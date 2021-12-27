Обзор ASUS ZenWiFi XD6 (W-2-PK). MESH-система с Wi-Fi 6 и зоной охвата до 500 м²

Большой дом или квартира — это всегда хорошо, но всех их объединяет одна распространенная проблема в виде отсутствия стабильного Wi-Fi-соединения абсолютно по всей территории. Для решения этой задачи была специально создана MESH-система ASUS ZenWiFi XD6, обладающая высокой производительностью, мобильным приложением ASUS Router, большим перечнем точечных настроек, своей системы безопасности AiProtection Pro и рядом других особенностей.

Комплектация

ASUS ZenWiFi XD6 поставляется в большой цветной коробке. Внутри нее находятся два модуля, пара адаптеров питания, патч-корд, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

MESH-система ASUS ZenWiFi XD6 состоит из двух одинаковых маршрутизаторов. После первичной настройки один низ них становится основным, а другой второстепенным. Они могут существовать по отдельности друг от друга на две независимые сети площадью до 250 м². Также есть возможность построить еще более внушительную систему, состоящую из более двух модулей.Роутер выполнен в минималистичном дизайне, благодаря которому он способен вписаться в любой интерьер. С учетом внутреннего железа, размеры корпуса довольно скромные — 126.4 x 59.05 x 129.7 мм.

В ASUS ZenWiFi XD6 используется пассивное охлаждение, поэтому боковые стороны маршрутизаторов усыпаны вентиляционными отверстиями.Как не сложно догадаться, все антенны спрятаны внутри корпуса. Такое решение является более эстетичным и практичным. Всего имеются 6 штук двух разных типов.

На верхней части корпуса нанесен фирменный узор всех Zen-устройств ASUS, состоящий из множества колец. Здесь же нашлось место для еще нескольких отверстий для циркуляции воздуха.

Синий роутер готов к настройке.

Белый: хорошее соединение.

Желтый: Плохое качество подключения между узлом ZenWiFi XD6.

Красный: роутер не подключен к Интернету.

Под логотипом находится светодиодный индикатор. В зависимости от загоревшегося цвета, он уведомляет о том или ином состоянии системы:

На обратной стороне роутера расположились следующие разъемы: LAN-порт x3, WAN-порт и вход для подключения блока питания. Для полного счастья не хватает лишь USB-порта для подключения 4G модема.

На нижнюю часть маршрутизатора выведены клавиши RESET и WPS. Также на его корпусе хотелось бы видеть отверстия под крепления для размещения роутера на стене.

Начинка

Первичная настройка и панель управления

Оба модуля работают на трехъядерном процессоре Broadcom BCM6750, который построен на архитектуре ARM-A7. Рабочая тактовая частота составляет 1.5 ГГц.Железо довольно мощное. С помощью него на частоте 2,4 ГГц пропускная способность может составлять до 574 Мбит/сек, а на 5 ГГц до 4804 Мбит/сек. В сумме 2,4 ГГц и 5 ГГц достигается максимальная скорость в 5400 Мбит/сек, которая и была заявлена производителем. Данные цифры верны при поддержке у подключаемого устройства Wi-Fi 6 (802.11ax). Ширина канала достигает 160 МГц.Объем оперативной памяти равен 512 Мбайт типа DDR3, а внутренней 256 Мбайт. Для роутера это более чем достаточная цифры.Настройка MESH-системы ASUS ZenWiFi XD6 происходит крайне просто. Для начала необходимо разместить роутеры друг от друга на расстоянии до 3 метров и подключить в один из них кабель провайдера. Теперь остается перейти на сайт router.asus.com и следовать всем шагам. В конце остается лишь задать логин и пароль к панели администратора, а также выбрать название Wi-Fi сети и пароль к ней. Также есть возможность изначально настроить систему более точечно.

В первой вкладке можно посмотреть состояние сети, список подключенных на данный момент к Wi-Fi устройств и количество AiMesh узлов.

Следующий раздел полностью посвящен технологии AiMesh, позволяющая объединить несколько маршрутизаторов с ее поддержкой в одну ячеистую сеть. Здесь можно добавить новый узел, посмотреть список подключенных клиентов, оценить состояние сети, а также включить режим сети Ethernet маршрутизатора и узла в подразделе «Параметры системы».

Гостевая сеть позволяет, к примеру, создать отдельную точку доступа для входа в интернет без пароля с ограниченным количеством трафика и времени работы для каждого подключенного устройства.

ASUS предоставляет доступ к своей системе защиты от киберугроз AiProtection Pro без какой-либо платы пользования. Она оценивает безопасность сети по 15 пунктам и предлагает произвести те или действия по ее улучшению.

Функция родительского контроля позволяет ограничить доступ любого из подключенных устройств к определенному типу контента в Интернете.

Следующий раздел посвящен адаптивному сервису QoS и его настройке.

Из дополнительных настроек выделим наиболее интересные. В VPN можно активировать PPTP VPN-сервер, OpenVPN-сервер или IPSec, а также поднять свой VPN-туннель на базе роутера.

В «Администрирование» можно поменять режим маршрутизатора на любой из доступных, выбрать более точечные настройки системы, произвести обновление ПО или ее общий сброс.

Параметры брандмауэра позволяют ограничить входящий трафик по нескольким фильтрам и тд.

Приложение ASUS Router

Также всю процедуру настройки или обновления прошивки маршрутизатора можно производить через мобильное приложение ASUS Router, которое доступно в Play Market и AppStore. В нем есть все основные разделы веб-интерфейса. Все они довольно интуитивно понятно расположены в пяти категориях. Первая посвящена основным данным состояния системы.

Во второй написаны все подключенные к роутеру устройства. Здесь же можно в пару нажатий ограничить или расширить доступ для каждого гаджета.

Третья категория посвящена тому, на какие системы еще стоит обратить внимание.

В четвертой находятся параметры по родительскому контролю.

В пятой же сосредоточились все остальные настройки.

Тесты

Для проверки качества сети мы замерили производительность системы на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц. Интернет провайдером в нашем случае выступил «Ловител» со скоростью до 300 Мбит/сек.

Для начала мы провели замеры скорости на расстоянии от роутера в 1 метр, а после удалились от него на 15 метров за двумя бетонными стенами. Результаты более чем впечатляющие. В целом, за все время тестирования ASUS ZenWiFi XD6 ни разу не подвел и не доставил никаких неудобств.

Итоги

ASUS ZenWiFi XD6 — это ультимативное решение с невероятно широким перечнем функционала для помещения до 500 м². Данная MESH-система способна обеспечить высокую и стабильную скорость работы. При этом всем ей легко пользоваться, а процесс первичной настройки занимает считанные минуты.К остальным плюсам маршрузитора можно отнести: симпатичный внешний вид, удобную панель управления, шустрое мобильное приложение, возможность добавить еще несколько модулей при помощи технологии AiMesh, наличие родительского контроля и системы защиты от онлайн-атак AiProtection Pro. Из минусов мы выделили отсутствие USB-порта.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".