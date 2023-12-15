Умный видеодомофон с Алисой. Обзор Botslab Video Doorbell R801

Умные домофоны сейчас перестали быть нишевым устройством, доступным и интересным только энтузиастам. Сейчас для их настройки и управления не требуется наличие специальных навыков и помощь дорогостоящих специалистов. При этом они повышают безопасность, позволяя визуально контролировать подозрительную активность за дверью, а также в зависимости от модели сохранить фотографии лиц или ответить удаленно. А умный дверной звонок Botslab Video Doorbell R801 еще и не требует сложного монтажа с бурением канала для подвода кабеля питания.

Комплектация

Коробка из плотного картона с изображением видеозвонка и основными техническими характеристиками. Комплектующие и сам звонок размещены на пластиковой подложке. В комплект входят звонок, динамик, три вида вилок для розеток, монтажная пластина, крепеж на стену, разметка и руководство пользователя

Внешний вид

Основной блок выполнен в монолитном корпусе из прочного пластика нейтрального белого цвета. Такой вариант легко впишется в любое пространство, не привлекая к себе внимание.

Верхняя часть лицевой стороны выполнена из глянцевого черного пластика. Здесь расположены: объектив камеры, ИК-подсветка и датчик движения. Ниже кнопка звонка с кольцевой светодиодной подсветкой.

Видеозвонок оснащен не только встроенным микрофоном, но и динамиком на нижнем торце. Он предназначен для воспроизведения звука при нажатии, а также двухсторонней связи. Громкость регулируется, при этом речь слышно четко. На боковой грани под заглушкой скрывается разъем USB-C, который используется для зарядки встроенного аккумулятора. Емкость которого у 360 Botslab Video Doorbell R801 5000 мАч. Хватает заряда на долго.

Вторым элементом видеозвонка является динамик. Это отдельное компактное устройство из пластика белого цвета, предназначенное для размещения внутри помещения. Динамик подключается к звонку без проводов по bluetooth. На верхней грани находятся кнопки смены мелодий, изменения громкости и принудительной синхронизации.

Установка

Заряжать звонок можно как в подъезде, например, подключив внешний аккумулятор, так и дома, предварительно сняв его со стены. На крепежной пластине есть замок для дополнительной фиксации, при необходимости снятия звонка, замок можно открыть нажатием ключом через скрытое отверстие в основании.Для фиксации на стене используется пластиковая пластина с четырьмя отверстиями и нанесенным 3М-скотчем, но надежнее будет закрепить на комплектные дюбеля – так устройство никто не снимет. Если кто-нибудь попытается снять звонок, он пришлет уведомление на телефон.

Софт

Важным преимуществом является отсутствие необходимости подвода кабеля питания. Это не только упростит монтаж, но и позволит использовать звонок в сценариях, когда есть общий тамбур с соседями.Важной составляющей любого умного устройства является программное обеспечение. Модель использует приложение Botslab – с ним мы уже сталкивались ранее, когда изучали робот-пылесос, приложение объединяет различные типы устройств производителя, включая элементы для расширения системы безопасности. Интерфейс на русском языке.

Для начала необходимо добавить видеозвонок в приложение. Выбирается тип устройства и помощник в несколько шагов поможет подключить его к домашней Wi-Fi сети в диапазоне 2.4 ГГц. Проблем с настройкой не возникло.

В главном окне плиткой отображаются последние изображения, сделанные при нажатии на звонок, а также информация об уровне зарядки. Также можно посмотреть список всех записей в облаке, которые хранятся в течение 7 дней.

Запись создается при нажатии на звонок, дополнительно можно выбрать и другие сценарии: например, включать запись при срабатывании датчика движения.

Доступен просмотр картинки со звуком в реальном времени. Есть возможность сделать снимок или записать видео, а также ответить на звонок.

В настройках по желанию можно раздать доступ членам семьи (до 5 человек), отключить запись видео по движению (изменить чувствительность и настроить уведомления для датчика), а также настроить режим сигнализации и дополнительные параметры ее работы, задать параметры энергосбережения. Система поддерживает несколько вариантов съемки при плохом уровне освещения: автоматическое включение ИК-подсветки, отключение подсветки и съемка только с тем светом который есть в помещении, ручной выбор.

Умный дом Яндекс

Есть синхронизация с системами умного дома, среди них доступен Умный дом Яндекс, на момент публикации обзора, данный видеозвонок уже добавлен в список поддерживаемых устройств. Можно попросить Алису вывести изображение с камеры и просмотреть его через приложение на смартфоне.

Тесты

Дневная съемка Botslab Video Doorbell R801

Итоги

Для устройства такого типа и представленных в близком ценовом сегменте, в Botslab Video Doorbell R801 установлена качественная матрица с высоким разрешением 2К, а также оптика со стеклянными линзами с диафрагмой F/2.0 и углом обзора 140 градусов. Инфракрасное ночное видение дает четкую картинку даже в полной темноте.Человека на видео видно хорошо. Доступна возможность просмотра записей в архиве. Есть функция изменения голоса – например, ребенок может ответить голосом взрослого человека, будучи один дома. Отвечать на вызовы можно даже со смартфона. В зависимости от выбранных настроек на телефон будут приходить уведомления о движении, либо подозрительной активности.360 Botslab Video Doorbell R801 станет хорошим выбором при поиске дверного звонка с видеонаблюдением. Невысокая стоимость при высоком качестве картинки, простой монтаж с автономным питанием и зарядкой через USB-C, двухсторонняя голосовая связь, приложение на русском языке с широким набором настроек и стабильной работой, интеграция с умным домом Яндекс.Реклама. ООО «Дихаус», ИНН 7709751313, erid: LjN8KCBUk