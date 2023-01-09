Обзор BBK EK1709P. Недорогой электрический чайник

Кружка теплого чая зимой – лучшее средство для согрева. Тестируемый сегодня чайник BBK EK1709P позволит готовить этот традиционный напиток используя только розетку. Это недорогая модель, но имеющая мощность 2000 Вт, емкость бака 1.7 литра и автоматическую защиту от включения с недостаточным количеством воды.

BBK EK1709P

Средняя его стоимость согласно данным базы Яндекс.Маркет составляет 900 рублей.

Комплектация

Комплект его включает базу, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с подробной информацией по особенностям исполнения и характеристикам.

BBK EK1709P

BBK EK1709P обзор

Внешний вид

Представлен в четырех разных вариантах расцветки. Объединяет их сочетание двух цветов, верхняя часть черная нижняя в зависимости от выбора будет белая, красная, бежевая или бирюзовая.

BBK EK1709P

За счет такого сочетания выглядит он интереснее, чем модели конкурентов в близком ценовом сегменте. Огрехов в качестве сборки не замечено.

BBK EK1709P

В основе используется пластик, а вот внутренний бак из нержавеющей стали. Объем его составляет 1.7 литра, есть риска по максимальному уровню.

BBK EK1709P

Носик тоже металлический, в него интегрирована металлическая сетка, выполняющая функцию механического фильтра.

BBK EK1709P

Управляется BBK EK1709P при помощи кнопки, размещенной на верхней грани ручки. Контролировать рабочее состояние можно через светодиодный индикатор в основании.

BBK EK1709P

Комплектуется чайник базой из черного пластика, в основании которой есть ниша для укладки лишней длины кабеля. Размещенный на ней чайник можно вращать на 360 градусов.

BBK EK1709P

Тесты

BBK EK1709P

Здесь установлен нагревательный элемент с мощностью 2000 Вт. Согласно проведенным тестам, на нагрев 1 литра воды уходило в среднем 4.5 минуты. При достижении температуры в 100 градусов автоматически выключает. Посторонних запахов и шумов во время кипячения замечено не было.

BBK EK1709P

Отдельно проверили работу системы защиты от включения без воды в емкости, срабатывала корректно, предотвращая возможный перегрев и возгорание.

BBK EK1709P

Итоги

BBK EK1709P – недорогой электрический чайник с привлекательным внешним исполнением. Мощность 2000 Вт, защита от включения с недостаточным объемом воды, автоматическое отключение, база с поворотом на 360 градусов.
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