Обзор AKENORI PLN-3000S. Умный звездный проектор с Алисой…

Продолжая изучение темы «умного дома» в центре внимания сегодня будет умный проектор звездного неба AKENORI PLN-3000S. Эта модель оснащена светодиодной лампой, управляется со смартфона, может эксплуатироваться при минусовых температурах, а также поддерживает интеграцию в экосистемы с виртуальными голосовыми ассистентами Алиса и Маруся.

Комплектация

Приобрести его можно за 4400 рублей в ключевых российских магазинах и маркетплейсах.Поставляется в коробке с изображением устройства и данными по техническим характеристикам на русском языке. Внутри коробки покупатель обнаружит проектор, зарядный кабель, блок питания, руководство пользователя и гарантийный талон.

AKENORI PLN-3000S обзор

Внешний вид

Выполнен в корпусе из пластика белого цвета. Он монолитен, сборка проведена качественно.

Для него предполагается размещение на ровной поверхности. Есть ножки, позволяющие получить, устойчивую установку под тремя разными углами наклона.

Это позволит выбрать оптимальный угол направления света в зависимости от места размещения. Например, это может быть прикроватная тумба, книжная полка или рабочий стол. Светить на потолок или стену.

На одной из боковых сторон располагается механическая кнопка управления. Нажатием на нее проектор можно включить или выключить, а также переключать эффекты.

Питание в AKENORI PLN-3000S подается через 5V-разъем на торце. В комплекте идет кабель с USB-разъемом.

Подать питание можно как с помощью комплектного адаптера от сети 220В, так и от внешней батарейки.

Софт

На рабочей стороне прибора линза со светодиодной лампой и лазерный проектор. Такая комбинация позволяет управлять как общим фоном изображения, так и эффектом звезд в отдельности.Проектор оснащен модулем Wi-Fi 2.4 ГГц, используемым для подключения к домашней беспроводной сети. Настройках проходит через приложение Smart Life (TUYA).

После этого устройству можно присвоить имя и выбрать комнату размещения. В окне управления можно выбрать цвет для эффекта по палитре RGB. Задать яркость.

Отдельно управляется лазер. Для него можно выбрать яркость и скорость эффекта для звезд. Как и отмечали выше, два элемента управляются в отдельности, предлагая в итоге широкие возможности кастомизации.

Есть готовые эффекты с сортировкой по типу, также можно создать и сохранить собственные.

Выводимый эффект может меняться в зависимости от звука в помещении, например, музыки. Микрофон в этом случае используется тот, что стоит в телефоне.

Алиса

По-настоящему умным проектор делает интеграция в «умный дом». AKENORI PLN-3000S поддерживает интеграцию с Алисой и Марусей. После синхронизации аккаунтов, предлагается выбрать имя на русском языке и комнату размещения. По этому имени в последующем можно обращаться в голосовых командах.

Также выбирать цвет эффекта и яркость.

Для удобства освоения и понимания возможных команд для Алисы, приведен список с примерами.

Голосовое управление AKENORI PLN-3000S с Алиса

Тесты

Мы по традиции приводим отдельный ролик с примерами голосовых команд и эффектов.В зависимости от расстояния от стены до потолка проектор AKENORI PLN-3000S освещает до 20 квадратных метров. Как пример, при размещении на обычной телевизионной тумбе захватывает всю площадь потолка.

При первом включении WOW-эффект обеспечен. Визуально выглядит как спиральная галактика, которая к тому же находится в движении. Шум во время работы проектор не создает, некоторое время использовали его в детской, и он не мешал детям засыпать.

Итоги

AKENORI PLN-3000S – проектор звездного неба с управляемыми эффектами, приложением для смартфона с дистанционным управлением, возможностью создания сценариев с запуском (по закату, времени и дням недели или срабатыванию датчиков), интеграцией с Алисой и Марусей, питанием от розетки или внешней батарейки.