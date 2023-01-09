Обзор BBK EK1709P. Недорогой электрический чайник…

Средняя его стоимость согласно данным базы Яндекс.Маркет составляет 900 рублей.
За счет такого сочетания выглядит он интереснее, чем модели конкурентов в близком ценовом сегменте. Огрехов в качестве сборки не замечено.
В основе используется пластик, а вот внутренний бак из нержавеющей стали. Объем его составляет 1.7 литра, есть риска по максимальному уровню.
Носик тоже металлический, в него интегрирована металлическая сетка, выполняющая функцию механического фильтра.
Управляется BBK EK1709P при помощи кнопки, размещенной на верхней грани ручки. Контролировать рабочее состояние можно через светодиодный индикатор в основании.
Комплектуется чайник базой из черного пластика, в основании которой есть ниша для укладки лишней длины кабеля. Размещенный на ней чайник можно вращать на 360 градусов.
Здесь установлен нагревательный элемент с мощностью 2000 Вт. Согласно проведенным тестам, на нагрев 1 литра воды уходило в среднем 4.5 минуты. При достижении температуры в 100 градусов автоматически выключает. Посторонних запахов и шумов во время кипячения замечено не было.
Отдельно проверили работу системы защиты от включения без воды в емкости, срабатывала корректно, предотвращая возможный перегрев и возгорание.