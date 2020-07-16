Обзор Candy Aqua 2D1040-07. Лучшая стиральная машина под раковину

Полезность и необходимость наличия в квартире стиральной машины в наших реалиях очевидна. Но далеко не в каждой квартире есть место для установки полноразмерного варианта, да и сами квартиры могут быть арендуемыми. Для таких сценариев оптимальным будет стиральная машина под раковину и среди таких моделей наибольшей популярностью Candy Aquamatic. Мы будем изучать эту серии на примере Candy Aqua 2D1040-07.

Candy Aqua 2D1040-07

Ее рекомендованная стоимость составляет 20 490 рублей. Приобрести можно на официальном сайте с доставкой по России.

Candy Aqua 2D1040-07 обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Внешний вид

Поставляется в палете из пенопласта, предотвращающего тряску и получение повреждение при транспортировке. Комплект включает шланг для подачи воды, переливочный модуль, уплотнители, руководство пользователя и гарантийный талон.

Candy Aqua 2D1040-07

В сети мы столкнулись с отзывами по сильной вибрации во время работы у машин это серии. Как неудивительно, но в 99% процентах эта проблема связана с некорректно проведенным монтажом стиральной машины. Поэтому этот тест мы хотим начать именно с установки, тем более, здесь она отличается от снятия транспортировочных винтов в обычной фронтальной машине.

Как можно увидеть в ролике выше первоначально необходимо сдвинуть верхнюю крышку, предварительно открутив два винта. Под ней находятся два транспортировочных винта, которые необходимо будет снять, а также удалить несколько вставок из пенопласта.

Candy Aqua 2D1040-07

Еще два пенопластовых блока находятся в основании, необходимо также удалить. После этого нужно выставить стиральную машину по уровню, отрегулировав ножки. Далее подключить к водопроводу и канализации с использованием перелива.

Candy Aqua 2D1040-07

Сама линейка Aquamatic уже выпущена довольно давно и на текущий момент включает несколько моделей. Основной особенностью стали компактные габариты. Высота – 70 см, ширина – 51 см и глубина 46.3 см.

Candy Aqua 2D1040-07

Устанавливать ее можно не только отдельно, как в случае крупногабаритных и узких машин, но и задействовав место под раковиной, которое чаще всего используется только для шкафчика.

Candy Aqua 2D1040-07

Данный вид установки будет оптимальным вариантом для маленьких ванных комнат или тех сценариев, когда не проводится регулярная стирка больших объемов белья.

Candy Aqua 2D1040-07

Внешний вид у нее традиционен для решений с фронтальной загрузкой. Машины производятся только с белым цветом корпуса.

Candy Aqua 2D1040-07

В верхнем правом углу у Candy Aqua 2D1040-07 барабан выборе режимов стирки. Доступен хороший выбор к самим программам мы еще вернемся отдельно.

Candy Aqua 2D1040-07

Отдельными кнопками включаются опция увеличения количества воды, используемой при стирке и полоскании с целью улучшенного удаления моющего средства, стирка холодной водой. Корректируется скорость отжима. Поддерживается отложенный старт.

Candy Aqua 2D1040-07

Слева выдвижной лоток под стиральный порошок и кондиционера. Контролировать работу можно с помощью компактного LED-дисплея. Есть функция вывода звуковых уведомлений при завершении цикла стирки.

Candy Aqua 2D1040-07

Снизу находится технологический лючок с крышкой.

Тесты

Основное управление осуществляется с помощью селектора. В ходе эксплуатации она продемонстрировала логичную и простую для понимания работу. Предлагается 15 программ и режим «Выкл». Программы разделены на группы: хлопок, смешанные, деликатные и быстрые. Из быстрых программ доступны три варианта: стирка за 14, 30 и 59 минут.

Candy Aqua 2D1040-07

При выборе программам можно произвести дополнительные настройки подачи большего объема воды и изменение ее температуры, а также корректировки скорости отжима. Запустить любую из программ можно отложено.

Candy Aqua 2D1040-07

Как можно заметить поддерживаются все типы основные ткани., включая шерсть. Максимальнная температура нагрева воды составляет75 градусов. Основная же часть программ предполагает стирку на меньших температурных режимах. Максимальный объем загрузки составляет 4 килограмма (хлопка), но всегда необходимо учитывать типа ткани и сверяться с таблицей допустимо й загрузки для неё.

