Обзор ASUS RT-AX89X. Топовый двухдиапазонный роутер с 10G

Продолжая изучение актуальной модельной линейки маршрутизаторов в центре внимания будет ASUS RT-AX89X. Это модель с поддержкой Wi-Fi 802.11ax (AX6000), информационной защиты на базе платформы Trend Micro, трафик-менеджера Adaptive QoS и MU-MIMO, оснащена двумя 10-гигабитными разъемами. Как и целый ряд рассмотренных ранее решений этого производителя он может быть объединен в бесшовную сеть Wi-Fi MESH.

Комплектация

Комплект включает блок питания с сетевым кабелем (65 Вт), кабель RJ-45, различную документацию.

ASUS RT-AX89X обзор

Внешний вид

Выполнен маршрутизатор в корпусе из черного пластика с футуристичной формой. Он достаточно габаритный и потребует для установки больше, чем модели с привычным исполнением.

Восемь несъемных антенн, расположенных по периметру. Применена схема 8х8 с квадратной модуляцией 1024-QAM.

На одной из боковых граней сгруппирован набор светодиодных индикаторов, отображающих рабочее состояние различных системных модулей.

Рядом грань тремя механическими кнопками. С помощью них можно активировать подключение WPS, выключить/включить Wi-Fi, отключить светодиодную индикацию.

Доступно сразу восемь гигабитных портов RJ-45, окрашенных в желтый цвет. Распределены они группами по четыре на двух боковых гранях.

На отдельной грани два 10-гигабитных портах. Гигабитный WAN. И здесь же скрытая кнопка перезагрузки.

Еще одна грань включает гнездо питания, кнопку выключения и три скоростных USB 3.0. Напомним, ASUS RT-AX89X комплектуется адаптером с увеличенной до 65 Вт мощностью.

На основании три резиновые ножки. Вся площадь с вентиляционными вырезами. Есть наклейка с техническими данными, среди которых помимо прочего есть информация по заводским настройкам сети.

Работает на базе 4-ядерного процессора Qualcomm с тактовой частотой 2.2 ГГц. Располагает 256 Мбайт постоянной памяти и 1 Гбайт оперативной.

Веб-панель

В диапазоне 5 ГГц скорость достигает 4804 Мбит/с, а в диапазоне 2.4 ГГц – 1148 Мбит/с. Суммарно до 6000 Мбит/с. Роутер дает до 10 Гбайт на разъеме WAN и за его работу отвечает контроллер Aquantia.Доступна веб-панель с характерными для ASUS оформлением и структурой разделов. В полных настройках можно просмотреть карту сети, количество клиентов, задать имя и пароль беспроводной сети.

Объединить несколько совместимых маршрутизаторов в бесшовную сеть на основе технологии AiMESH.

Активировать гостевую сеть с ограничением по времени активности и ограничениям по доступу к основной локальной сети.

Управлять защитой. Это как сетевая защита, так и фильтрация контента.

Провести мониторинг работы провайдера. История замеров скорости.

Отдельная вкладка с оптимизациями для геймеров. Это оптимизации для игр с целью снижения пинга, опции под мобильный гейминг, Open NAT.

Для USB доступны инструменты организации общего доступа к файлам, сервер печати, 4G под модемы, Time Machine и мастер загрузки торрент файлов.

Настройки проводного и беспроводного соединения.

Смена режима работы.

Интеграция с голосовым помощником мало актуальна для жителей России. Alexa используется только энтузиастами.

Софт

Запустить сеть и управлять ключевыми параметрами работы роутера можно и без веб-панели. ASUS RT-AX89X поддерживает взаимодействие через s приложение для смартфона. Оно идет с русской локализаций. Несколько тем с визуальными схемами оформления.

Сводные настройки по сетевому подключению. Ознакомиться с возможностями можно на скриншотах ниже.

Итоги

ASUS RT-AX89X – двухдиапазонный маршрутизатор топового уровня. Высокие скорости в проводной и беспроводной сети, восемь LAN-разъемов, входные 10-гигабитные разъемы, объединение в MESH сеть, оптимизации под сетевые игры, приложение для смартфона, два скоростных USB, поддержка модемов 4G.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".