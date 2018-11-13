Умная стиральная машина. Обзор CANDY Bianca BWM4 147PH6/1 и Candy Bianca BWM4 147PH6R/1

Умный дом это не только розетки, выключатели и датчики, но и бытовая техника, которой мы привыкли пользоваться, и которая стала неотъемлемой частью нашего быта. Тестируемую сегодня CANDY Bianca BWM4 147PH6/1 можно смело отнести к категории «умной» бытовой техники. Эта модель оснащена модулем Wi-Fi и Bluetooth, поддерживает управление со смартфона через приложение Simply-Fi, включая и голосовое управление.

CANDY Bianca BWM4 147PH6/1 обзор

К моменту публикации она находится в широком доступе в российских магазинах, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Внешний вид

Стартовый комплект включает все необходимое для подключения, включая шланги и подробную техническую документацию. Поставляется машина, запакованной в транспортировочный пенопласт и пленку.Загрузка CANDY Bianca BWM4 147PH6/1 составляет 7 кг, при этом её глубина корпуса не превышает 42 см в самой широкой точке. Все детали идеально подогнаны к друг другу.

С фронтальной стороны расположен широкий люк для загрузки белья. Он выполнен из темного полупрозрачного пластика, который отлично сочетается с белоснежным корпусом.

Открыть люк можно на 180 градусов, упростив загрузку и получив свободный доступ.

Кстати, помимо белой версии также доступна модель в цвете антрацит. Выбрать можно будет под свой интерьер.В верхнем правом углу расположена зона управления Smart Ring со сверхчувствительным сенсорным экраном в виде аккуратного кругового программатора, который расположен под максимально удобным для управления углом в 11 градусов. Режимы и опции управления оформлены наглядными иконками.

Выбор режимов проходит легким поворотом кругового программатора. По центру дисплей, бегущей строкой отображающий рабочие данные. Здесь же выбор режима ZOOM, который теперь можно выбрать на любой программе и уменьшить время стирки А класса до 59 минут.

Smart Ring можно полноценно управлять стиральной машиной, выбирая нужные режимы и регулируя параметры скорости отжима, отложенного старта и температуры, благодаря чему выбор режимов расширяется до 720 вариантов. При подключении Candy Simply-FI можно расширить набор до 8710 операций.

С противоположной стороны лоток для моющих средств с тремя секциями. Расположение удобное.

Выглядит CANDY Bianca BWM4 147PH6/1 технологично и современно. Дизайн с выверенной эргономикой.

Оснащение

Машина имеет инверторный мотор и барабан из нержавеющей стали. Максимальная мощность: 1500 Вт. Потребление воды: 52 л.

Установка

Есть защита от перелива, блокировка дверцы во время работы, контроль дисбаланса и пенообразования. Работает стиральная машина тихо, уровень шума не превышает 51 дБ на стирке.Первым шагом необходимо избавиться от транспортировочной упаковки. После этого откручиваются два транспортировочных болта с шайбами. Освободившиеся отверстия закрываются пластиковыми прокладками. Сделать это нужно обязательно!

Дальнейшее подключение также можно будет провести самостоятельно, подключаем трубу к холодной магистрали, а также соединениям сливной шланг с канализацией. В комплекте есть инструкция с наглядной иллюстрацией.

Софт

Модуль Wi-Fi позволяет получить дистанционное управление с экрана смартфона или планшета. Для работы как уже отмечали потребуется загрузка приложения simply-Fi. В в App Store и Google Play оценка приложению стоит очень низкая, видимо, до недавнего времени приложение работало не так стабильно. Буквально совсем недавно приложение получило обновление и у нас при тестировании не возникло никаких проблем ни с подключением машины к мобильному устройству, ни с управлением через него. Если у пользователей данной машины есть вопросы к управлению через телефон, просто обновите приложение. После успешной авторизации, выбираем тип техники и название.

Мастер помощник в ходе нескольких шагов проведет подключение стиральной машины к домашней сети. На главном экране отображается панель с названием режимов, данные по времени стирки и выбор режима Zoom.

Под каждой предлагаемой программой в приложении доступен голосовой или текстовый помощник. Помощник задает уточняющие вопросы и предлагает в итоге оптимальный режим стирки для данного типа белья. Остается только согласиться и запустить программу .

Головой помощник станет незаменимым советчиком для тех, кто сомневается на каком режиме лучше стирать белую футболку, цветные штаны, нижнее белье или кроссовки.

К моменту публикации приложение поддерживает управление на русском. Эта система отличная находка для тех, кому не хочется разбираться в тонкостях настройки и выбора режимов стирки.

В отдельном окне выводится статистика по проведенным ранее стиркам. Отсюда же можно запустить чистку барабана и чистку машины от известкового налета.

Для тех, кто привык самостоятельно контролировать режимы стирки, есть экран с выводом списка режимов, температуры, скорости вращения барабана, уровня загрязнения, опций и пара, а также интервала.

Тесты

Уже в процессе запущенной в CANDY Bianca BWM4 147PH6/1 стирки, можно уточнить оставшееся время. Из полезных функций, по завершению стирки вы получаете уведомление об окончании цикла стирки на ваш смартфон. Это уведомление приходит и при нахождении вне дома.Мы тестировали её в течение нескольких недель. За это время постарались опробовать максимальное количество режимов. Использовался как сухой порошок, так и гель.

Первая загрузка

Для первой загрузки было выбрано максимальное количество грязного белья. Загружен барабан был на 6 кг. Выбираем режим «Белый хлопок» с повышенным загрязнением и цветным бельем. Машина запустилась и приступила к процессу стирки.

Стирка шерстяного одеяла

Кроссовки

В итоге получили чистое, без заломов и следов порошка бельё.Не каждая машина справляется со стиркой шерсти. Здесь задача была усложнена еще и большей по сравнению со свитером площадью у одеяла. В итоге накопившиеся загрязнения отстирались, одеяло приобрело пушистость.В конце лета приобрели кроссовки Xiaomi, для которых изначально была заявлена возможность стирки. Выбрав соотвестсвующий режим стирки спортивной обуви в CANDY Bianca BWM4 147PH6/1, кроссовки приобрели свой первоначальный вид, несмотря на прошедшие несколько месяцев с момента эксплуатации.

Ежедневная стирка

Загружать полностью барабан необходимости нет. Машина отлично справляется с ежедневной стиркой таких повседневных вещей как футболки, носки и белье. Для этого отлично подходит технология Zoom, ускоряющая стирку и сокращающая время до 59 минут. В итоге мы получили качественно остиранное бельё за короткое время.

Итоги по CANDY Bianca BWM4 147PH6/1

CANDY Bianca BWM4 147PH6/1 станет отличным выбором при поиске отдельностоящей стиральной машины, предложив Вам технологичную начинку и «умный» функционал. Стильный внешний вид, широкий люк для загрузки с открытием на 180 градусов, экономичность, большое количество программ и опций стирки, эффектный дизайн модуля управления Smart Ring, режим ускоренной программы Zoom, несколько ступеней защиты, небольшую глубину и функцию пара. Все это еще к тому же предлагается при довольной привлекательной стоимости, относительно моделей конкурентов.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".