Тактильный жилет для консолей, ПК и портативных устройств. Обзор Armmer HB100

В центре внимания сегодня у нас будет необычный игровой аксессуар – тактильный жилет Armmer HB100, выводящий ощущения от игр, VR-контента, кино и музыки на новый уровень. Установленные в нем виброприводы Sound Stick переводят звуковые волны в механические колебания, которые далее передаются жилетом на тело. В итоге каждый спецэффект в игре - взрыв, выстрел - будет ощущаться тактильно. Данная модель совместима с разными типами устройств, включая ПК, смартфоны и консоли, подключаясь аудиокабелем или по Bluetooth.

Комплектация

Жилет упакован в коробку из плотного картона, на которой, помимо технических данных, приведено изображение награды, полученной за этот продукт на международной выставке. Комплект включает только документацию.

Внешний вид

Представлен жилет в двух версиях цветового исполнения: помимо камуфлированной, доступен и в черном цвете. Основу составляет прочная синтетическая ткань, устойчивая к загрязнению и износу. Конструктивно можно выделить несколько зон: это грудная, спинная поясничная, наиболее широкая, и наплечники. Есть несколько элементов для подгонки жилета по фигуре: это регулируемые фастексы по краям, молния в центре, липучки на наплечниках.

Как итог, прилегание жилета к телу можно отрегулировать под разную комплекцию. Надевается и снимается жилет быстро, без посторонней помощи. Формат исполнения и относительно небольшой вес жилета позволяет носить его не только дома, но и надеть под одежду, например, для того, чтобы поиграть в дороге.

На лицевой стороне есть зона, на которую можно прикреплять нашивки. Из стилизаций можно также отметить ремни с металлическим кольцом.

Органы управления находятся у Armmer HB100 на левой стороне груди. Это блок с двумя регуляторами и светодиодными индикаторами. Имеются аудиоразъемы 3.5 мм на вход и выход, а также USB-C, используемый для зарядки встроенного аккумулятора.

Жилет может как выводить сквозной звук на наушники, так и оснащен встроенными динамиками. На борту у него акустика 2.1 с широкополосным 20 Вт динамиком.

Тесты

Геймерский жилет Armmer представляет собой автономную систему, не требующую постоянного подключения к источнику питания. За это отвечает батарея с емкостью 5000 мАч. Полного заряда хватает в среднем на 8 часов работы.Для начала провели зарядку жилета, полный цикл занимает около 4 часов. После этого надеваем устройство и регулируем для более плотного прилегания к телу. Жилет выполнен в удобном формате и подойдёт людям разной комплекции. Подключается к источнику сигнала как с помощью провода, так и посредством Bluetooth. С помощью поворотных регуляторов можно изменить силу вибрации, а также громкость. Из дополнительных функций можно отключить микрофон, а также переключиться между выводом звука на встроенную акустику или подключенные наушники.

Мы проверили работу игрового жилета Armmer HB100 с несколькими устройствами – консоль PlayStation 5 со шлемом VR2, персональный компьютер и смартфон iPhone 15 Pro Max. Рассмотрим несколько сценариев. Смартфон будет удобнее подключить по Bluetooth, не используя дополнительные кабели, которые могут ограничивать движения. После сопряжения жилет готов к работе, играли в Resident Evil Village, смотрели фильм и слушали музыку.

При игре на консоли PlayStation 5 необходимо провести подключение к геймпаду DualSense аудиокабелем или к шлему VR2. Беспроводная передача звука является ограничением самой консоли, но, например, Nintendo Switch или Steam Deck можно будет подключать по Bluetooth. Итак, возвращаясь к Sony, здесь есть возможность расширить эмоции от погружения, ощущая каждый cпецэффект, например, выстрел или взрыв. Это совсем другой уровень восприятия происходящего.

Сама же суть запатентованной технологии, которая тут лежит в основе работы, заключается в том, что процессор обрабатывает входящие звуки, и на основе диапазона передает их в вибрацию. На плечах приводы срабатывают на диапазон 60-100 Гц, приводы на спине реагируют на 0-60 Гц, это глубокий бас.

Итоги

Вибрация хорошо ощутима, наибольший эффект в шутерах или фильмах со спецэффектами. Но самая яркая эмоция была во время игры в шлеме в Resident Evil 4, когда пропущенная атака или сцена, где нагнетается атмосфера, ощущается уже всем телом. Сложно передать всю гамму эмоций, это нужно пробовать!Armmer HB100 – универсальный игровой аксессуар, который из игр и фильмов делает настоящий аттракцион, с глубоким погружением в происходящее на экране. Тактильный жилет дополненной реальности поддерживает различные типы устройств с проводной и беспроводной передачей звука: смартфоны, планшеты, портативные и стационарные игровые консоли, шлемы виртуальной реальности, персональные компьютеры и ноутбуки. Сделано все максимально просто, и от пользователя не требуется разбираться с настройками - достаточно подключить устройство, и можно забыть о происходящем вокруг, сосредоточившись на игре, музыке или просмотре фильма.Реклама АО «НАВИКОМ», ИНН 7716023555, erid: 2VtzqwXkNBP