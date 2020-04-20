Обзор ASUS RT-AX58U. Роутер Wi-Fi 6 для дома и офиса

Целый ряд материнских плат ASUS, протестированных нами ранее в «Лаборатории МегаОбзор», поддерживали новый стандарт Wi-Fi 6. Это следующий шаг на пути развития технологии беспроводной передачи данных, повысивший скорость и пропускную способность. Очевидно, что для его работы потребуется наличие еще и роутера с его поддержкой. Тестируемый сегодня ASUS RT-AX58U с технологиями OFDMA и MU-MIMO, защитой AiProtection Pro и возможностью работы в составе сетей AiMESH.

ASUS RT-AX58U

В России он в среднем доступен за 16 890 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

В комплекте покупатель получает блок питания, руководство пользователя, патч-корд, гид по настройке и гарантийный талон.

ASUS RT-AX58U

Собрано все в коробке из плотного картона с изображением роутера и подробной информацией по характеристикам.

ASUS RT-AX58U

Внешний вид

Выполнен роутер из черного матового пластика. Верхняя крышка полигональной формы. Выглядит привлекательно.

ASUS RT-AX58U

Габариты компактные. Роутер можно будет разместить на ровной поверхности или зафиксировать на стене.

ASUS RT-AX58U

Контролировать рабочий статус и режимы работы можно с помощью группы светодиодных индикаторов на верхней крышке.

ASUS RT-AX58U

По краям расположены вентиляционные отверстия. В центре золотистый логотип производителя.

ASUS RT-AX58U

В конструкции ASUS RT-AX58U используются четыре несъемные антенны. Есть возможность изменения угла наклона и поворота в стороны.

ASUS RT-AX58U

На панели разъемов выведены гнездо питания, механическая кнопка включения, USB, четыре LAN, один WAN, кнопки WPS и RESET.

ASUS RT-AX58U

Информация по доступу в панель администратора, серийный номер и технические данные по месту производства собраны на наклейке, нанесенной на основание. Здесь же по периметру четыре ножки с резиновыми уплотнителями.

ASUS RT-AX58U

Начинка

ASUS RT-AX58U

Пассивное охлаждение в виде пластины и радиаторе.

ASUS RT-AX58U

Контроллер Broadcom BCM6750. Три ядра Core ARM-A7.

ASUS RT-AX58U

Запуск

При первом обращении к панели управления выводится «Мастер установщик», предлагающий в несколько шагов настроить работу домашней сети.

ASUS RT-AX58U

Выставить пароль беспроводной сети для двух диапазонов в отдельности или объединив в общую сеть с выбором оптимального диапазона.

ASUS RT-AX58U

Активируется соединение Wi-Fi 6. Здесь же описаны основные ее особенности и приведены ссылки для загрузки драйверов для сетевых карт.

ASUS RT-AX58U

Меняется логин и пароль для доступа к администраторской панели в последующем.

ASUS RT-AX58U

Обновляется программное обеспечение.

ASUS RT-AX58U

Настройки

На главной странице панели управления ASUS RT-AX58U выводится карта подключения. Состояние соединения и рабочий статус.

ASUS RT-AX58U

Доступны гостевые сети в диапазонах 2.4 и 5 ГГц. В этих сетях доступ к ресурсам в локальной сети будет запрещен. Ограничивается скорость и время подключения. Этими сетями не компрометируется пароль от основной сети при передаче доступа.

ASUS RT-AX58U

Роутер отдельно поддерживает AeProtection. Ведется мониторинг активности в сети в режиме реального времени с целью выявления вредоносного программного обеспечения, до его попадания в устройства или ПК. Здесь же опция родительского контроля с фильтрацией контента и расписания.

ASUS RT-AX58U

Мониторинг скорости соединения для исходящего и входящего каналов. История и QoS.

ASUS RT-AX58U

Анализатор трафика с контролем в виде визуального графика. Тут можно будет составить представление о тех устройствах или приложениях, которые нагружают сеть.

ASUS RT-AX58U

USB-разъем может использоваться для организации общего доступа к файлам в виде AiDisk или файлового сервера. Запускается сервер печати, менеджер загрузки файлов. Из полезного есть поддержка 4G-модемов.

ASUS RT-AX58U

Отдельная вкладка AiCloud 2.0. Для смартфонов загружается приложение. Так открывается доступ к домашней сети и облачному хранилищу удаленно.

ASUS RT-AX58U

Вкладка с детальными настройками беспроводного подключения.

ASUS RT-AX58U

Настройка локальной сети.

ASUS RT-AX58U

Роутер ASUS RT-AX58U можно интегрировать в общий «умный дом», добавив в сценарии IFTTT или связав с Alexa,хотя этот голосовой помощник для России неактуален. IFTTT можно будет связать с Алисой или Google.

ASUS RT-AX58U

Отдельная вкладка по настройке IPv6.

ASUS RT-AX58U

Есть VPN сервер и клиент.

ASUS RT-AX58U

Встроенный брандмаузер. Редактор правил, защита от DoS.

ASUS RT-AX58U

Опции администрирования и системный журнал.

