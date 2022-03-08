Обзор ASUS RT-AX89X. Топовый двухдиапазонный роутер с 10G

Продолжая изучение актуальной модельной линейки маршрутизаторов в центре внимания будет ASUS RT-AX89X. Это модель с поддержкой Wi-Fi 802.11ax (AX6000), информационной защиты на базе платформы Trend Micro, трафик-менеджера Adaptive QoS и MU-MIMO, оснащена двумя 10-гигабитными разъемами. Как и целый ряд рассмотренных ранее решений этого производителя он может быть объединен в бесшовную сеть Wi-Fi MESH.

ASUS RT-AX89X

Комплектация

Комплект включает блок питания с сетевым кабелем (65 Вт), кабель RJ-45, различную документацию.

ASUS RT-AX89X

ASUS RT-AX89X обзор

Внешний вид

Выполнен маршрутизатор в корпусе из черного пластика с футуристичной формой. Он достаточно габаритный и потребует для установки больше, чем модели с привычным исполнением.

ASUS RT-AX89X

Восемь несъемных антенн, расположенных по периметру. Применена схема 8х8 с квадратной модуляцией 1024-QAM.

ASUS RT-AX89X

На одной из боковых граней сгруппирован набор светодиодных индикаторов, отображающих рабочее состояние различных системных модулей.

ASUS RT-AX89X

Рядом грань тремя механическими кнопками. С помощью них можно активировать подключение WPS, выключить/включить Wi-Fi, отключить светодиодную индикацию.

ASUS RT-AX89X

Доступно сразу восемь гигабитных портов RJ-45, окрашенных в желтый цвет. Распределены они группами по четыре на двух боковых гранях.

ASUS RT-AX89X

На отдельной грани два 10-гигабитных портах. Гигабитный WAN. И здесь же скрытая кнопка перезагрузки.

ASUS RT-AX89X

Еще одна грань включает гнездо питания, кнопку выключения и три скоростных USB 3.0. Напомним, ASUS RT-AX89X комплектуется адаптером с увеличенной до 65 Вт мощностью.

ASUS RT-AX89X

На основании три резиновые ножки. Вся площадь с вентиляционными вырезами. Есть наклейка с техническими данными, среди которых помимо прочего есть информация по заводским настройкам сети.

ASUS RT-AX89X

Работает на базе 4-ядерного процессора Qualcomm с тактовой частотой 2.2 ГГц. Располагает 256 Мбайт постоянной памяти и 1 Гбайт оперативной.

ASUS RT-AX89X

В диапазоне 5 ГГц скорость достигает 4804 Мбит/с, а в диапазоне 2.4 ГГц – 1148 Мбит/с. Суммарно до 6000 Мбит/с. Роутер дает до 10 Гбайт на разъеме WAN и за его работу отвечает контроллер Aquantia.

Веб-панель

Доступна веб-панель с характерными для ASUS оформлением и структурой разделов. В полных настройках можно просмотреть карту сети, количество клиентов, задать имя и пароль беспроводной сети.

ASUS RT-AX89X

Объединить несколько совместимых маршрутизаторов в бесшовную сеть на основе технологии AiMESH.

ASUS RT-AX89X

Активировать гостевую сеть с ограничением по времени активности и ограничениям по доступу к основной локальной сети.

ASUS RT-AX89X

Управлять защитой. Это как сетевая защита, так и фильтрация контента.

ASUS RT-AX89X

Провести мониторинг работы провайдера. История замеров скорости.

ASUS RT-AX89X

Отдельная вкладка с оптимизациями для геймеров. Это оптимизации для игр с целью снижения пинга, опции под мобильный гейминг, Open NAT.

ASUS RT-AX89X

Для USB доступны инструменты организации общего доступа к файлам, сервер печати, 4G под модемы, Time Machine и мастер загрузки торрент файлов.

ASUS RT-AX89X

Настройки проводного и беспроводного соединения.

ASUS RT-AX89X

Смена режима работы.

ASUS RT-AX89X

Интеграция с голосовым помощником мало актуальна для жителей России. Alexa используется только энтузиастами.

