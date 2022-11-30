Обзор и тесты AMD Ryzen 5 7600X. Новый сокет AM5, DDR5 и PCIe 5.0

Оценивая прошлые поколения процессоров AMD Ryzen, можно ожидать что именно Ryzen 5 7600X станет «народным» на этой платформе AMD, составляя и успешную конкуренцию новым Intel. Изменений в этот раз много, помимо техпроцессора, это новый сокет, новая корпусировка, поддержка PCIe 5.0 и память типа DDR5.

Архитектура Zen 4, на фоне прошлых нескольких лет, стала революционный. Изменений стало действительного много. Рассмотрим основные из них. Начнем с того, что традиционный прирост производительности, прошел на фоне увеличения тактовых частот. Увеличился кеш L2, оптимизированы блоки хранения и загрузки. Появление поддержки инструкций AVX-512 прошло на фоне отказа от них со стороны Intel. Это сделает платформу AMD конкурентной в ряде специфических задач.

Выполнен AMD Ryzen 5 7600X и другие процессоры этого семейства по 5-нм техпроцессу. Площадь кристалла увеличилась, он же вмещает заметно большее количество транзисторов.

Изменение же корпусировки довольно спорное. У крышки процессора есть по два выреза с каждой из сторон. Это усложнило нанесение термопасты и ее очистки. Также пользователи в сети отмечают, что самостоятельное уменьшение толщины крышки заметно улучшало температурные режимы работы.

А вот отказ от ножек на основании с их переносом на процессорный разъем материнской платы — это плюс, повышающий надежность и простоту эксплуатации. При этом сохранена общая совместимость с ранее вышедшими системами охлаждения. Все что ставилось на AM4 будет ставиться и на AM5 с небольшим количеством исключений.

Флагманскими стали сразу два чипсета X670E и X670, отличия между которыми заключаются в возможностях разгона и требованиях к силовой подсистеме, а также количестве PCIe 5.0 для накопителей. У процессоров есть 28 линий PCIe 5.0. Ожидаемо, появилась поддержка DDR5, в них контроллер с двумя каналами, поддерживающими частоту 5200 МГц.

К важному относится появление встроенной графики без выделения в отдельную серию. Тут два Compute Uni с RDNA 2 и кодированием AV1. На полноценную замену видеокарту рассчитывать не стоит, но поиграть в Dota 2 и World of Tanks будет можно, самое же главное, что в офисном сегменте вполне можно видеть сборки без видеокарты. В будущем ожидается появление отдельных модификаций PRO с более мощной встройкой.

Тесты

CPU-Z

Тестирование процессора AMD Ryzen 5 7600X велось на материнской плате X670 AORUS ELITE AX и оперативной памятью DDR5 общим объемом 32 Гбайт с частотой 4800 МГц.

Нагрев

Отвод тепла с жидкостной системой Deepcool LT520.

AIDA 64

GeekBench

FireStrike

WoT Core

Итоги

AMD Ryzen 5 7600X получился хорошим шагом вперед в рамках платформы AMD, предложив рост производительности, новые интерфейсы и повысив стабильность. Он составляет успешную конкуренцию Intel Core i5-13600K в вопросе стоимости (Aliexpress: Intel – 25 тысяч, AMD – 16.5 тысяч на момент 30.11.22). В качестве альтернативы можно рассмотреть просевший в цене Core i5-12600K и тут на решение будет влиять общая стоимость с учетом покупки вместе с материнской платой.