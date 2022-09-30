Обзор AKENORI PLN-3000S. Умный звездный проектор с Алисой

Продолжая изучение темы «умного дома» в центре внимания сегодня будет умный проектор звездного неба AKENORI PLN-3000S. Эта модель оснащена светодиодной лампой, управляется со смартфона, может эксплуатироваться при минусовых температурах, а также поддерживает интеграцию в экосистемы с виртуальными голосовыми ассистентами Алиса и Маруся.

AKENORI PLN-3000S

Приобрести его можно за 4400 рублей в ключевых российских магазинах и маркетплейсах.

Комплектация

Поставляется в коробке с изображением устройства и данными по техническим характеристикам на русском языке. Внутри коробки покупатель обнаружит проектор, зарядный кабель, блок питания, руководство пользователя и гарантийный талон.

AKENORI PLN-3000S

AKENORI PLN-3000S обзор

Внешний вид

Выполнен в корпусе из пластика белого цвета. Он монолитен, сборка проведена качественно.

AKENORI PLN-3000S

Для него предполагается размещение на ровной поверхности. Есть ножки, позволяющие получить, устойчивую установку под тремя разными углами наклона.

AKENORI PLN-3000S

Это позволит выбрать оптимальный угол направления света в зависимости от места размещения. Например, это может быть прикроватная тумба, книжная полка или рабочий стол. Светить на потолок или стену.

AKENORI PLN-3000S

На одной из боковых сторон располагается механическая кнопка управления. Нажатием на нее проектор можно включить или выключить, а также переключать эффекты.

AKENORI PLN-3000S

Питание в AKENORI PLN-3000S подается через 5V-разъем на торце. В комплекте идет кабель с USB-разъемом.

AKENORI PLN-3000S

Подать питание можно как с помощью комплектного адаптера от сети 220В, так и от внешней батарейки.

AKENORI PLN-3000S

На рабочей стороне прибора линза со светодиодной лампой и лазерный проектор. Такая комбинация позволяет управлять как общим фоном изображения, так и эффектом звезд в отдельности.

Софт

Проектор оснащен модулем Wi-Fi 2.4 ГГц, используемым для подключения к домашней беспроводной сети. Настройках проходит через приложение Smart Life (TUYA).

AKENORI PLN-3000S

После этого устройству можно присвоить имя и выбрать комнату размещения. В окне управления можно выбрать цвет для эффекта по палитре RGB. Задать яркость.

AKENORI PLN-3000S

Отдельно управляется лазер. Для него можно выбрать яркость и скорость эффекта для звезд. Как и отмечали выше, два элемента управляются в отдельности, предлагая в итоге широкие возможности кастомизации.

AKENORI PLN-3000S

Есть готовые эффекты с сортировкой по типу, также можно создать и сохранить собственные.

AKENORI PLN-3000S

Выводимый эффект может меняться в зависимости от звука в помещении, например, музыки. Микрофон в этом случае используется тот, что стоит в телефоне.

AKENORI PLN-3000S

Алиса

По-настоящему умным проектор делает интеграция в «умный дом». AKENORI PLN-3000S поддерживает интеграцию с Алисой и Марусей. После синхронизации аккаунтов, предлагается выбрать имя на русском языке и комнату размещения. По этому имени в последующем можно обращаться в голосовых командах.

AKENORI PLN-3000S

Также выбирать цвет эффекта и яркость.

AKENORI PLN-3000S

Для удобства освоения и понимания возможных команд для Алисы, приведен список с примерами.

AKENORI PLN-3000S

Мы по традиции приводим отдельный ролик с примерами голосовых команд и эффектов.

Голосовое управление AKENORI PLN-3000S с Алиса

Тесты

В зависимости от расстояния от стены до потолка проектор AKENORI PLN-3000S освещает до 20 квадратных метров. Как пример, при размещении на обычной телевизионной тумбе захватывает всю площадь потолка.

AKENORI PLN-3000S

При первом включении WOW-эффект обеспечен. Визуально выглядит как спиральная галактика, которая к тому же находится в движении. Шум во время работы проектор не создает, некоторое время использовали его в детской, и он не мешал детям засыпать.

AKENORI PLN-3000S

Итоги

AKENORI PLN-3000S – проектор звездного неба с управляемыми эффектами, приложением для смартфона с дистанционным управлением, возможностью создания сценариев с запуском (по закату, времени и дням недели или срабатыванию датчиков), интеграцией с Алисой и Марусей, питанием от розетки или внешней батарейки.
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