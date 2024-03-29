Тактильный жилет для консолей, ПК и портативных устройств. Обзор Armmer HB100

Жилет упакован в коробку из плотного картона, на которой, помимо технических данных, приведено изображение награды, полученной за этот продукт на международной выставке. Комплект включает только документацию.
Как итог, прилегание жилета к телу можно отрегулировать под разную комплекцию. Надевается и снимается жилет быстро, без посторонней помощи. Формат исполнения и относительно небольшой вес жилета позволяет носить его не только дома, но и надеть под одежду, например, для того, чтобы поиграть в дороге.
На лицевой стороне есть зона, на которую можно прикреплять нашивки. Из стилизаций можно также отметить ремни с металлическим кольцом.
Органы управления находятся у Armmer HB100 на левой стороне груди. Это блок с двумя регуляторами и светодиодными индикаторами. Имеются аудиоразъемы 3.5 мм на вход и выход, а также USB-C, используемый для зарядки встроенного аккумулятора.
Жилет может как выводить сквозной звук на наушники, так и оснащен встроенными динамиками. На борту у него акустика 2.1 с широкополосным 20 Вт динамиком.
Геймерский жилет Armmer представляет собой автономную систему, не требующую постоянного подключения к источнику питания. За это отвечает батарея с емкостью 5000 мАч. Полного заряда хватает в среднем на 8 часов работы.
Мы проверили работу игрового жилета Armmer HB100 с несколькими устройствами – консоль PlayStation 5 со шлемом VR2, персональный компьютер и смартфон iPhone 15 Pro Max. Рассмотрим несколько сценариев. Смартфон будет удобнее подключить по Bluetooth, не используя дополнительные кабели, которые могут ограничивать движения. После сопряжения жилет готов к работе, играли в Resident Evil Village, смотрели фильм и слушали музыку.
При игре на консоли PlayStation 5 необходимо провести подключение к геймпаду DualSense аудиокабелем или к шлему VR2. Беспроводная передача звука является ограничением самой консоли, но, например, Nintendo Switch или Steam Deck можно будет подключать по Bluetooth. Итак, возвращаясь к Sony, здесь есть возможность расширить эмоции от погружения, ощущая каждый cпецэффект, например, выстрел или взрыв. Это совсем другой уровень восприятия происходящего.
Сама же суть запатентованной технологии, которая тут лежит в основе работы, заключается в том, что процессор обрабатывает входящие звуки, и на основе диапазона передает их в вибрацию. На плечах приводы срабатывают на диапазон 60-100 Гц, приводы на спине реагируют на 0-60 Гц, это глубокий бас.
Вибрация хорошо ощутима, наибольший эффект в шутерах или фильмах со спецэффектами. Но самая яркая эмоция была во время игры в шлеме в Resident Evil 4, когда пропущенная атака или сцена, где нагнетается атмосфера, ощущается уже всем телом. Сложно передать всю гамму эмоций, это нужно пробовать!