ASUS RT-AX89X

Софт

Запустить сеть и управлять ключевыми параметрами работы роутера можно и без веб-панели. ASUS RT-AX89X поддерживает взаимодействие через s приложение для смартфона. Оно идет с русской локализаций. Несколько тем с визуальными схемами оформления.

ASUS RT-AX89X

Сводные настройки по сетевому подключению. Ознакомиться с возможностями можно на скриншотах ниже.

ASUS RT-AX89X

ASUS RT-AX89X

ASUS RT-AX89X

ASUS RT-AX89X

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorASUS RT-AX89X – двухдиапазонный маршрутизатор топового уровня. Высокие скорости в проводной и беспроводной сети, восемь LAN-разъемов, входные 10-гигабитные разъемы, объединение в MESH сеть, оптимизации под сетевые игры, приложение для смартфона, два скоростных USB, поддержка модемов 4G.
ASUS RT-AX89X получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы ASUS RT-AX89X
Представлены новые роутеры Netgear Nighthawk AX1800, Nightha…
Представлены новые роутеры Netgear Nighthawk AX1800, NighthaСегодня в Индии были запущены новые роутеры Netgear Nighthawk AX1800 (EAX20) и Nighthawk AX6000 (EAX80) W…
Обзор Keenetic Giga (KN-1011). Двухдиапазонный роутер с Wi-F…
Обзор Keenetic Giga (KN-1011). Двухдиапазонный роутер с Wi-FТестируемый сегодня двухдиапазонный роутер Keenetic Giga KN-1011 поддерживает беспроводное соединение Wi-…
Обзор netis N3. Недорогой двухдиапазонный роутер с Easy Mesh…
Обзор netis N3. Недорогой двухдиапазонный роутер с Easy MeshС роутерами от компании netis мы знакомились на примере сразу серии моделей, на фоне других сетевых устро…
NETGEAR дает геймерам преимущество с новой услугой Game Boos…
NETGEAR дает геймерам преимущество с новой услугой Game BoosNETGEAR, Inc., ведущий поставщик сетевых продуктов, расширяющих возможности игр, объявила о NETGEAR Game …
QNAP представила доступный 16-портовый управляемый коммутато…
QNAP представила доступный 16-портовый управляемый коммутатоХотя в наши дни большинство людей используют Wi-Fi для подключения к сети, бывают случаи, когда требуется…
AAEON представил маршрутизатор FWS-2280…
AAEON представил маршрутизатор FWS-2280Оснащенный новейшим процессором Intel Atom x6000E, FWS-2280 был разработан, чтобы обеспечить возможность …
NETGEAR представила новейший трехдиапазонный маршрутизатор N…
NETGEAR представила новейший трехдиапазонный маршрутизатор NNETGEAR представила новый маршрутизатор в своей отмеченной наградами линейке WiFi 6E. Основываясь на успе…
Huawei представила роутер Huawei WiFi Mesh 3 с Wi-Fi 6+ и с…
Huawei представила роутер Huawei WiFi Mesh 3 с Wi-Fi 6+ и сHuawei представляет беспроводной роутер Huawei WiFi Mesh 3, расширяющий фирменную линейку решений для орг…
Обзор netis N3. Недорогой двухдиапазонный роутер с Easy MeshОбзор netis N3. Недорогой двухдиапазонный роутер с Easy Mesh
Обзор ASUS ROG Strix GS-AX5400. Игровой роутер Wi-Fi 6Обзор ASUS ROG Strix GS-AX5400. Игровой роутер Wi-Fi 6
Обзор Tenda TX3. Доступный двухдиапазонный роутер Wi-Fi 6Обзор Tenda TX3. Доступный двухдиапазонный роутер Wi-Fi 6
Обзор ASUS ZenWiFi XD6 (W-2-PK). MESH-система с Wi-Fi 6 и зоной охвата до 500 м²Обзор ASUS ZenWiFi XD6 (W-2-PK). MESH-система с Wi-Fi 6 и зоной охвата до 500 м²
Обзор ASUS RT-AX89X. Топовый двухдиапазонный роутер с 10GОбзор ASUS RT-AX89X. Топовый двухдиапазонный роутер с 10G
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor