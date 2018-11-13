Умная стиральная машина. Обзор CANDY Bianca BWM4 147PH6/1 и Candy Bianca BWM4 147PH6R/1

2018-11-13, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - CANDY Bianca BWM4 147PH6/1; [473]
Умный дом это не только розетки, выключатели и датчики, но и бытовая техника, которой мы привыкли пользоваться, и которая стала неотъемлемой частью нашего быта. Тестируемую сегодня CANDY Bianca BWM4 147PH6/1 можно смело отнести к категории «умной» бытовой техники. Эта модель оснащена модулем Wi-Fi и Bluetooth, поддерживает управление со смартфона через приложение Simply-Fi, включая и голосовое управление.

CANDY Bianca BWM4 147PH6/1

К моменту публикации она находится в широком доступе в российских магазинах, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

CANDY Bianca BWM4 147PH6/1 обзор

Комплектация

Стартовый комплект включает все необходимое для подключения, включая шланги и подробную техническую документацию. Поставляется машина, запакованной в транспортировочный пенопласт и пленку.

Внешний вид

Загрузка CANDY Bianca BWM4 147PH6/1 составляет 7 кг, при этом её глубина корпуса не превышает 42 см в самой широкой точке. Все детали идеально подогнаны к друг другу.

CANDY Bianca BWM4 147PH6/1

С фронтальной стороны расположен широкий люк для загрузки белья. Он выполнен из темного полупрозрачного пластика, который отлично сочетается с белоснежным корпусом.

CANDY Bianca BWM4 147PH6/1

Открыть люк можно на 180 градусов, упростив загрузку и получив свободный доступ.

CANDY Bianca BWM4 147PH6/1

Кстати, помимо белой версии также доступна модель в цвете антрацит. Выбрать можно будет под свой интерьер.
В верхнем правом углу расположена зона управления Smart Ring со сверхчувствительным сенсорным экраном в виде аккуратного кругового программатора, который расположен под максимально удобным для управления углом в 11 градусов. Режимы и опции управления оформлены наглядными иконками.

CANDY Bianca BWM4 147PH6/1

Выбор режимов проходит легким поворотом кругового программатора. По центру дисплей, бегущей строкой отображающий рабочие данные. Здесь же выбор режима ZOOM, который теперь можно выбрать на любой программе и уменьшить время стирки А класса до 59 минут.

CANDY Bianca BWM4 147PH6/1

Smart Ring можно полноценно управлять стиральной машиной, выбирая нужные режимы и регулируя параметры скорости отжима, отложенного старта и температуры, благодаря чему выбор режимов расширяется до 720 вариантов. При подключении Candy Simply-FI можно расширить набор до 8710 операций.

CANDY Bianca BWM4 147PH6/1

С противоположной стороны лоток для моющих средств с тремя секциями. Расположение удобное.

CANDY Bianca BWM4 147PH6/1

Выглядит CANDY Bianca BWM4 147PH6/1 технологично и современно. Дизайн с выверенной эргономикой.

CANDY Bianca BWM4 147PH6/1

Оснащение

Машина имеет инверторный мотор и барабан из нержавеющей стали. Максимальная мощность: 1500 Вт. Потребление воды: 52 л.

CANDY Bianca BWM4 147PH6/1

Есть защита от перелива, блокировка дверцы во время работы, контроль дисбаланса и пенообразования. Работает стиральная машина тихо, уровень шума не превышает 51 дБ на стирке.

Установка

Первым шагом необходимо избавиться от транспортировочной упаковки. После этого откручиваются два транспортировочных болта с шайбами. Освободившиеся отверстия закрываются пластиковыми прокладками. Сделать это нужно обязательно!

CANDY Bianca BWM4 147PH6/1

Дальнейшее подключение также можно будет провести самостоятельно, подключаем трубу к холодной магистрали, а также соединениям сливной шланг с канализацией. В комплекте есть инструкция с наглядной иллюстрацией.

CANDY Bianca BWM4 147PH6/1

Софт

Модуль Wi-Fi позволяет получить дистанционное управление с экрана смартфона или планшета. Для работы как уже отмечали потребуется загрузка приложения simply-Fi. В в App Store и Google Play оценка приложению стоит очень низкая, видимо, до недавнего времени приложение работало не так стабильно. Буквально совсем недавно приложение получило обновление и у нас при тестировании не возникло никаких проблем ни с подключением машины к мобильному устройству, ни с управлением через него. Если у пользователей данной машины есть вопросы к управлению через телефон, просто обновите приложение. После успешной авторизации, выбираем тип техники и название.

