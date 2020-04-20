Обзор ASUS RT-AX58U. Роутер Wi-Fi 6 для дома и офиса

Целый ряд материнских плат ASUS, протестированных нами ранее в «Лаборатории МегаОбзор», поддерживали новый стандарт Wi-Fi 6. Это следующий шаг на пути развития технологии беспроводной передачи данных, повысивший скорость и пропускную способность. Очевидно, что для его работы потребуется наличие еще и роутера с его поддержкой. Тестируемый сегодня ASUS RT-AX58U с технологиями OFDMA и MU-MIMO, защитой AiProtection Pro и возможностью работы в составе сетей AiMESH.

Комплектация

В России он в среднем доступен за 16 890 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.В комплекте покупатель получает блок питания, руководство пользователя, патч-корд, гид по настройке и гарантийный талон.

Собрано все в коробке из плотного картона с изображением роутера и подробной информацией по характеристикам.

Внешний вид

Выполнен роутер из черного матового пластика. Верхняя крышка полигональной формы. Выглядит привлекательно.

Габариты компактные. Роутер можно будет разместить на ровной поверхности или зафиксировать на стене.

Контролировать рабочий статус и режимы работы можно с помощью группы светодиодных индикаторов на верхней крышке.

По краям расположены вентиляционные отверстия. В центре золотистый логотип производителя.

В конструкции ASUS RT-AX58U используются четыре несъемные антенны. Есть возможность изменения угла наклона и поворота в стороны.

На панели разъемов выведены гнездо питания, механическая кнопка включения, USB, четыре LAN, один WAN, кнопки WPS и RESET.

Информация по доступу в панель администратора, серийный номер и технические данные по месту производства собраны на наклейке, нанесенной на основание. Здесь же по периметру четыре ножки с резиновыми уплотнителями.

Начинка

Пассивное охлаждение в виде пластины и радиаторе.

Контроллер Broadcom BCM6750. Три ядра Core ARM-A7.

Запуск

При первом обращении к панели управления выводится «Мастер установщик», предлагающий в несколько шагов настроить работу домашней сети.

Выставить пароль беспроводной сети для двух диапазонов в отдельности или объединив в общую сеть с выбором оптимального диапазона.

Активируется соединение Wi-Fi 6. Здесь же описаны основные ее особенности и приведены ссылки для загрузки драйверов для сетевых карт.

Меняется логин и пароль для доступа к администраторской панели в последующем.

Обновляется программное обеспечение.

Настройки

На главной странице панели управления ASUS RT-AX58U выводится карта подключения. Состояние соединения и рабочий статус.

Доступны гостевые сети в диапазонах 2.4 и 5 ГГц. В этих сетях доступ к ресурсам в локальной сети будет запрещен. Ограничивается скорость и время подключения. Этими сетями не компрометируется пароль от основной сети при передаче доступа.

Роутер отдельно поддерживает AeProtection. Ведется мониторинг активности в сети в режиме реального времени с целью выявления вредоносного программного обеспечения, до его попадания в устройства или ПК. Здесь же опция родительского контроля с фильтрацией контента и расписания.

Мониторинг скорости соединения для исходящего и входящего каналов. История и QoS.

Анализатор трафика с контролем в виде визуального графика. Тут можно будет составить представление о тех устройствах или приложениях, которые нагружают сеть.

USB-разъем может использоваться для организации общего доступа к файлам в виде AiDisk или файлового сервера. Запускается сервер печати, менеджер загрузки файлов. Из полезного есть поддержка 4G-модемов.

Отдельная вкладка AiCloud 2.0. Для смартфонов загружается приложение. Так открывается доступ к домашней сети и облачному хранилищу удаленно.

Вкладка с детальными настройками беспроводного подключения.

Настройка локальной сети.

Роутер ASUS RT-AX58U можно интегрировать в общий «умный дом», добавив в сценарии IFTTT или связав с Alexa,хотя этот голосовой помощник для России неактуален. IFTTT можно будет связать с Алисой или Google.

Отдельная вкладка по настройке IPv6.

Есть VPN сервер и клиент.

Встроенный брандмаузер. Редактор правил, защита от DoS.

Опции администрирования и системный журнал.

Тесты

Для тестирования мы использовали PCI-плату ASUS PCE-AX58BT. Если она вам также интересна, мы ее детально рассмотрим в рамках тестирования.

Тест скорости беспроводного соединения

Тест скорости обмена данными на флешке

ASUS RT-AX58U обзор

Итоги по ASUS RT-AX58U

ASUS RT-AX58U можно рекомендовать для эксплуатации дома и в офисе. Высокопроизводительный роутер с поддержкой стандарта Wi-Fi 6 и актуальных технологий. Быстрый запуск сети и возможности детальной ручной настройки всех параметров, защита созданной сети от вредоносного ПО, родительский контроль, аккуратный внешний вид, четыре гигабитных LAN, хорошее качество покрытия.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".