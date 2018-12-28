Обзор BBK EK1723G. Электрический чайник с выбором и поддержанием температуры

Остались считанные дни до нового года и череды выходных, самое время провести время с семьей и близкими, расположившись в уютном кресле завернувшись в плед с чашкой ароматного чая. И здесь на помощь тоже придут технологии, как пример, тестируемый сегодня чайник BBK EK1723G оснащен контроллером STRIX и позволяет выбрать режим нагрева воды, а также поддержку нужной температуры.
Средняя стоимость составляет 3120 рублей, на момент публикации, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет. Продажи уже стартовали.
BBK EK1723G обзор
КомплектацияПоставляется в коробке из плотного картона с изображением чайника, данными по мощности и общим списком характеристик. Комплект включает базу, гарантийный талон международного образца и инструкцию, а также сам чайник.
Внешний видСочетание прозрачного закалённого стекла и хромированных металлических элементов – одно из самых выигрышных. Смотрится эффектно и практично.
Впишется гармонично в любой интерьер. Сама конструкция BBK EK1723G выглядит монолитной.
Крышка несъемная, она оснащена рычажком с подпружиненным механизмом. При нажатии она откидывается, угол позволяет комфортно заполнять бак водой.
Носик расположен ниже уровня открытия крышки, так исключается опрокидывание и выход кипятка под крышкой.
На боковой стороне бака нанесены отметки шагом по 0.5 литра, а также максимальная риска с 1.7 литрами.
Внутренняя часть ручки из пластика, она не нагревается. Браться за нее удобно.
Контактная группа Strix с увеличенным в пять раз сроком службы. Здесь же находится блок с технической информацией.
Внутренняя часть базы BBK EK1723G может служить бухтой для не используемой части кабеля. Чайник можно вращать на базе.
На передней панели базы выведен ряд сенсорных элементов управления: кнопка включения, кипячения, 60, 70, 80 и 90 градусов. Тесты Управление простое, выбираем нужную температуру или режим кипячения. При выборе режима чайник поддерживает возможность поддержания выбранной температуры. Перед началом эксплуатации рекомендуем при первом включении вскипятить и вылить воду. Посторонние запахи отсутствуют.
Крышка откидывается до почти вертикального положения, неудобств с заливкой воды нет. Прозрачная колба позволит наглядно контролировать уровень воды в чайнике. Процесс закипания сопровождается звуковым уведомлением.
Напомним, существуют наиболее комфортные температуры для правильного заваривания чая, например, 90 градусов. Чайник четко доводит температуру воды до выбранной отметки. Мощность составляет 2200 Вт.