, характеЯндекс.Станция управляется голосом и может воспроизводить музыку через сервис «Яндекс.Музыка». Также коло...
Анонс нового флагмана Find X состоится д...
Анонс нового флагмана Find X состоится дСтало известно, что OPPO Find X представят в этом месяце. Новинка OPPO Find X получит 6,42-дюймовый экран...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор HP EliteBook 1040 G4 и HP OMEN Accelerator GA1-1000ur. Ультрабук бизнес-класса для геймингаОбзор HP EliteBook 1040 G4 и HP OMEN Accelerator GA1-1000ur. Ультрабук бизнес-класса для гейминга
Обзор Marvo Scorpion G909H. Недорогая игровая мышь с подсветкойОбзор Marvo Scorpion G909H. Недорогая игровая мышь с подсветкой
Обзор ORICO CSE 6U. Сетевое зарядное устройствоОбзор ORICO CSE 6U. Сетевое зарядное устройство
Обзор Crown CMGH-102T. Отличное решение для геймераОбзор Crown CMGH-102T. Отличное решение для геймера
Обзор MARVO KM-900W. Игровой набор из беспроводной клавиатуры и мышкиОбзор MARVO KM-900W. Игровой набор из беспроводной клавиатуры и мышки
Предварительный обзор Smartisan TNT Work...
Предварительный обзор Smartisan TNT WorkИногда на компьютерном рынке появляются устройства, которые лично мне кажутся очень странными. Суть в том...
Обзор Agony. Страшно противно...
Обзор Agony. Страшно противноЯ никогда не был особым фанатом хорроров, так как такие игры рассчитаны на игроков, которые любят острые ...
Предварительный обзор Panasonic Toughboo...
Предварительный обзор Panasonic ToughbooВ последнее время вышло достаточно много интересных смартфонов, но большинство из них не подходят для пут...
В России стартовало производство нового ...
В России стартовало производство нового Компания Ford Sollers сообщает об официальном старте серийного производства нового Ford EcoSport в России...
Предварительный обзор Vernee V2 Pro. Шик...
Предварительный обзор Vernee V2 Pro. ШикВ последнее время производители мобильных телефонов с известными именами стали просить за свои устройства...
Предварительный обзор Xiaomi Mi 8. Как н...
Предварительный обзор Xiaomi Mi 8. Как нМы долго ожидали релиза данного смартфона и пришло время посмотреть на то, что нам показала компания Xiao...
Обзор Dungeon Rushers: Crawler RPG. Душе...
Обзор Dungeon Rushers: Crawler RPG. ДушеУже на момент загрузки данной игры я понял, что это будет что-то предельно шикарное. Знаете, бывает такая...
Предварительный обзор HTC U12+. Практиче...
Предварительный обзор HTC U12+. ПрактичеОфициально представлен новый смартфон HTC U12+, который при всех своих крутых характеристиках и возможнос...
Обзор Camera FV-5. Лучшая камера для сма...
Обзор Camera FV-5. Лучшая камера для смаКогда я только услышал о данном приложении от своего знакомого, то не поверил. Он мне с уверенностью в ли...
Предварительный обзор Samsung Galaxy J4 ...
Предварительный обзор Samsung Galaxy J4 Смартфоны среднего класса всегда привлекают пользователей даже больше, чем флагманы. Причина довольно про...
Обзор Kundge.me. Учим английский с умом...
Обзор Kundge.me. Учим английский с умомВ последнее время изучать английский язык стало намного проще и интереснее — очень много разнообразных пр...
Предварительный обзор Samsung Galaxy S L...
Предварительный обзор Samsung Galaxy S LМногие большие компании понимают, что делать смартфоны нового формата дорого и рискованно — та же Samsung...
﻿
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor