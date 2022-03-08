Обзор ASUS RT-AX89X. Топовый двухдиапазонный роутер с 10G

Восемь несъемных антенн, расположенных по периметру. Применена схема 8х8 с квадратной модуляцией 1024-QAM.
На одной из боковых граней сгруппирован набор светодиодных индикаторов, отображающих рабочее состояние различных системных модулей.
Рядом грань тремя механическими кнопками. С помощью них можно активировать подключение WPS, выключить/включить Wi-Fi, отключить светодиодную индикацию.
Доступно сразу восемь гигабитных портов RJ-45, окрашенных в желтый цвет. Распределены они группами по четыре на двух боковых гранях.
На отдельной грани два 10-гигабитных портах. Гигабитный WAN. И здесь же скрытая кнопка перезагрузки.
Еще одна грань включает гнездо питания, кнопку выключения и три скоростных USB 3.0. Напомним, ASUS RT-AX89X комплектуется адаптером с увеличенной до 65 Вт мощностью.
На основании три резиновые ножки. Вся площадь с вентиляционными вырезами. Есть наклейка с техническими данными, среди которых помимо прочего есть информация по заводским настройкам сети.
Работает на базе 4-ядерного процессора Qualcomm с тактовой частотой 2.2 ГГц. Располагает 256 Мбайт постоянной памяти и 1 Гбайт оперативной.
В диапазоне 5 ГГц скорость достигает 4804 Мбит/с, а в диапазоне 2.4 ГГц – 1148 Мбит/с. Суммарно до 6000 Мбит/с. Роутер дает до 10 Гбайт на разъеме WAN и за его работу отвечает контроллер Aquantia.
Объединить несколько совместимых маршрутизаторов в бесшовную сеть на основе технологии AiMESH.
Активировать гостевую сеть с ограничением по времени активности и ограничениям по доступу к основной локальной сети.
Управлять защитой. Это как сетевая защита, так и фильтрация контента.
Провести мониторинг работы провайдера. История замеров скорости.
Отдельная вкладка с оптимизациями для геймеров. Это оптимизации для игр с целью снижения пинга, опции под мобильный гейминг, Open NAT.
Для USB доступны инструменты организации общего доступа к файлам, сервер печати, 4G под модемы, Time Machine и мастер загрузки торрент файлов.
Настройки проводного и беспроводного соединения.
Смена режима работы.
Интеграция с голосовым помощником мало актуальна для жителей России. Alexa используется только энтузиастами.
Сводные настройки по сетевому подключению. Ознакомиться с возможностями можно на скриншотах ниже.