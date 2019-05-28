Обзор BBK JC060-H02. Эффективная и недорогая соковыжималка центробежного типа

2019-05-28, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - BBK JC060-H02; [323]
Свежевыжатый фреш из апельсинов, яблока или моркови, не только хорошо освежает, но еще и полезен для здоровья. Тестируемая сегодня центробежная соковыжималка подойдет как для крупных овощей, так и фруктов. Заявлен высокий ресурс службы, функция «антикапля» и широкая загрузочная горловина.

BBK JC060-H02

К моменту публикации продажи уже стартовали. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

BBK JC060-H02 обзор

Комплектация

BBK JC060-H02

Покупатель получает соковыжималку в коробке из плотного картона с качественной полиграфией. На гранях коробки описаны технические характеристики и ключевые особенности. Комплект включает сервисную книгу, инструкцию, съемный носик, крышку и стакан.

BBK JC060-H02

Внешний вид

BBK JC060-H02 доступна в нескольких вариантах цветового исполнения. Расцветки выбраны удачно, внешне выглядит стильно и технологично.

BBK JC060-H02

Ожидаемо, основным материалом корпуса выступает пластик. За время длительной эксплуатации проблем в качестве сборки и исполнения выявлено не было. Внешние поверхности не подвержены загрязнению и легко обслуживаются.

BBK JC060-H02

Орган управления тут один, это барабан выбора скорости вращения. Доступно две скорости. Одна для мягких фруктов, вторая для твердых овощей и фруктов.

BBK JC060-H02

На обратной стороне корпуса устанавливается съемный контейнер для сбора жмыха.

BBK JC060-H02

Верхняя крышка прозрачная, позволяя контролировать уровень наполнения контейнера во время работы.

BBK JC060-H02

По центру основного блока загрузочное отверстие. Оно широкое, диаметр 65 мм. Есть толкатель с направляющей бороздкой.

BBK JC060-H02

Со стороны моторного блока есть четыре ножки с резиновыми присосками. Так будет гаситься вибрация и предотвращаться скольжение во время работы.

BBK JC060-H02

Сепаратор выполнен из нержавеющей стали. Отверстия в нем малого диаметра, позволяя получить сок без мякоти.

BBK JC060-H02

Стакан для сборка сока в комплекте с BBK JC060-H02 выполнен из прозрачного пластика. Его объем составляет 0.45 литра.

Тесты

Собирается и разбирается соковыжималка очень просто. Все детали соединяются без люфта и усилий. Перед первым использованием рекомендуется промыть теплой водой с моющим средством. Управление также не вызывает вопросов. Максимальная заявленная мощность составляет 600 Вт.

Апельсиновый сок

BBK JC060-H02

Апельсины были разрезаны на дольки. Обработку проводили на первом скоростном режиме. Цедра и косточки не удалялись. На выходе получили сок без мякоти цитруса, жидкий. В верхней части стакана выделяется более густой слой.

BBK JC060-H02

BBK JC060-H02

Овощи и фрукты

BBK JC060-H02

Для подготовки смешанного контейнера были предварительно нарезаны морковь, свекла и яблоки. В загрузочное отверстие загружались по одному кусочку. Отжим проводился на второй скорости. Жмых мелкий, достаточно сухой. Получившийся сок без мякоти.

BBK JC060-H02

BBK JC060-H02

В ходе эксплуатации у нас не возникало проблем с очисткой соковыжималки. Все детали мылись вручную. Остатки продуктов не забиваются. Очистка не занимает много времени. Во время работы вокруг сохраняется чистота рабочих поверхностей.

BBK JC060-H02

Итоги по BBK JC060-H02

BBK JC060-H02 – добротная и недорогая соковыжималка центробежного типа. Простая в уходе, симпатичная внешне и надежная. Большой диаметр загрузочной горловины, низкий уровень шума, возможность переработки жестких продуктов, функция «антикапля».

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