Обзор Trust GXT 288 Racing Wheel. Игровой руль с коробкой передач и педалями

Игровой руль можно отнести к нишевой периферии, предназначенной только для игр определенного жанра. Но именно в гонках такие рули позволяют получить реализм управления спортивными болидами и получить лучшие результаты в заездах. Тестируемый сегодня руль Trust GXT 288 Racing Wheel также оснащен переключателем передач и ножными педалями.

Trust GXT 288 Racing Wheel обзор

Руль находится в широком доступе в российских магазинах. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в эффектно оформленной коробке с изображением руля и данными по его техническим характеристикам. Судя по информации, он также совместим с консолью Sone PlayStation 3.

Комплект включает основной блок, ножные педали с кабелем подключения, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Рулевое колесо зафиксировано в блоке торпедо. Фиксируется на углу рабочего стола. Прижимается с помощью пары пластиковых фиксаторов.

Установить Trust GXT 288 Racing Wheel можно будет на стол с разной толщиной столешницы. На каждом из фиксаторов закреплены съемные проставки. После фиксации стоит устойчиво.

Справа расположен блок с переключателем скоростей. Двигается он в одной плоскости: вперед и назад. Ручка удобная.

Само рулевое колесо с традиционными габаритами, характерными для автомобиля. Толщина оптимальна, справа и слева текстурные вставки, улучшающие хват.

По центру логотип производителя с круговой подсветкой. По основанию распределен хороший набор кнопок управления.

Каждая из кнопок подписана. Все эти кнопки в последующем можно будет вручную настроить для быстрых команд в играх или воспользоваться автоматическими пресетами.

На верхнем торце пара дополнительных кнопок. Короткий ход, нажимаются беззвучно. По логике управления повторяют консольный геймпад.

С обратной стороны выведен разъем для подключения блока ножных педалей. Кабель с достаточной длиной.

Блок педалей выполнен из пластика. На ровной поверхности не скользит. Педали тут две, есть зона для отдыха ног.

Тесты

Основной блок подключается при помощи USB-кабеля.

Тесты Trust GXT 288 Racing Wheel мы проводили в паре с настольным компьютером. Также совместим с консолью Sony PlayStation 3, определяется и там, и там автоматически. Установка драйвера не требуется. Есть режим X-INPUT, с ним в игре GRID 2 корректно работал готовый набор настроек от геймпада XBOX.

Вращается руль на 270 градусов. В исходное положение возвращается быстро. При вращении есть небольшое сопротивление, добавляющее реализма. Саму отдачу можно регулировать при помощи барабана на руле.

Наличие вибрации, активируемой во время событий в игре, нам понравилось. Сам его вывод зависит от приложения или игры. Педали при нажатии ногами не скользят.

По управлению потребуется некоторое время на привыкание к реагированию в каждой отдельной игре, но оно удобней, чем на обычном геймпаде или связке из клавиатуры и мышки.

Итоги по Trust GXT 288 Racing Wheel

Trust GXT 288 Racing Wheel добротный игровой руль, поддерживающий консоль и настольный ПК. Хорошее качество исполнения, универсальное и надежное крепление, высокая точность и обратная связь, вращение на 270 градусов, переключатель скоростей и ножные педали, низкий уровень шума, набор кнопок для управления, отсутствие зависимости от программного обеспечения.