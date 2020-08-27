Обзор Candy CCRN 6200W. Двухкамерный холодильник с Total No Frost

В рамках «Лаборатории» мы проводили тесты Candy CXSN 171 IXH, одного из самых доступных на российском рынке в формате Side-by-Side. Но самая линейка холодильников этого производителя находилась некоторое время в режиме затишья, новые модели не выпускались, а те, что есть из-за глобальных проблем в мире поставлялись в недостаточном количестве. Но время затишья прошло, были задействованы производственные мощности Haier Europe в Набережных Челнах. Мы посещали этот завод в прошлом году.

Комплектация

На российский рынок вышло сразу несколько моделей, сегодня детально изучим Candy CCRN 6200W и поделимся опытом эксплуатации с вами.Холодильник поставляется в разборной упаковке из пенопласта. На гранях нанесены рекомендации по транспортировке. Все внутренние подвижные части и полки зафиксированы скотчем. Комплект включает набор документации и форму для льда.

Установка

Перед началом эксплуатации необходимо будет провести ряд базовых манипуляций. Помимо удаления транспортировочного картона и скотча, нужно отрегулировать горизонтальное положение.

При неправильном уровне можно будет столкнуться с шумом, вибрацией и сложностями с открытием/закрытием дверцы. Уровень регулируется при помощи пары поворотных ножек.

В этом холодильнике ножка выступает частью шарнира нижней дверцы. Снизу предусмотрены ролики для упрощенного перемещения холодильника по комнате на место монтажа.

Особенности комнаты в нашем сценарии эксплуатации предполагали перенос дверцы на другую сторону. Candy CCRN 6200W имеет эту возможность.

Внешний вид

В комплектной инструкции весь процесс описан. Петли стандартны. Между дверями используется общая петля. Из-за особенностей нижней петли край холодильника нужно будет приподнять для перемещения ее на другую сторону.Двухметровая модель доступна только в белом варианте исполнения. Высота 200 сантиметров. Это классический вариант вертикального типа с нижним размещением морозильной камеры.

Ручки скрытые. Края закруглены. Смотрится интереснее, чем внешние ручки, плюс еще и удобнее в использовании.

Задняя сторона холодильника закрыта панелью. Блок радиатора скрыт и защищен от случайных повреждений, плюс сохраняющая температурный режим внутри камер.

В нижней части расположен компрессор с медными трубками. Зафиксирован он к корпусу через резиновый демпфер, снижающие вибрацию во время работы. Рядом находится отверстие клапан для выпуска конденсата из морозилки и гофрированная труба, соединенная с холодильным отделением.

Внутри основного отсека располагаются четыре стеклянные полки и одна прозрачная корзина под овощи и фрукты. Две из четырех полок можно будет переставить ниже. Но для перемещения нижней полки нам потребовалось снять дверцу, без этого она мешает установке полки в направляющие.

На стенке расположен блок с рядом вентиляционных отверстий. Candy CCRN 6200W поддерживает технологию Total No Frost, при которой не создается льда и отсутствует необходимость размораживать холодильник вручную.

Между полками находится наклейка с техническими данными по месту производства и серийному номеру.

В верхней части блок выбора температурных режимов и светодиодные индикаторы. Отдельная кнопка для быстрой заморозки. Управление сенсорное, на нажатия реагирует точно без видимых задержек. Для регулировки температуры в холодильном отсеке используются задвижки.

На боковую дверцу установлено три лотка. Тут также можно будет изменить положения, выбрав две дополнительные пары пазов. Дверца морозильного отсека с текстурным рисунком в виде снежинки.

Тесты

В морозильном отсеке три ящика равного объёма. На фронтальной стенке также есть изображение снежинки. Выдвигаются ящики по направляющим. Из отделения при открытии не выпадают.Перед первым включением необходимо дать холодильнику некоторое время постоять. Далее сам процесс простой, заключается в подключении к розетке с заземлением и выборе необходимых температурных режимов.

Candy CCRN 6200W поддерживает функцию быстрого охлаждения. Она позволяет за короткое время охладить продукты до выбранной температуры. При этом не будут переохлаждаться ранее загруженные продукты, как результат не будут терять свои полезные свойства и вкус.

Холодильник соответствует классу энергоэффективности А. Работает бесшумно. При заморозке не вибрирует. Из особенностей выделим отсутствие дисплея. Температурный режим выбирается из готовых предустановок. Соответствующие им температуры указаны в комплектной инструкции.

Объем холодильного отсека 264 литра. Этого хватает для загрузки продуктов на 4-7 дней для семьи с детьми. Отсеки позволяют устанавливать не только продукты в упаковке, но банки и кастрюли.

Напомним, про возможность увеличения высоты отсеков перестановкой полок между направляющими. Но стоит брать в расчет вес устанавливаемых продуктов, перегружать полки не стоит. Эта зона подсвечивается.

Ящик для овощей фруктов двигается по направляющим. Взади него расположена дополнительная группа отверстий для доступа воздуха внутрь.

Итоги по Candy CCRN 6200W

Бутылки с молоком и молочными продуктами, соусы и яйца можно будет распределить по трем боковым полкам. Выполнены они из прозрачного пластика. Мощность замораживания и производительность соответствуют заявленным. Замораживаются продукты равномерно и быстро, без наплавления льда.Candy CCRN 6200W – холодильник вертикального типа с классическим исполнением и нижним расположением морозильной камеры, поддерживающий технологию Total No Frost. Лаконичный внешний вид, сенсорная панель управления, раздельная настройка температур в отсеках, дополнительные направляющие для перестановки полок и лотков, звуковые предупреждения о незакрытой дверце, освещение в холодильной камере, скрытые ручки, большой внутренний полезный объем. Подойдет для семей с детьми. Отлично впишется в интерьер кухонь со светлым оформлением.