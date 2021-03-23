realme Smart Scale официально представлены

Китайский производитель смартфонов Realme официально представит серию смартфонов Realme 8 уже завтра, 24 марта. На том же мероприятии бренд, как сообщили официальные источники, анонсирует свои первые умные весы. Этот продукт называется просто realme Smart Scale, и компания даже официально обнародовала все его характеристики, а также функции перед запуском продукта. Предстоящие Realme Smart Scale будут доступны в двух цветах: белом и синем. Весы смогут рассчитать 16 типов показателей здоровья и предоставить информацию о здоровье пользователя в удобном для анализа формате. Согласно заявлению бренда, все параметры тела человека регистрируются с использованием необходимых датчиков, BIS (анализ биоэлектрического импеданса) и передовых алгоритмов.