CANDY Bianca BWM4 147PH6/1

Мастер помощник в ходе нескольких шагов проведет подключение стиральной машины к домашней сети. На главном экране отображается панель с названием режимов, данные по времени стирки и выбор режима Zoom.

Под каждой предлагаемой программой в приложении доступен голосовой или текстовый помощник. Помощник задает уточняющие вопросы и предлагает в итоге оптимальный режим стирки для данного типа белья. Остается только согласиться и запустить программу .

CANDY Bianca BWM4 147PH6/1

Головой помощник станет незаменимым советчиком для тех, кто сомневается на каком режиме лучше стирать белую футболку, цветные штаны, нижнее белье или кроссовки.

CANDY Bianca BWM4 147PH6/1

К моменту публикации приложение поддерживает управление на русском. Эта система отличная находка для тех, кому не хочется разбираться в тонкостях настройки и выбора режимов стирки.

CANDY Bianca BWM4 147PH6/1

В отдельном окне выводится статистика по проведенным ранее стиркам. Отсюда же можно запустить чистку барабана и чистку машины от известкового налета.

CANDY Bianca BWM4 147PH6/1

Для тех, кто привык самостоятельно контролировать режимы стирки, есть экран с выводом списка режимов, температуры, скорости вращения барабана, уровня загрязнения, опций и пара, а также интервала.

CANDY Bianca BWM4 147PH6/1

Уже в процессе запущенной в CANDY Bianca BWM4 147PH6/1 стирки, можно уточнить оставшееся время. Из полезных функций, по завершению стирки вы получаете уведомление об окончании цикла стирки на ваш смартфон. Это уведомление приходит и при нахождении вне дома.

Тесты

Мы тестировали её в течение нескольких недель. За это время постарались опробовать максимальное количество режимов. Использовался как сухой порошок, так и гель.

CANDY Bianca BWM4 147PH6/1

Первая загрузка

Для первой загрузки было выбрано максимальное количество грязного белья. Загружен барабан был на 6 кг. Выбираем режим «Белый хлопок» с повышенным загрязнением и цветным бельем. Машина запустилась и приступила к процессу стирки.

В итоге получили чистое, без заломов и следов порошка бельё.

Стирка шерстяного одеяла

Не каждая машина справляется со стиркой шерсти. Здесь задача была усложнена еще и большей по сравнению со свитером площадью у одеяла. В итоге накопившиеся загрязнения отстирались, одеяло приобрело пушистость.

Кроссовки

В конце лета приобрели кроссовки Xiaomi, для которых изначально была заявлена возможность стирки. Выбрав соотвестсвующий режим стирки спортивной обуви в CANDY Bianca BWM4 147PH6/1, кроссовки приобрели свой первоначальный вид, несмотря на прошедшие несколько месяцев с момента эксплуатации.

CANDY Bianca BWM4 147PH6/1

Ежедневная стирка

Загружать полностью барабан необходимости нет. Машина отлично справляется с ежедневной стиркой таких повседневных вещей как футболки, носки и белье. Для этого отлично подходит технология Zoom, ускоряющая стирку и сокращающая время до 59 минут. В итоге мы получили качественно остиранное бельё за короткое время.

CANDY Bianca BWM4 147PH6/1

Итоги по CANDY Bianca BWM4 147PH6/1

Золото. Выбор редакции MegaObzorCANDY Bianca BWM4 147PH6/1 станет отличным выбором при поиске отдельностоящей стиральной машины, предложив Вам технологичную начинку и «умный» функционал. Стильный внешний вид, широкий люк для загрузки с открытием на 180 градусов, экономичность, большое количество программ и опций стирки, эффектный дизайн модуля управления Smart Ring, режим ускоренной программы Zoom, несколько ступеней защиты, небольшую глубину и функцию пара. Все это еще к тому же предлагается при довольной привлекательной стоимости, относительно моделей конкурентов.
CANDY Bianca BWM4 147PH6/1 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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Умная стиральная машина. Обзор CANDY Bianca BWM4 147PH6/1 и Candy Bianca BWM4 147PH6R/1Умная стиральная машина. Обзор CANDY Bianca BWM4 147PH6/1 и Candy Bianca BWM4 147PH6R/1
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