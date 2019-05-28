Обзор BBK JC060-H02. Эффективная и недорогая соковыжималка центробежного типа

Свежевыжатый фреш из апельсинов, яблока или моркови, не только хорошо освежает, но еще и полезен для здоровья. Тестируемая сегодня центробежная соковыжималка подойдет как для крупных овощей, так и фруктов. Заявлен высокий ресурс службы, функция «антикапля» и широкая загрузочная горловина.

BBK JC060-H02 обзор

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Комплектация

Покупатель получает соковыжималку в коробке из плотного картона с качественной полиграфией. На гранях коробки описаны технические характеристики и ключевые особенности. Комплект включает сервисную книгу, инструкцию, съемный носик, крышку и стакан.

Внешний вид

BBK JC060-H02 доступна в нескольких вариантах цветового исполнения. Расцветки выбраны удачно, внешне выглядит стильно и технологично.

Ожидаемо, основным материалом корпуса выступает пластик. За время длительной эксплуатации проблем в качестве сборки и исполнения выявлено не было. Внешние поверхности не подвержены загрязнению и легко обслуживаются.

Орган управления тут один, это барабан выбора скорости вращения. Доступно две скорости. Одна для мягких фруктов, вторая для твердых овощей и фруктов.

На обратной стороне корпуса устанавливается съемный контейнер для сбора жмыха.

Верхняя крышка прозрачная, позволяя контролировать уровень наполнения контейнера во время работы.

По центру основного блока загрузочное отверстие. Оно широкое, диаметр 65 мм. Есть толкатель с направляющей бороздкой.

Со стороны моторного блока есть четыре ножки с резиновыми присосками. Так будет гаситься вибрация и предотвращаться скольжение во время работы.

Сепаратор выполнен из нержавеющей стали. Отверстия в нем малого диаметра, позволяя получить сок без мякоти.

Тесты

Апельсиновый сок

Стакан для сборка сока в комплекте с BBK JC060-H02 выполнен из прозрачного пластика. Его объем составляет 0.45 литра.Собирается и разбирается соковыжималка очень просто. Все детали соединяются без люфта и усилий. Перед первым использованием рекомендуется промыть теплой водой с моющим средством. Управление также не вызывает вопросов. Максимальная заявленная мощность составляет 600 Вт.

Апельсины были разрезаны на дольки. Обработку проводили на первом скоростном режиме. Цедра и косточки не удалялись. На выходе получили сок без мякоти цитруса, жидкий. В верхней части стакана выделяется более густой слой.

Овощи и фрукты

Для подготовки смешанного контейнера были предварительно нарезаны морковь, свекла и яблоки. В загрузочное отверстие загружались по одному кусочку. Отжим проводился на второй скорости. Жмых мелкий, достаточно сухой. Получившийся сок без мякоти.

В ходе эксплуатации у нас не возникало проблем с очисткой соковыжималки. Все детали мылись вручную. Остатки продуктов не забиваются. Очистка не занимает много времени. Во время работы вокруг сохраняется чистота рабочих поверхностей.

Итоги по BBK JC060-H02

BBK JC060-H02 – добротная и недорогая соковыжималка центробежного типа. Простая в уходе, симпатичная внешне и надежная. Большой диаметр загрузочной горловины, низкий уровень шума, возможность переработки жестких продуктов, функция «антикапля».