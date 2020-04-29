Обзор Candy CBT6130/2W-07. Встраиваемая телескопическая вытяжка

Продолжая рассмотрение актуальных моделей кухонной техники сегодня, мы затронем важный элемент любой кухни – вытяжки. В центре внимания будет встраиваемая Candy CBT6130/2W-07 с телескопической конструкцией. Выбрана она не случайно, это недорогая модель, но при этом предлагающая как режим рециркуляции, так и прямоточный. Помимо этого, есть многослойная кассета жироулавливающего фильтра и возможность регулировки скорости работы мотора.

Candy CBT6130/2W-07

Ее можно свободно приобрести в российских магазинах, включая доставку по России с официального магазина Candy. Актуальные предложения собрали в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке из транспортировочного картона. Комплект включает саму вытяжку, набор винтов и подробную инструкцию.

Внешний вид

Выполнена в корпусе из металла, окрашенного в белый цвет. Ширина встраивания 60 см. Диаметр воздушного выхода под 120 мм трубу.

Candy CBT6130/2W-07

Внешний вид у нее аккуратный, не перегружен декоративными элементами. Отлично впишется в оформленную в светлых тонах кухню.

Candy CBT6130/2W-07

Основная часть корпуса остается скрытой внутри шкафчика. В видимой части основная рабочая плоскость и выдвижной элемент.

Candy CBT6130/2W-07

В открытом положении автоматически включается. При закрытии отключается. Дополнительно в Candy CBT6130/2W-07 выведены кнопки принудительного отключения подсветки и переключатель мощности мотора.

Candy CBT6130/2W-07

За подсветку в вытяжке отвечают две лампочки с патроном Е14. Расположены они в тыльной части корпуса. Яркость освещения небольшая, но достаточная для подсветки варочной панели, расположенной под вытяжкой.

Candy CBT6130/2W-07

В конструкции предусмотрены два съемных жироулавливающих фильтра. Они многослойные, съем и установка быстрые.

Candy CBT6130/2W-07

В верхней части расположен воздуховод под трубу вентиляции. Периметр прорезинен, обеспечивает плотное прилегание при монтаже.

Тесты

Как и говорили вначале, данная модель позволяет выбрать между двумя режимами работы: подключения к вентиляционной шахте на кухне и установке угольного фильтра. Между этими вариантами фильтр оправдан только при отсутствии технической возможности подключения к шахте. Связано это с необходимостью замены фильтров в дальнейшем, а это дополнительные затраты. Также с установленным фильтром падает мощность всасывания примерно на 30%. Это актуально для любых вытяжек.

Candy CBT6130/2W-07

В нашем случае мы сами проводили подключение, подобрав необходимый диаметр труб и переходников. Процесс несложный, основная его часть заключается в плавной разметке труб и переходов для сборки. По опыту, рекомендуем использовать пластиковые трубы, а не гофру. Они обеспечивают меньший уровень шума и легче обслуживаются в дальнейшем при длительной эксплуатации.

Candy CBT6130/2W-07

Помимо вытяжки в Candy CBT6130/2W-07, принудительной вентиляции кухни и очистке воздуха от сгоревших примесей во время готовки, пара во время кипячения, запаха еды, также улавливаются жировые капли. А все это неизбежно во время активного приготовления пищи на кухне. Без использования вытяжки рано или поздно жир начнет накапливаться на поверхностях шкафчиков, зафиксированных на верхнем уровне.

Candy CBT6130/2W-07

Оба жироулавливающих фильтра тут съемные. Снять можно одной рукой и так же установить потом обратно. Для удаления накопившейся грязи промываем в раковине или ставим в посудомоечную машину. Съем фильтров также может пригодиться для доступа к простой замене пары установленных лампочек. Кстати, можно будет поменять их на светодиодные, этому располагает использование распространенного типа патрона.

Candy CBT6130/2W-07

Внутри можно обратить внимание на установленный мотор. Соответствует классу энергоэффективности Е. С помощью переключателя можно выбрать один из двух уровней мощности всасывания. На максимальном уровне издает равномерный нераздражающий гул.

Candy CBT6130/2W-07 обзор

Итоги по Candy CBT6130/2W-07

Здесь не будет вкусных фотографий, но именно Candy CBT6130/2W-07 последние несколько месяцев позволяла проводить ежедневное приготовление супов, гарниров, выпечки и многих других блюд. Со своей задачей справилась на отлично, эффективно улавливая запахи и жир. Невысокая стоимость, аккуратный внешний вид, телескопическая конструкция, легкое обслуживание жироулавливающих фильтров, простой монтаж, режим регулировки мощности всасывания, металлический корпус, возможность установки угольного фильтра.
Комментарии и отзывы Candy CBT6130/2W-07
Обзор Candy CBT6130/2W-07. Встраиваемая телескопическая вытяжкаОбзор Candy CBT6130/2W-07. Встраиваемая телескопическая вытяжка
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