Candy Aqua 2D1040-07

При старте программы издается звуковой сигнал и проводится блокировка дверцы до окончания цикла. Открыть можно будет только в первые 5-10 минут после запуска программы, при условии, что были выбраны не быстрые программы. Для этого нужно нажать паузу (селектор программ не трогаем), подождать около минуты и люк разблокируется. Далее добавляем белье, закрываем дверку и нажимаем старт, и машина продолжает с момента, когда она остановилась.

Candy Aqua 2D1040-07

Наиболее часто в ходе длительной эксплуатации Candy Aqua 2D1040-07 мы использовали быстрые режимы стирки. Он позволяет за короткий промежуток времени провести стирку вещей, носимых семьей из трех человек. Например, менее чем через час мы всегда получали хорошо простиранные вещи. Останется только просушить. При этом небольшой объем барабана оказался в самый раз: избавляешься от привычки накопления одежды на стирку в течение нескольких дней.

Candy Aqua 2D1040-07

Несмотря на объем бака в 4 килограмма мы проводили в ней стирку постельного белья. С этой задачей также справилась на отлично.

Candy Aqua 2D1040-07

Нас также просили провести тест вибрации с установкой стакана с водой на крышку стиральной машины. Здесь был выбран режим отжима с максимальными 1000 оборотами минуту. Тест пройден успешно, стакан не вибрировал. Опять же еще раз отметим про необходимость правильного монтажа.

Candy Aqua 2D1040-07

Из выявленных недостатков отметим два момента:

1. В лотке под моющие средства очень часто остается вода в отсеке для кондиционера. Удалять нужно вручную.

Candy Aqua 2D1040-07

2. Невозможность аккуратного открытия пробки и удаления загрязнений без того, чтобы вода не протекла на пол.

Candy Aqua 2D1040-07

Итоги по Candy Aqua 2D1040-07

Золото. Выбор редакции MegaObzorНа протяжении многих лет серия Aquamatic остается одной из лучших при выборе стиральной машины под раковину. При чем, как показала практика эксплуатации, Candy Aqua 2D1040-07 отлично подойдет для проживающего отдельно человека или семьи из 2-3 человек, эффективно решая вопрос стирки и чистки белья и одежды. Большое количество программ, удобная загрузка, низкий уровень шума и отсутствие вибрации, простое управление. Но с учетом развития и улучшений по другим линейкам этого производителя, хотелось, чтобы внимание обратили и на них, обновив внешний вид и добавив поддержку Wi-Fi. Также доработку конструкции явно требуют сливная пробка и отсек под кондиционер.
Candy Aqua 2D1040-07 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Candy Aqua 2D1040-07
Обзоры:
Обзор Candy Aqua 2D1040-07. Лучшая стиральная машина под раковинуОбзор Candy Aqua 2D1040-07. Лучшая стиральная машина под раковину
Лучший электрочайник 2020 года. Kitfort KT-640Лучший электрочайник 2020 года. Kitfort KT-640
Обзор REDMOND RK-G161. Недорогой электрический чайник с подсветкойОбзор REDMOND RK-G161. Недорогой электрический чайник с подсветкой
Новости:
Лучшие минимойки. KARCHER K 7 Compact

На современном рынке можно найти сотни моделей минимоек, для любого бюджета и разных задач. Для того, что...
Обзор Candy CAF1020 019. Недорогой циклонный пылесос с многоступенчатой фильтрацией

Итальянский бренд Candy хорошо известен нашим читателям по стиральным и сушильным машинам, а также по вст...
Представлен пылесос HOOVER LANDER LA1200 019

