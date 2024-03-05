Планетарный миксер для семейной кухни на каждый день. Обзор BBK KBM1042

Комплект включает чашу, пластиковую крышку для нее, насадки венчик, крюк, лопатку, руководство пользователя и гарантийный талон.
Основу корпуса составляет пластик, качество сборки высокое. У него классическое исполнение для миксеров такого типа. Основание в которое ставится чаша и головная часть с подъемным механизмом.
Комплектуется металлической чашей с рабочим объемом 4 литра. Диаметр ее 21 сантиметр, глубина 15. Для нее в комплекте предусмотрена крышка из прозрачного пластика, предотвращающая от разбрызгивания.
Ниша для установки чаша с тремя пазами. Фиксируется в основании поворотом в сторону. Держится плотно, при замешивании не дребезжит.
Крепежный элемент для установки насадок выполнен из металла. В нем они дополнительно зажимаются как при помощи поворота в паз, а также пружины.
BBK KBM1042 получил традиционный для планетарных миксеров набор насадок. Это венчик, лопатка и крюк. Выполнены они из стального сплава, но фиксирующий фитинг идет из пластика.
Основным органом управления является поворотный регулятор с восемью положениями. Нулевое – выключено и далее каждая отметка соответствует скорости. Восьмая позиция вращается против часовой стрелки — это ручной импульсный режим. С этой же стороны располагается механическая кнопка для использования механизма подъема головной части.
На основании четыре ножки, выполненные в виде присосок. В центре наклейка с техническими данными. Есть ниша для сматывания лишней длины кабеля. Здесь он длиной 1.2 метра.
Каждый из тип насадок оптимизирован для разных задач. С помощью венчика взбалтываются жидкие смеси, яйца, соусы, тесто для блинов, омлет. Лопатка уже для более густых смесей, это тесто для кексов, выпечки, фарша. Для наиболее плотного дрожжевого теста необходим крюк.
В комплектной инструкции производитель приводит данные по рекомендованному максимальному объему для разных ингредиентов. И в ней же отмечается требование каждые 6 минут делать перерыв для остывания двигателя.
После замешивания до однородной массы добавляем сюда муку продолжаем взбивать в несколько этапов на минимальных оборотах.
Далее разливаем полученную смесь по формочкам. Выпекаем в течение 20 минут при температуре 180 градусов.
Можно по желанию украсить сливочным кремом, приготовленным в том же миксере.