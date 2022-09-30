Обзор AKENORI PLN-3000S. Умный звездный проектор с Алисой…

Приобрести его можно за 4400 рублей в ключевых российских магазинах и маркетплейсах.
Для него предполагается размещение на ровной поверхности. Есть ножки, позволяющие получить, устойчивую установку под тремя разными углами наклона.
Это позволит выбрать оптимальный угол направления света в зависимости от места размещения. Например, это может быть прикроватная тумба, книжная полка или рабочий стол. Светить на потолок или стену.
На одной из боковых сторон располагается механическая кнопка управления. Нажатием на нее проектор можно включить или выключить, а также переключать эффекты.
Питание в AKENORI PLN-3000S подается через 5V-разъем на торце. В комплекте идет кабель с USB-разъемом.
Подать питание можно как с помощью комплектного адаптера от сети 220В, так и от внешней батарейки.
На рабочей стороне прибора линза со светодиодной лампой и лазерный проектор. Такая комбинация позволяет управлять как общим фоном изображения, так и эффектом звезд в отдельности.
После этого устройству можно присвоить имя и выбрать комнату размещения. В окне управления можно выбрать цвет для эффекта по палитре RGB. Задать яркость.
Отдельно управляется лазер. Для него можно выбрать яркость и скорость эффекта для звезд. Как и отмечали выше, два элемента управляются в отдельности, предлагая в итоге широкие возможности кастомизации.
Есть готовые эффекты с сортировкой по типу, также можно создать и сохранить собственные.
Выводимый эффект может меняться в зависимости от звука в помещении, например, музыки. Микрофон в этом случае используется тот, что стоит в телефоне.
Также выбирать цвет эффекта и яркость.
Для удобства освоения и понимания возможных команд для Алисы, приведен список с примерами.
Мы по традиции приводим отдельный ролик с примерами голосовых команд и эффектов.
При первом включении WOW-эффект обеспечен. Визуально выглядит как спиральная галактика, которая к тому же находится в движении. Шум во время работы проектор не создает, некоторое время использовали его в детской, и он не мешал детям засыпать.