Компания Candy Hoover Russia, подразделение Haier Europe, отвечающее за развитие бренда Hoover в России, ...
Обзор Candy Aqua 2D1040-07. Лучшая стиральная машина под раковинуОбзор Candy Aqua 2D1040-07. Лучшая стиральная машина под раковину
Обзор GRAVITERO NAVI 4G. Видеорегистратор с 4G, Wi-Fi и AndroidОбзор GRAVITERO NAVI 4G. Видеорегистратор с 4G, Wi-Fi и Android
Лучшая СЖО. Deepcool GAMMAXX L240T REDЛучшая СЖО. Deepcool GAMMAXX L240T RED
Обзор карты захвата от AVERMEDIA Live Gamer MINI GC311 и WEB-камеры Live Streamer CAM 313Обзор карты захвата от AVERMEDIA Live Gamer MINI GC311 и WEB-камеры Live Streamer CAM 313
Обзор Seasonic FOCUS Plus Gold 550W. Тихий блок питания с 10-летней гарантией Обзор Seasonic FOCUS Plus Gold 550W. Тихий блок питания с 10-летней гарантией
MSI представила игровую гарнитуру Immers...
MSI представила игровую гарнитуру ImmersНовая гарнитура MSI Immerse GH30 V2 является второй версией наушников Immerse GH30. Благодаря 40 мм динам...
Смартфон Poco M2 Pro засветился в сети...
Смартфон Poco M2 Pro засветился в сетиИзвестный инсайдер Xiaomishka поделился подробностями о смартфоне Poco M2 Pro, который еще не был предста...
Почему стоит заказывать мебель на заказ...
Почему стоит заказывать мебель на заказВ наши дни в торговых центрах есть специализированные магазины по продаже мебели. Но порой ожидания от та...
Флагман Sharp Aquos R5G появился в между...
Флагман Sharp Aquos R5G появился в междуКомпания Sharp дала старт международным продажам флагманского смартфона Aquos R5G, который был представле...
Представлены умные часы для детей Childr...
Представлены умные часы для детей ChildrСегодня на рынке часов была представлена новая умная модель для детей Children's Watch 3 Pro Super Editio...
В приложении Samsung Galaxy Buds и Buds ...
В приложении Samsung Galaxy Buds и Buds Несколько дней назад Samsung выпустила новые обновления плагинов Galaxy Buds и Buds + для своего приложе...
Huawei готовит автомобиль на HarmonyOS...
Huawei готовит автомобиль на HarmonyOSКомпания Huawei вместе BYD официально решила выпустить первый автомобиль на операционной системе HarmonyO...
Умные часы Hublot Big Bang e за $5800...
Умные часы Hublot Big Bang e за $5800Компания Hublot анонсировала новые умные часы, которые называются Big Bang e. ...
Выбираем гравийный велосипед к новому се...
Выбираем гравийный велосипед к новому сеНаступил новый велосипедный сезон. Любители и экстремалы расчехляют велосипеды и подготавливают его к нов...
Объявлены технические характеристики пла...
Объявлены технические характеристики плаMicrosoft Surface Go 2 будет иметь 10,5 дюймовый экран с уменьшенными рамками. Разрешение экрана будет со...
Компания Eurocom анонсирует суперлаптоп ...
Компания Eurocom анонсирует суперлаптоп Новый суперлаптоп Eurocom Nightsky ARX15 является первым мобильным устройством компании оснащенный настол...
Стали доступны публичные бета-версии iOS...
Стали доступны публичные бета-версии iOSApple представила свои последние операционные системы несколько недель назад на WWDC 2020 и теперь выпуст...
Обзор Eufy RoboVac 35C. Лучший робот-пылесос до 20 000Обзор Eufy RoboVac 35C. Лучший робот-пылесос до 20 000
Обзор Genius SP-Q180. Недорогие колонки 2.0 для ноутбука и планшетаОбзор Genius SP-Q180. Недорогие колонки 2.0 для ноутбука и планшета
Обзор Transcend TS128GSDC500S. Карта памяти для камер с 40К 60FPSОбзор Transcend TS128GSDC500S. Карта памяти для камер с 40К 60FPS
Обзор Verbatim Vi560 S3 512GB (Verbatim 49363). Твердотельный диск SATA III M.2Обзор Verbatim Vi560 S3 512GB (Verbatim 49363). Твердотельный диск SATA III M.2
Обзор ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI). Лучшая материнская плата для Intel Gen.10 до 20000Обзор ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI). Лучшая материнская плата для Intel Gen.10 до 20000
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor