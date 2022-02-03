Обзор ASUS ROG Strix GS-AX5400. Игровой роутер Wi-Fi 6

Стоит эта модель недешево. В российских магазинах роутер доступен за 28 тысяч рублей.
Его комплект включает блок питания, патч корд, а также различную документацию. Собрано все в массивной коробке с эффектным оформлением.
Корпус выполнен из пластика черного цвета с матовым покрытием. На крышке красуется логотип ROG и он тут подсвечивается.
Также на крышке расположен ряд светодиодных индикаторов активности. Есть еще одна подсвечиваемая зона на передней грани.
Этой подсветкой можно управлять или через веб-панель, или с помощью приложения для смартфона. В целом он хорошо впишется в сеттинг игровой комнаты, не оставляя сомнений об агрессивном характере роутера.
На панели портов ввода/вывода у ASUS ROG Strix GS-AX5400 скоростной разъем USB, четыре гигабитных RJ-45, один WAN. Кнопки питания, сброса настроек и WPS.
На основании вентиляционная решетка и зона с нанесенной технической информацией. Тут приведены данные по беспроводной сети и QR-код.
Есть ушки для вертикального размещения на стене. Четыре несъемные антенны с регулировкой угла размещения.
Как и целый ряд других моделей, она поддерживает технологию AiMesh. Она используется для создания бесшовной сети с добавлением дополнительных точек.
Гостевая сеть в трех диапазонах. В ней ограничивается скорость и время действия доступа. При этом устройства в основной сети остаются изолированными, также не будет скомпрометирован пароль.
Сетевая защита и родительский контроль.
Встроенные инструменты для оценки скорости соединения. Анализ потребляемых ресурсов клиентами.
Анализатор сетевого трафика и статистика.
Режимы мобильной игры, приоритизация игровых устройств, переадресация портов.
Для USB-порта доступны AiDesk, файл-сервер, сервер печати, 4G, Time machine, мастер загрузки.
Детальное управление беспроводным соединением.
Параметры локального соединения.
Технология IPv6.
VPN-сервер. Тут доступно объединение обычного подключения и VPN.
Различные режимы работы системы.
Приложение можно использовать для озвученного выше выбора цвета и эффекта подсветки.
Анализ сетевого траффика.
Загрузка памяти и центрального процессора.
Управление ключевыми параметрами работы.
Активация игрового режима работы.