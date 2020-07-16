Обзор Candy Aqua 2D1040-07. Лучшая стиральная машина под раковину

Полезность и необходимость наличия в квартире стиральной машины в наших реалиях очевидна. Но далеко не в каждой квартире есть место для установки полноразмерного варианта, да и сами квартиры могут быть арендуемыми. Для таких сценариев оптимальным будет стиральная машина под раковину и среди таких моделей наибольшей популярностью Candy Aquamatic. Мы будем изучать эту серии на примере Candy Aqua 2D1040-07.

Candy Aqua 2D1040-07 обзор

Ее рекомендованная стоимость составляет 20 490 рублей. Приобрести можно на официальном сайте с доставкой по России.

Внешний вид

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Поставляется в палете из пенопласта, предотвращающего тряску и получение повреждение при транспортировке. Комплект включает шланг для подачи воды, переливочный модуль, уплотнители, руководство пользователя и гарантийный талон.

В сети мы столкнулись с отзывами по сильной вибрации во время работы у машин это серии. Как неудивительно, но в 99% процентах эта проблема связана с некорректно проведенным монтажом стиральной машины. Поэтому этот тест мы хотим начать именно с установки, тем более, здесь она отличается от снятия транспортировочных винтов в обычной фронтальной машине.

Как можно увидеть в ролике выше первоначально необходимо сдвинуть верхнюю крышку, предварительно открутив два винта. Под ней находятся два транспортировочных винта, которые необходимо будет снять, а также удалить несколько вставок из пенопласта.

Еще два пенопластовых блока находятся в основании, необходимо также удалить. После этого нужно выставить стиральную машину по уровню, отрегулировав ножки. Далее подключить к водопроводу и канализации с использованием перелива.

Сама линейка Aquamatic уже выпущена довольно давно и на текущий момент включает несколько моделей. Основной особенностью стали компактные габариты. Высота – 70 см, ширина – 51 см и глубина 46.3 см.

Устанавливать ее можно не только отдельно, как в случае крупногабаритных и узких машин, но и задействовав место под раковиной, которое чаще всего используется только для шкафчика.

Данный вид установки будет оптимальным вариантом для маленьких ванных комнат или тех сценариев, когда не проводится регулярная стирка больших объемов белья.

Внешний вид у нее традиционен для решений с фронтальной загрузкой. Машины производятся только с белым цветом корпуса.

В верхнем правом углу у Candy Aqua 2D1040-07 барабан выборе режимов стирки. Доступен хороший выбор к самим программам мы еще вернемся отдельно.

Отдельными кнопками включаются опция увеличения количества воды, используемой при стирке и полоскании с целью улучшенного удаления моющего средства, стирка холодной водой. Корректируется скорость отжима. Поддерживается отложенный старт.

Слева выдвижной лоток под стиральный порошок и кондиционера. Контролировать работу можно с помощью компактного LED-дисплея. Есть функция вывода звуковых уведомлений при завершении цикла стирки.

Тесты

Снизу находится технологический лючок с крышкой.Основное управление осуществляется с помощью селектора. В ходе эксплуатации она продемонстрировала логичную и простую для понимания работу. Предлагается 15 программ и режим «Выкл». Программы разделены на группы: хлопок, смешанные, деликатные и быстрые. Из быстрых программ доступны три варианта: стирка за 14, 30 и 59 минут.

При выборе программам можно произвести дополнительные настройки подачи большего объема воды и изменение ее температуры, а также корректировки скорости отжима. Запустить любую из программ можно отложено.

Как можно заметить поддерживаются все типы основные ткани., включая шерсть. Максимальнная температура нагрева воды составляет75 градусов. Основная же часть программ предполагает стирку на меньших температурных режимах. Максимальный объем загрузки составляет 4 килограмма (хлопка), но всегда необходимо учитывать типа ткани и сверяться с таблицей допустимо й загрузки для неё.

При старте программы издается звуковой сигнал и проводится блокировка дверцы до окончания цикла. Открыть можно будет только в первые 5-10 минут после запуска программы, при условии, что были выбраны не быстрые программы. Для этого нужно нажать паузу (селектор программ не трогаем), подождать около минуты и люк разблокируется. Далее добавляем белье, закрываем дверку и нажимаем старт, и машина продолжает с момента, когда она остановилась.

Наиболее часто в ходе длительной эксплуатации Candy Aqua 2D1040-07 мы использовали быстрые режимы стирки. Он позволяет за короткий промежуток времени провести стирку вещей, носимых семьей из трех человек. Например, менее чем через час мы всегда получали хорошо простиранные вещи. Останется только просушить. При этом небольшой объем барабана оказался в самый раз: избавляешься от привычки накопления одежды на стирку в течение нескольких дней.

Несмотря на объем бака в 4 килограмма мы проводили в ней стирку постельного белья. С этой задачей также справилась на отлично.

Нас также просили провести тест вибрации с установкой стакана с водой на крышку стиральной машины. Здесь был выбран режим отжима с максимальными 1000 оборотами минуту. Тест пройден успешно, стакан не вибрировал. Опять же еще раз отметим про необходимость правильного монтажа.

Из выявленных недостатков отметим два момента:1. В лотке под моющие средства очень часто остается вода в отсеке для кондиционера. Удалять нужно вручную.

2. Невозможность аккуратного открытия пробки и удаления загрязнений без того, чтобы вода не протекла на пол.

Итоги по Candy Aqua 2D1040-07

На протяжении многих лет серия Aquamatic остается одной из лучших при выборе стиральной машины под раковину. При чем, как показала практика эксплуатации, Candy Aqua 2D1040-07 отлично подойдет для проживающего отдельно человека или семьи из 2-3 человек, эффективно решая вопрос стирки и чистки белья и одежды. Большое количество программ, удобная загрузка, низкий уровень шума и отсутствие вибрации, простое управление. Но с учетом развития и улучшений по другим линейкам этого производителя, хотелось, чтобы внимание обратили и на них, обновив внешний вид и добавив поддержку Wi-Fi. Также доработку конструкции явно требуют сливная пробка и отсек под кондиционер.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".