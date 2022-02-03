Обзор ASUS ROG Strix GS-AX5400. Игровой роутер Wi-Fi 6

Тестируемый сегодня двухдиапазонный роутер ASUS ROG Strix GS-AX5400 создавался для киберспортивных игр и онлайн проектов, критично зависящих от пинга. Эта модель поддерживает пиритизацию игрового траффика, функцию VPN Fusion, актуальный и скоростной Wi-Fi 6, а также комбинированную полосу пропускания до 5400 Мбит/с.

Комплектация

Стоит эта модель недешево. В российских магазинах роутер доступен за 28 тысяч рублей.

Его комплект включает блок питания, патч корд, а также различную документацию. Собрано все в массивной коробке с эффектным оформлением.

Внешний вид

Габариты у роутера заметно больше привычного исполнения. Для его размещения потребуется подготовить свободное место (268х180х59).

Корпус выполнен из пластика черного цвета с матовым покрытием. На крышке красуется логотип ROG и он тут подсвечивается.

Также на крышке расположен ряд светодиодных индикаторов активности. Есть еще одна подсвечиваемая зона на передней грани.

Этой подсветкой можно управлять или через веб-панель, или с помощью приложения для смартфона. В целом он хорошо впишется в сеттинг игровой комнаты, не оставляя сомнений об агрессивном характере роутера.

На панели портов ввода/вывода у ASUS ROG Strix GS-AX5400 скоростной разъем USB, четыре гигабитных RJ-45, один WAN. Кнопки питания, сброса настроек и WPS.

На основании вентиляционная решетка и зона с нанесенной технической информацией. Тут приведены данные по беспроводной сети и QR-код.

Есть ушки для вертикального размещения на стене. Четыре несъемные антенны с регулировкой угла размещения.

Оснащение

Веб-панель

Суммарная скорость при беспроводном подключении достигает 5400 Мбит/с. Из них на частоте 2.4 ГГц скорость до 574 , а на 5 ГГц до 4804 Мбит/с. Во время работы роутер объединяет два диапазона в один, автоматически распределяя клиентские устройства между ними. Есть поддержка Wi-Fi 6.Четыре гигабитных RJ-45, один из них с приоритизацией игрового траффика. К нему оптимально подключать ПК или консоль.Управлять работой роутера можно через веб-панель. Доступен как помощник по быстрому запуску, так и полная панель. Выводится сводная информация по работе системы.

Как и целый ряд других моделей, она поддерживает технологию AiMesh. Она используется для создания бесшовной сети с добавлением дополнительных точек.

Гостевая сеть в трех диапазонах. В ней ограничивается скорость и время действия доступа. При этом устройства в основной сети остаются изолированными, также не будет скомпрометирован пароль.

Сетевая защита и родительский контроль.

Встроенные инструменты для оценки скорости соединения. Анализ потребляемых ресурсов клиентами.

Анализатор сетевого трафика и статистика.

Режимы мобильной игры, приоритизация игровых устройств, переадресация портов.

Для USB-порта доступны AiDesk, файл-сервер, сервер печати, 4G, Time machine, мастер загрузки.

Детальное управление беспроводным соединением.

Параметры локального соединения.

Технология IPv6.

VPN-сервер. Тут доступно объединение обычного подключения и VPN.

Софт для телефона

Различные режимы работы системы.Доступно приложение для смартфона. В нем же поддерживается дистанционное управление ASUS ROG Strix GS-AX5400.

Приложение можно использовать для озвученного выше выбора цвета и эффекта подсветки.

Анализ сетевого траффика.

Загрузка памяти и центрального процессора.

Управление ключевыми параметрами работы.

Тесты

Активация игрового режима работы.Роутер подключался к провайдеру со скоростью до 400 Мбит/с. Скорость замерялась при беспроводном подключении с ПК.

Итоги

ASUS ROG Strix GS-AX5400 – игровой роутер, предлагающий целый ряд оптимизаций для снижения пинга в играх. Помимо этого, он продемонстрировал высокие скорости обмена данными, стабильную работу при продолжительной нагрузке, актуальный набор портов, широкие возможности по USB 3.0 разъему, управляемую подсветку, поддержку AiMESH. О целесообразности покупки может заставить задуматься только стоимость.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".