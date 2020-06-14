Обзор BBK BVS801. Тест вакууматора для заморозки и су-вид

Уже скоро в средней полосе России начнут созревать ягоды и овощи. И несмотря на возможность приобрести в магазинах свежие фрукты и овощи в течение всего года, качество их далеко не всегда приемлемо, как и стоимость. Неслучайно, что традиция заготовок на зиму и сейчас актуальным. Одним из таких способов является заморозка, позволяющая сохранить на длительное время запас витаминов. Тестируемый сегодня вакууматор BBK BVS801 позволит повысить длительность хранения и повысить его эффективность.

Комплектация

Хотя сам спектр применения этого класса бытовой техники не ограничен только заморозкой. Есть еще отдельное направление в кулинарии – су-вид.К моменту публикации он находится в широком доступе в российских магазинах. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Поставляется в коробке с изображением устройства и данными по его характеристикам. Комплект включает пакеты, один рулон, инструкцию и гарантийный талон.

Внешний вид

Вышел в двух вариантах расцветки корпуса: серебристой и черной. Верхняя панель с текстурой под шлифованный металл.

По центру крышки расположен логотип производителя. Визуально производит впечатления стильного и современного устройства.

Управление BBK BVS801 осуществляется при помощи шести механических кнопок. На них нанесена соответствующая маркировка на русском языке. Нажимаются с небольшим усилием, ложные нажатия исключены.

Контролировать рабочий статус и режимы можно при помощи группы светодиодных индикаторов.

Основа корпуса выполнена из черного матового пластика. На основании прорезиненные ножки и ниша для хранения кабеля.

Открыв крышку, можно увидеть стандартную начинку для такого класса устройств. Несмотря на то что в комплекте отсутствует трубка для контейнеров, сам элемент присутствует. Как результат трубку можно будет приобрести самостоятельно.

Тесты

Принцип управления простой. Предусмотрены варианты для упаковки сухого и влажного содержимого. Поддерживается мягкая вакуумация, предотвращающая сплющивание мягких ягод. Функция запайки для рулона.

BBK BVS801 не требует специальной подготовки к началу работу. Принцип работы очень прост. Погружаем содержимое в уже готовый для эксплуатации пакет. Вторым вариантом выступает лента, с ней можно самостоятельно задать нужную длину. С одной стороны пакет запаивается, с другой отрезается.

После этого размещаем край пакета в нише. Выравниваем, предварительно очистив от влаги и грязи салфеткой. Закрываем крышку зажав фиксаторами по краям. Выбираем нужный режим. После удаления воздуха край пакета герметично запаивается. Остается только открыть крышку.

На момент тестирования у нас нет под рукой техники для готовки су-вид. К этому вопросу мы вернемся в ближайшем будущем отдельно. Пока же в рамках тестирования провели запаковку и последующее замораживание пельменей и клубники.

Итоги по BBK BVS801

Каких-либо проблем в ходе эксплуатации выявлено не было. Простая и понятная работа. Хорошая стартовая комплектация. В последующем можно будет приобрести пакеты и ленты. Стоят недорого, проблем с доступностью нет.BBK BVS801 – полезный и необходимый помощник на любой кухне. Отлично справляется с вакуумацией разных типов продуктов, предлагает хороший стартовый набор пакетов, простой и логичное управление, несколько режимов работы. Придраться можно к отсутствию в комплекте трубки под контейнеры.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".