Что подарить детям на новый год? Обзор Акваферма, Лайтборд, Акваборд

Остались считанные дни до конца 2017 года, многие из нас зададутся вопросом, что можно подарить близким? Мы подготовили для вас интересные идеи подарков, которые смогут удивить даже самых искушенных пользователей. Все созданы компанией «Назад к истокам», входит в эту подборку: Акваферма, Лайтборд, Акваборд. Все три девайса стоят недорого и уже доступны в интернет-магазине MadRobots с доставкой по России.

Акваферма, Лайтборд, Акваборд обзор

Лайтборд

Лайтборд поставляется в компактной коробке с подробным описанием особенностей конструкции и сценариями эксплуатации.

В комплекте покупатель получает основной блок, ручку-фонарик и трафарет. Это решение станет хорошим вариантом для тех, кто не умеет рисовать. Как показала практика, подойдет даже маленьким детям. Процесс рисования несложен и прост в освоении.

Рисунок наносится световой ручкой. В комплекте есть трафарет с готовым набором для рисования.

Акваборд

Рисовать можно и без трафарета. Вся площадь Лайтборда представляет собой активную поверхность. Визуально рисунок похож на эффект светящегося фосфора.По прошествии времени рисунок пропадает, открывая пространство для дальнейшего творчества.В основе применены экологические чистые материалы. Габариты позволяют носить его с собой.Лайтборд со скидкой 15% (промокод -) - https://goo.gl/DucXXU Акваборд станет хорошим выбором для тех, кто умеет рисовать или хочется научится. Поставляется в светлой коробке.

В комплект входит основание, ручка для рисования и основной планшет.

Основание представляет также собой емкость для воды. В комплекте есть кисточка. Рисование осуществляется водой. Выглядит интересно и необычно. Со временем рисунок пропадает.

Акваферма

Как и рассмотренный ранее планшет для рисования светом, здесь используются только экологически чистые материалы.Акваборд со скидкой 15% (промокод -) - https://goo.gl/7TYZKL Завершает нашу подборку Акваферма, способная заинтересовать даже старшую возрастную группу. Представляет она собой готовый набор для запуска аквариума и фермы для проращивания растений.

В комплект входит помпа, резиновая трубка, пять лотков, наполнитель для лотков, несколько пакетиков с семенами, грунт, кондиционер для воды.

Процесс запуска подробно описан в комплектной инструкции. Сам процесс запуска не менее интересен последующей эксплуатации.

Акваферма представляет собой самоочищающийся аквариум. Продукты распада и жизнедеятельности обитателей выступают питательной средой для роста растений. Отличная возможность показать детям наглядно процесс круговорота веществ в природе.

За прокачивание воды отвечает комплектная помпа. Работает бесшумно. Есть возможность регулировки силы покачивания.

Семена засыпаются в специальный субстрат. В среднем на проращивание уходит около 3-4 дней. Проращивать можно разные семена, включая зелень.