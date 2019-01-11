Обзор BBK BMF125. Вспениватель молока

2019-01-11, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - BBK BMF125; [211]
Тестируемый сегодня BBK BMF125 будет интересен для любителей капучино. Девайс оснащен емкостью для молока, поддерживает вспенивание холодного и горячего молока. Как заявляет сам производитель, он идеален для какао, латте, макьято и фраппе. Средняя стоимость составляет 2325 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

BBK BMF125

BBK BMF125 обзор

Комплектация

В комплекте покупатель получает насадку для взбивания молочной пенки, базу, руководство пользователя и гарантийный талон.

BBK BMF125

Собрано все в коробке из плотного картона с изображением устройства и общими данными по характеристикам.

BBK BMF125

Внешний вид

BBK BMF125 представляет собой металлический стакан с пластиковым основанием. Доступен в черном и белом вариантах исполнения.

BBK BMF125

Прозрачная крышка с уплотнителем по периметру, предотвращающим выход молока за пределы емкости.

BBK BMF125

На внутренней стороне крышки есть фиксатор под хранение насадки. Пользователь может выбрать между насадками для взбивания и смешивания. При этом ни одна из насадок не будет потеряна.

BBK BMF125

На фронтальной стороне расположен носик. Есть удобная пластиковая ручка, не нагревающаяся во время приготовления молока с подогревом.

BBK BMF125

Все поверхности позволят без затруднений убрать накопившиеся загрязнения влажной тряпочкой. Сборка проведена качественно.

BBK BMF125

Управление простое, есть единственная механическая кнопка на боковой грани с подсветкой. С помощью подсветки можно будет контролировать окончание цикла.

BBK BMF125

Ставится на подставку, подставка в свою очередь подключается к розетке при помощи кабеля с евровилкой.

BBK BMF125

На подставке BBK BMF125 можно вращать на 360 градусов. Снизу три прорезиненные ножки, исключающие скольжение на ровной поверхности.

Тесты

Мощность 500 Ватт. Поддерживаются режимы вспенивания горячего и холодного молока. Объем резервуара 300 мл. Внутри есть отметки по максимальному уровню для каждого из режимов в зависимости от установленной насадки.

BBK BMF125

При вспенивании наливаем молоко до нижней метки. Закрываем крышку и нажимаем на кнопку на боковой грани. Во время старта она загорается красным цветом, начинает процесс взбивания. Работает прибор бесшумно.

BBK BMF125

Пока молоко в процессе приготовления, можно приступать к готовке кофе. Как только кнопка BBK BMF125 погаснет, молоко готово, его необходимо будет перелить в чашку. Пенку удобней переносить будет с помощью ложки. Финальным шагом наливаем в чашку кофе, так будут образовываться красивые слои.

BBK BMF125

Также помимо кофе можно будет готовить какао из порошка или «Несквик». Устанавливаем насадку для перемешивания, молоко с ней доливаем до верхней метки. Засыпаем ложку какао-порошка и сахара. Как только кнопка погаснет, ароматное какао готово.

BBK BMF125

Одним из вариантов будет шоколадный молочный коктейль. Взбиваем холодное молоко, смешивая его с двумя ложками какао/Несквика.

BBK BMF125

В завершении опишем опыт готовки коктейля с ванилью и корицей. Процесс также прост. Нужно холодное молоко. Предварительно в кофемолке смешиваем корицу и ванильный сахар. Взбиваем сначала отдельно молоко, потом добавляем полученную размельченную смесь и завершаем смешивание молока.

BBK BMF125

Итоги по BBK BMF125

Как показала практика длительного теста, вспениватель молока BBK BMF125 будет полезным не только для любителей кофе, но и для приготовления молочных коктейлей и молочных напитков для детей. Простая эксплуатация и легкое обслуживание, пара насадок в комплекте и два режима работы.

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