Обзор Candy CCRN 6200W. Двухкамерный холодильник с Total No Frost

В рамках «Лаборатории» мы проводили тесты Candy CXSN 171 IXH, одного из самых доступных на российском рынке в формате Side-by-Side. Но самая линейка холодильников этого производителя находилась некоторое время в режиме затишья, новые модели не выпускались, а те, что есть из-за глобальных проблем в мире поставлялись в недостаточном количестве. Но время затишья прошло, были задействованы производственные мощности Haier Europe в Набережных Челнах. Мы посещали этот завод в прошлом году.

Candy CCRN 6200W

На российский рынок вышло сразу несколько моделей, сегодня детально изучим Candy CCRN 6200W и поделимся опытом эксплуатации с вами.

Комплектация

Холодильник поставляется в разборной упаковке из пенопласта. На гранях нанесены рекомендации по транспортировке. Все внутренние подвижные части и полки зафиксированы скотчем. Комплект включает набор документации и форму для льда.

Candy CCRN 6200W

Установка

Перед началом эксплуатации необходимо будет провести ряд базовых манипуляций. Помимо удаления транспортировочного картона и скотча, нужно отрегулировать горизонтальное положение.

Candy CCRN 6200W

При неправильном уровне можно будет столкнуться с шумом, вибрацией и сложностями с открытием/закрытием дверцы. Уровень регулируется при помощи пары поворотных ножек.

Candy CCRN 6200W

В этом холодильнике ножка выступает частью шарнира нижней дверцы. Снизу предусмотрены ролики для упрощенного перемещения холодильника по комнате на место монтажа.

Candy CCRN 6200W

Особенности комнаты в нашем сценарии эксплуатации предполагали перенос дверцы на другую сторону. Candy CCRN 6200W имеет эту возможность.

Candy CCRN 6200W

В комплектной инструкции весь процесс описан. Петли стандартны. Между дверями используется общая петля. Из-за особенностей нижней петли край холодильника нужно будет приподнять для перемещения ее на другую сторону.

Внешний вид

Двухметровая модель доступна только в белом варианте исполнения. Высота 200 сантиметров. Это классический вариант вертикального типа с нижним размещением морозильной камеры.

Candy CCRN 6200W

Ручки скрытые. Края закруглены. Смотрится интереснее, чем внешние ручки, плюс еще и удобнее в использовании.

Candy CCRN 6200W

Задняя сторона холодильника закрыта панелью. Блок радиатора скрыт и защищен от случайных повреждений, плюс сохраняющая температурный режим внутри камер.

Candy CCRN 6200W

В нижней части расположен компрессор с медными трубками. Зафиксирован он к корпусу через резиновый демпфер, снижающие вибрацию во время работы. Рядом находится отверстие клапан для выпуска конденсата из морозилки и гофрированная труба, соединенная с холодильным отделением.

Candy CCRN 6200W

Внутри основного отсека располагаются четыре стеклянные полки и одна прозрачная корзина под овощи и фрукты. Две из четырех полок можно будет переставить ниже. Но для перемещения нижней полки нам потребовалось снять дверцу, без этого она мешает установке полки в направляющие.

Candy CCRN 6200W

На стенке расположен блок с рядом вентиляционных отверстий. Candy CCRN 6200W поддерживает технологию Total No Frost, при которой не создается льда и отсутствует необходимость размораживать холодильник вручную.

Candy CCRN 6200W

Между полками находится наклейка с техническими данными по месту производства и серийному номеру.

Candy CCRN 6200W

В верхней части блок выбора температурных режимов и светодиодные индикаторы. Отдельная кнопка для быстрой заморозки. Управление сенсорное, на нажатия реагирует точно без видимых задержек. Для регулировки температуры в холодильном отсеке используются задвижки.

Candy CCRN 6200W

На боковую дверцу установлено три лотка. Тут также можно будет изменить положения, выбрав две дополнительные пары пазов. Дверца морозильного отсека с текстурным рисунком в виде снежинки.

Candy CCRN 6200W

В морозильном отсеке три ящика равного объёма. На фронтальной стенке также есть изображение снежинки. Выдвигаются ящики по направляющим. Из отделения при открытии не выпадают.

Тесты

Перед первым включением необходимо дать холодильнику некоторое время постоять. Далее сам процесс простой, заключается в подключении к розетке с заземлением и выборе необходимых температурных режимов.

Candy CCRN 6200W

Candy CCRN 6200W поддерживает функцию быстрого охлаждения. Она позволяет за короткое время охладить продукты до выбранной температуры. При этом не будут переохлаждаться ранее загруженные продукты, как результат не будут терять свои полезные свойства и вкус.

Candy CCRN 6200W

Холодильник соответствует классу энергоэффективности А. Работает бесшумно. При заморозке не вибрирует. Из особенностей выделим отсутствие дисплея. Температурный режим выбирается из готовых предустановок. Соответствующие им температуры указаны в комплектной инструкции.

Candy CCRN 6200W

Объем холодильного отсека 264 литра. Этого хватает для загрузки продуктов на 4-7 дней для семьи с детьми. Отсеки позволяют устанавливать не только продукты в упаковке, но банки и кастрюли.

Candy CCRN 6200W

Напомним, про возможность увеличения высоты отсеков перестановкой полок между направляющими. Но стоит брать в расчет вес устанавливаемых продуктов, перегружать полки не стоит. Эта зона подсвечивается.

Candy CCRN 6200W

Ящик для овощей фруктов двигается по направляющим. Взади него расположена дополнительная группа отверстий для доступа воздуха внутрь.

Candy CCRN 6200W

Бутылки с молоком и молочными продуктами, соусы и яйца можно будет распределить по трем боковым полкам. Выполнены они из прозрачного пластика. Мощность замораживания и производительность соответствуют заявленным. Замораживаются продукты равномерно и быстро, без наплавления льда.

Итоги по Candy CCRN 6200W

Candy CCRN 6200W – холодильник вертикального типа с классическим исполнением и нижним расположением морозильной камеры, поддерживающий технологию Total No Frost. Лаконичный внешний вид, сенсорная панель управления, раздельная настройка температур в отсеках, дополнительные направляющие для перестановки полок и лотков, звуковые предупреждения о незакрытой дверце, освещение в холодильной камере, скрытые ручки, большой внутренний полезный объем. Подойдет для семей с детьми. Отлично впишется в интерьер кухонь со светлым оформлением.
Комментарии и отзывы Candy CCRN 6200W
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