Планетарный миксер для семейной кухни на каждый день. Обзор BBK KBM1042

Основной задачей планетарного миксера является перемешивание ингредиентов в большом количестве, взбивании продуктов разной тягучести и густоты. Они активно используются для замешивания теста и подготовки кремов, соусов. Изучаемый сегодня BBK KBM1042 поддерживает импульсный режим, шесть скоростей и сопровождается тремя насадками, а также стальной чашей.

BBK KBM1042

Комплектация

Коробка на гранях которой представлены изображения комплектных насадок, примеры приготовленных продуктов, а также данные по техническим характеристикам.

BBK KBM1042

Комплект включает чашу, пластиковую крышку для нее, насадки венчик, крюк, лопатку, руководство пользователя и гарантийный талон.

BBK KBM1042

BBK KBM1042 обзор

Внешний вид

Есть три цветовые вариации исполнения корпуса: белая, темно-серая и красная. Можно подобрать под общий интерьер кухни и предпочтения.

BBK KBM1042

Основу корпуса составляет пластик, качество сборки высокое. У него классическое исполнение для миксеров такого типа. Основание в которое ставится чаша и головная часть с подъемным механизмом.

BBK KBM1042

Комплектуется металлической чашей с рабочим объемом 4 литра. Диаметр ее 21 сантиметр, глубина 15. Для нее в комплекте предусмотрена крышка из прозрачного пластика, предотвращающая от разбрызгивания.

BBK KBM1042

Ниша для установки чаша с тремя пазами. Фиксируется в основании поворотом в сторону. Держится плотно, при замешивании не дребезжит.

BBK KBM1042

Крепежный элемент для установки насадок выполнен из металла. В нем они дополнительно зажимаются как при помощи поворота в паз, а также пружины.

BBK KBM1042

BBK KBM1042 получил традиционный для планетарных миксеров набор насадок. Это венчик, лопатка и крюк. Выполнены они из стального сплава, но фиксирующий фитинг идет из пластика.

BBK KBM1042

Основным органом управления является поворотный регулятор с восемью положениями. Нулевое – выключено и далее каждая отметка соответствует скорости. Восьмая позиция вращается против часовой стрелки — это ручной импульсный режим. С этой же стороны располагается механическая кнопка для использования механизма подъема головной части.

BBK KBM1042

На основании четыре ножки, выполненные в виде присосок. В центре наклейка с техническими данными. Есть ниша для сматывания лишней длины кабеля. Здесь он длиной 1.2 метра.

Тесты

Мощность BBK KBM1042 составляет 800 Вт. Этого достаточно с учетом того что модель ориентирована на бытовое использование. Диапазон доступной тут скорости решает поставленные задачи замешивания различного типа ингредиентов.

BBK KBM1042

Каждый из тип насадок оптимизирован для разных задач. С помощью венчика взбалтываются жидкие смеси, яйца, соусы, тесто для блинов, омлет. Лопатка уже для более густых смесей, это тесто для кексов, выпечки, фарша. Для наиболее плотного дрожжевого теста необходим крюк.

BBK KBM1042

В комплектной инструкции производитель приводит данные по рекомендованному максимальному объему для разных ингредиентов. И в ней же отмечается требование каждые 6 минут делать перерыв для остывания двигателя.

За время тестов использовали его для замешивания дрожжевого теста для хлеба, пирогов и блинчиков. Рассмотрим один из рецептов детальнее, это капкейки на молоке. Для них на первом этапе замешали яйца с желтками, сливочное масло и ванильный сахар.

BBK KBM1042

После замешивания до однородной массы добавляем сюда муку продолжаем взбивать в несколько этапов на минимальных оборотах.

BBK KBM1042

Далее разливаем полученную смесь по формочкам. Выпекаем в течение 20 минут при температуре 180 градусов.

BBK KBM1042

Можно по желанию украсить сливочным кремом, приготовленным в том же миксере.

BBK KBM1042

Итоги

BBK KBM1042 – недорогой планетарный блендер, который станет хорошим помощником на семейной кухне, упростив процесс готовки теста, десертов, фарша и других рецептов. Стальная чаша, три насадки в комплекте, диапазон регулировки скорости вращения, ручной импульсный режим. Придраться можно к пластиковым головкам у насадок.
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Планетарный миксер для семейной кухни на каждый день. Обзор BBK KBM1042Планетарный миксер для семейной кухни на каждый день. Обзор BBK KBM1042
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