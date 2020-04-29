Обзор Candy CBT6130/2W-07. Встраиваемая телескопическая вытяжка

Продолжая рассмотрение актуальных моделей кухонной техники сегодня, мы затронем важный элемент любой кухни – вытяжки. В центре внимания будет встраиваемая Candy CBT6130/2W-07 с телескопической конструкцией. Выбрана она не случайно, это недорогая модель, но при этом предлагающая как режим рециркуляции, так и прямоточный. Помимо этого, есть многослойная кассета жироулавливающего фильтра и возможность регулировки скорости работы мотора.

Комплектация

Внешний вид

Ее можно свободно приобрести в российских магазинах, включая доставку по России с официального магазина Candy. Актуальные предложения собрали в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Поставляется в коробке из транспортировочного картона. Комплект включает саму вытяжку, набор винтов и подробную инструкцию.Выполнена в корпусе из металла, окрашенного в белый цвет. Ширина встраивания 60 см. Диаметр воздушного выхода под 120 мм трубу.

Внешний вид у нее аккуратный, не перегружен декоративными элементами. Отлично впишется в оформленную в светлых тонах кухню.

Основная часть корпуса остается скрытой внутри шкафчика. В видимой части основная рабочая плоскость и выдвижной элемент.

В открытом положении автоматически включается. При закрытии отключается. Дополнительно в Candy CBT6130/2W-07 выведены кнопки принудительного отключения подсветки и переключатель мощности мотора.

За подсветку в вытяжке отвечают две лампочки с патроном Е14. Расположены они в тыльной части корпуса. Яркость освещения небольшая, но достаточная для подсветки варочной панели, расположенной под вытяжкой.

В конструкции предусмотрены два съемных жироулавливающих фильтра. Они многослойные, съем и установка быстрые.

Тесты

В верхней части расположен воздуховод под трубу вентиляции. Периметр прорезинен, обеспечивает плотное прилегание при монтаже.Как и говорили вначале, данная модель позволяет выбрать между двумя режимами работы: подключения к вентиляционной шахте на кухне и установке угольного фильтра. Между этими вариантами фильтр оправдан только при отсутствии технической возможности подключения к шахте. Связано это с необходимостью замены фильтров в дальнейшем, а это дополнительные затраты. Также с установленным фильтром падает мощность всасывания примерно на 30%. Это актуально для любых вытяжек.

В нашем случае мы сами проводили подключение, подобрав необходимый диаметр труб и переходников. Процесс несложный, основная его часть заключается в плавной разметке труб и переходов для сборки. По опыту, рекомендуем использовать пластиковые трубы, а не гофру. Они обеспечивают меньший уровень шума и легче обслуживаются в дальнейшем при длительной эксплуатации.

Помимо вытяжки в Candy CBT6130/2W-07, принудительной вентиляции кухни и очистке воздуха от сгоревших примесей во время готовки, пара во время кипячения, запаха еды, также улавливаются жировые капли. А все это неизбежно во время активного приготовления пищи на кухне. Без использования вытяжки рано или поздно жир начнет накапливаться на поверхностях шкафчиков, зафиксированных на верхнем уровне.

Оба жироулавливающих фильтра тут съемные. Снять можно одной рукой и так же установить потом обратно. Для удаления накопившейся грязи промываем в раковине или ставим в посудомоечную машину. Съем фильтров также может пригодиться для доступа к простой замене пары установленных лампочек. Кстати, можно будет поменять их на светодиодные, этому располагает использование распространенного типа патрона.

Candy CBT6130/2W-07 обзор

Внутри можно обратить внимание на установленный мотор. Соответствует классу энергоэффективности Е. С помощью переключателя можно выбрать один из двух уровней мощности всасывания. На максимальном уровне издает равномерный нераздражающий гул.

Итоги по Candy CBT6130/2W-07

Здесь не будет вкусных фотографий, но именно Candy CBT6130/2W-07 последние несколько месяцев позволяла проводить ежедневное приготовление супов, гарниров, выпечки и многих других блюд. Со своей задачей справилась на отлично, эффективно улавливая запахи и жир. Невысокая стоимость, аккуратный внешний вид, телескопическая конструкция, легкое обслуживание жироулавливающих фильтров, простой монтаж, режим регулировки мощности всасывания, металлический корпус, возможность установки угольного фильтра.