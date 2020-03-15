Обзор ArtPlay Lynx 3. Геймпад для Android и iOS

Время, когда для игр со сложной графикой нужно было собирать дорогостоящие настольные ПК или консоли Xbox и Playstation, уже давно ушло в прошлое. Карманные смартфоны даже в недорогом сегменте предлагают высокое качество графики, и количество самих игр в магазинах-приложениях способно удовлетворить потребности самого капризного пользователя. Причем, можно получить тот же уровень комфорта управления, как в консолях, воспользовавшись геймпадом ArtPlay Lynx 3.

Комплектация

Рекомендованная стоимость составляет 2 990 рублей. Продажи уже стартовали, он находится в широком доступе в российских магазинах.Поставляется в коробке из прозрачного пластика, позволяющего оценить внешний вид геймпада еще до его распаковки. Комплект включает USB-кабель, крепление для смартфона и руководство пользователя.

Внешний вид

Выполнен геймпад в корпусе облегченной формы. По стилю исполнения напоминает безвременно ушедший в историю Mad Catz.

Вес у него составляет всего 70 граммов. С учетом еще и складываемой конструкции, его можно будет не задумываясь брать с собой в поездки.

Складываются у ArtPlay Lynx 3 пара рукояток. Также съемный у него крепеж под смартфон. Фиксируется при помощи винта.

Интересно смотрится сочетание черного и сочно-салатового. Внешние поверхности не подвержены загрязнению следами пальцев.

Набор кнопок характерен для консольных геймпадов. В левой части крестовина D-PAD. Два аналоговых стика.

Справа четыре круглые кнопки X, Y, A, B. В центре окрашенные в салатовый цвет кнопки: Mode, Select, Start и Home. Два светодиодных индикатора.

На обратной стороне расположены два бампера и два курка. В центре винтовое крепление. Здесь же microUSB, используемые для зарядки.

Снизу скрывается кнопка перезагрузки. Нанесена техническая информация по геймпаду и установленному внутри аккумулятору.

В комплекте идет съемный крепеж для смартфона с резиновым уплотнителем в месте крепления, предотвращающий повреждения поверхности крышки телефона.

Тесты

Несмотря на очевидную направленность на смартфоны, это универсальный геймпад с поддержкой настольных ПК и ноутбуков. Для подключения он использует Bluetooth 4.2. Соединение стабильное, за время тестов мы не обнаружили проблем с качеством связи и скоростью передачи сигнала.

Способ подключения в ArtPlay Lynx 3 на Android и iOS отличается. На iPhone и iPad нужно будет зажать кнопки Y и MODE. На Android зажимаются кнопки X и MODE. После подключения сразу активен и поддерживает управление системой.

По играм есть большое количество тайтлов, изначально поддерживают управление геймпадом нативно. Это игры различных жанров, включая гоночные симуляторы и шутеры.

В руках лежит удобно. Хват надежный, несмотря на облеченную конструкцию. Кнопки и элементы управления расположены в пределах быстрой доступности. Поддерживается установка смартфонов с диагональю экрана до 5.9 дюймов. Мы проводили тестирование со смартфоном OnePlus 7 Pro.

Компактные габариты и складываемая конструкция позволили взять его с собой в несколько поездок. Отличный карманный вариант. Огрехов в качестве сборки не наблюдается.

ArtPlay Lynx 3 обзор

За автономную работу отвечает аккумулятор с емкостью 550 мАч. Его хватает на более чем 28 часов эксплуатации без зарядки. Поддерживается автоматический перевод в режим сна.

Итоги по ArtPlay Lynx 3

ArtPlay Lynx 3 – интересный вариант геймпада для смартфонов, выполненный в облегченном корпусе с привлекательным внешним видом. Поддержка устройств на разных платформах, включая ПК, модульная конструкция, крепеж для смартфона с разными диагоналями экрана, хорошая автономность, удобное расположение элементов управления. Проблем и сбоев в ходе тестов выявлено не было.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".