ASUS RT-AX58U

ASUS RT-AX58U

Тесты

Для тестирования мы использовали PCI-плату ASUS PCE-AX58BT. Если она вам также интересна, мы ее детально рассмотрим в рамках тестирования.

ASUS RT-AX58U

Тест скорости беспроводного соединения

ASUS RT-AX58U

Тест скорости обмена данными на флешке

ASUS RT-AX58U

ASUS RT-AX58U обзор

Итоги по ASUS RT-AX58U

Золото. Выбор редакции MegaObzorASUS RT-AX58U можно рекомендовать для эксплуатации дома и в офисе. Высокопроизводительный роутер с поддержкой стандарта Wi-Fi 6 и актуальных технологий. Быстрый запуск сети и возможности детальной ручной настройки всех параметров, защита созданной сети от вредоносного ПО, родительский контроль, аккуратный внешний вид, четыре гигабитных LAN, хорошее качество покрытия.
ASUS RT-AX58U получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы ASUS RT-AX58U
Обзор ZTE Blade A7 (2020) 2/32GB. Антикризисный смартфон с NFCОбзор ZTE Blade A7 (2020) 2/32GB. Антикризисный смартфон с NFC
Обзор ASUS RT-AX58U. Роутер Wi-Fi 6 для дома и офисаОбзор ASUS RT-AX58U. Роутер Wi-Fi 6 для дома и офиса
Лучший доступный корпус. COUGAR Gemini M SilverЛучший доступный корпус. COUGAR Gemini M Silver
Обзор Verbatim 49570. Power Bank на 10000 мАчОбзор Verbatim 49570. Power Bank на 10000 мАч
Обзор SVEN MK-950. Многофункциональный микрофон для караокеОбзор SVEN MK-950. Многофункциональный микрофон для караоке
Hoya нанесет удар по HDD...
Hoya нанесет удар по HDDМало кто знает, но компании вроде WD или Seagate не собирают диски только из всех компонентов, которые са...
Контейнерные АЗС от производителя...
Контейнерные АЗС от производителяКомпания "ПЕТРОМЕТАЛ" специализируется на производстве контейнерных АЗС, мини АЗС и топливных модулей ...
Премьера игры DiRT Rally 2.0 состоится 2...
Премьера игры DiRT Rally 2.0 состоится 226 февраля состоится легендарная премьера DiRT Rally 2.0. ...
Fallout 76 Wastelanders появится 7 апрел...
Fallout 76 Wastelanders появится 7 апрелFallout 76 Wastelanders официально появится 7 апреля. Разработчик представил проект на проходящем в Босто...
OPPO показали умные часы...
OPPO показали умные часыБуквально год назад мы говорили о том, что рынок умных часов умирает и что либо вскоре на нем не останетс...
Регистрация и идентификация экономически...
Регистрация и идентификация экономическиСогласно постановлению Европейской комиссии (312/2009), с 1 июля 2009 года во всех государствах Европе...
Представлен ПК-корпус Zalman Z-Machine 3...
Представлен ПК-корпус Zalman Z-Machine 3Компания Zalman пополнила ассортимент корпусов моделью Z-Machine 300, который был представлен еще в прошл...
Выбираем ТВ бокс на андройде - на что об...
Выбираем ТВ бокс на андройде - на что обДавно прошли те времена, когда телевизор использовался исключительно в качестве приемника ТВ сигнала. ...
Gigabyte анонсирует новые ноутбуки Aorus...
Gigabyte анонсирует новые ноутбуки AorusGigabyte в партнерстве с командой G2 Esports выпустила новые игровые ноутбуки Aorus. Ноутбуки оснащен мех...
Видеоигра Tony Hawk возвращается ...
Видеоигра Tony Hawk возвращается Серия Pro Skater от Tony Hawk доминировала в начале 2000-х. Но затем интерес у игроков к ней угас. Разраб...
Раскладушка Motorola Razr получит новый ...
Раскладушка Motorola Razr получит новый Стало известно, что популярный смартфон-раскладушка Motorola Razr обзаведется новым цветом, а если быть т...
MSI Trident 3 вскоре получит обновление...
MSI Trident 3 вскоре получит обновлениеПоявилась весьма интересна информация о том, что компактный компьютер MSI Trident 3, который в свое время...
Обзор HIPER Cinema A2 Black. Лучший проектор c DVB-T2 тюнером для вашего домаОбзор HIPER Cinema A2 Black. Лучший проектор c DVB-T2 тюнером для вашего дома
Обзор ArtPlay Lynx 3. Геймпад для Android и iOSОбзор ArtPlay Lynx 3. Геймпад для Android и iOS
Обзор SVEN HT-202. Акустика формата 5.1 с Bluetooth и MP3Обзор SVEN HT-202. Акустика формата 5.1 с Bluetooth и MP3
Обзор SVEN AP-B900MV. Наушники с активным шумоподавлением ANCОбзор SVEN AP-B900MV. Наушники с активным шумоподавлением ANC
Обзор Cougar Rampart. Игровое кресло с максимальным комфортомОбзор Cougar Rampart. Игровое кресло с максимальным комфортом
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor