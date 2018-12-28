Обзор BBK EK1723G. Электрический чайник с выбором и поддержанием температуры

Остались считанные дни до нового года и череды выходных, самое время провести время с семьей и близкими, расположившись в уютном кресле завернувшись в плед с чашкой ароматного чая. И здесь на помощь тоже придут технологии, как пример, тестируемый сегодня чайник BBK EK1723G оснащен контроллером STRIX и позволяет выбрать режим нагрева воды, а также поддержку нужной температуры.

BBK EK1723G обзор

Средняя стоимость составляет 3120 рублей, на момент публикации, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет. Продажи уже стартовали.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением чайника, данными по мощности и общим списком характеристик. Комплект включает базу, гарантийный талон международного образца и инструкцию, а также сам чайник.

Внешний вид

Сочетание прозрачного закалённого стекла и хромированных металлических элементов – одно из самых выигрышных. Смотрится эффектно и практично.

Впишется гармонично в любой интерьер. Сама конструкция BBK EK1723G выглядит монолитной.

Крышка несъемная, она оснащена рычажком с подпружиненным механизмом. При нажатии она откидывается, угол позволяет комфортно заполнять бак водой.

Носик расположен ниже уровня открытия крышки, так исключается опрокидывание и выход кипятка под крышкой.

На боковой стороне бака нанесены отметки шагом по 0.5 литра, а также максимальная риска с 1.7 литрами.

Внутренняя часть ручки из пластика, она не нагревается. Браться за нее удобно.

Контактная группа Strix с увеличенным в пять раз сроком службы. Здесь же находится блок с технической информацией.

Внутренняя часть базы BBK EK1723G может служить бухтой для не используемой части кабеля. Чайник можно вращать на базе.

На передней панели базы выведен ряд сенсорных элементов управления: кнопка включения, кипячения, 60, 70, 80 и 90 градусов. Тесты Управление простое, выбираем нужную температуру или режим кипячения. При выборе режима чайник поддерживает возможность поддержания выбранной температуры. Перед началом эксплуатации рекомендуем при первом включении вскипятить и вылить воду. Посторонние запахи отсутствуют.

Крышка откидывается до почти вертикального положения, неудобств с заливкой воды нет. Прозрачная колба позволит наглядно контролировать уровень воды в чайнике. Процесс закипания сопровождается звуковым уведомлением.

Итоги по BBK EK1723G

Напомним, существуют наиболее комфортные температуры для правильного заваривания чая, например, 90 градусов. Чайник четко доводит температуру воды до выбранной отметки. Мощность составляет 2200 Вт.BBK EK1723G – добротный электрический чайник с высоким ресурсом службы. Корпус из закаленного стекла и стали, выбор температурного режима, вращающаяся база, фильтр, возможность поддержки постоянной температурой. Объем 1.7 литра и мощность 2200 Вт.