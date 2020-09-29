Обзор Candy CDI 2L11453-07. Узкая посудомоечная машина на 11 комплектов

Рассмотренные ранее посудомоечные машины относились к полноразмерному типу. Но далеко не каждая кухня, особенно в типовых российских квартирах, располагает достаточной шириной для встраивания. Второй момент касается отсутствия необходимости загрузки большого количества посуды у тех, кто живет один или вдвоём без детей. Тестируемая сегодня Candy CDI 2L11453-07 – узкую встраиваемую посудомоечную машину. Для нее заявлена возможность загрузки до 11 комплектов посуды.

Candy CDI 2L11453-07

Она находится в свободном доступе в российских магазинах. Рекомендованная розничная цена составляет 34490 рублей, данные актуальны на момент выхода теста.

Candy CDI 2L11453-07 обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Внешний вид

Комплект поставки включает в себя руководство пользователя, гарантийный талон, инструкцию, монтажный комплект, пробник с таблетками Fairy для мойки 3-в-1.

Candy CDI 2L11453-07

Перед началом эксплуатации нужно будет провести монтаж с подключением к водопроводу и сливу, а также к электричеству. Необходима розетка с заземлением.

Candy CDI 2L11453-07

Машина относится к полностью встраиваемому типу. На лицевую часть устанавливается кухонный фасад. Такой вид позволяет интегрировать посудомоечную машину в общую стилистику кухонного гарнитура. Все необходимое для монтажа панели идет в комплекте.

Candy CDI 2L11453-07

Панель управления расположена на верхней грани. Здесь группа их пяти механических кнопок с нанесенной маркировкой.

Candy CDI 2L11453-07

Рядом расположена LED-индикация. Здесь же отдельные светодиодные индикаторы отдельных режимов.

Candy CDI 2L11453-07

Три выдвижные корзины. Используется фурнитура с роликами, упрощающими процесс выдвижения и установки лотков.

Candy CDI 2L11453-07

Верхний уровень предназначен для столовых приборов. Несколько рядов гребенок, фиксирующих ложки и вилки. Есть возможность приподнять одну из сторон секции. В этой зоне у Candy CDI 2L11453-07 находится форсунка лопастей, разбрызгивающая воду в верхней части.

Candy CDI 2L11453-07

Средняя корзина с боковыми полочками для расположения чашек и бокалов. Этот блок можно прижимать к боковой стенке, освобождая основное пространство. Под лотком расположен вращающийся разбрызгиватель.

Candy CDI 2L11453-07

Основная корзина рассчитана под габаритную посуду, в ней находится несколько рядов с металлическими фиксаторами.

Candy CDI 2L11453-07

В основании контейнера еще один вращающийся разбрызгиватель. Сетка для сбора крупных загрязнений и обслуживаемый фильтр.

Candy CDI 2L11453-07

На дне расположен отсек для смягчающей соли с крышкой. Напомним, перед началом эксплуатации машины данный отсек обязательно необходимо заполнить солью согласно инструкции. Соль используется для смягчения воды, уровень ее подачи регулируется.

Candy CDI 2L11453-07

На внутренней части дверцы расположен блок для установки моющего средства и дозатор для кондиционера.

Тесты

Мы установили на типовую кухню в российской квартире. Оптимальное расположение посудомоечной машины рядом с мойкой, позволяя использовать комплектные шланги без удлинения. В комплекте идет подробная инструкция с описанием режимов работы и особенностей на русском языке.

Candy CDI 2L11453-07

Candy CDI 2L11453-07 стала первой посудомоечной машиной шириной 45 сантиметров с возможностью загрузки 11 комплектов посуды. Как итог по опыту тестов, она позволяет с запасом решать задачу мойки посуды в семье из 3 человек. Помещается большое количество чашек, тарелок, глубокой посуды, ложек и вилок.

Candy CDI 2L11453-07

Три отдельные корзины дадут возможность распределить посуду в зависимости от формы и габаритов. В самой нижней корзине хватает место для кастрюли, сковородок и даже противня. Предлагаются следующие программы:
  • «Интенсивная» для очень грязной посуды, кастрюль, сковород, блюд обычной степени загрязнения с засохшими остатками пищи;
  • «Нормальная» для посуды обычной степени загрязнения, включая кастрюли, стаканы и тарелки;
  • «ЭКО» - стандартная программа для мытья посуды обычной степени загрязнения;
  • «Стекло» для слабо загрязненной посуды из стекла;
  • «Ежедневная» для легко загрязненной посуды, не требующей особой сушки;
  • «Быстрая»: ускоренный цикл для слабо загрязненной посуды.
Максимальная температура мытья составляет 69 градусов. Использование такой температуры позволяет не только эффективно удалять жировые загрязнения и засохшие остатки пищи, но и в паре с моющим средством дать антибактериальный эффект. При ручной мойке такой эффект недостижим.

Candy CDI 2L11453-07

Время в зависимости от программ регулируется от 30 до 205 минут. Режим БЫСТРЫЙ продемонстрировал хорошую эффективность мойки в режиме ежедневной эксплуатации. Посуда чистая, без остатков пищи и разводов. В нем же мы мыли противень после готовки в духовом шкафу Candy FCPK626XL/E.

Candy CDI 2L11453-07

В частных домах без подключения к общей канализации режим ЭКО дает заметное преимущество в расходуемом объеме воды. На полный цикл мойки уходит менее 8 литров.

Итоги по Candy CDI 2L11453-07

Золото. Выбор редакции MegaObzorCandy CDI 2L11453-07 несмотря на свои компактные габариты продемонстрировала возможность загрузки большого количества посуды с оптимальным использованием всей внутренней площади. Подойдет для квартир и домов, включая семьи из нескольких человек. Хороший выбор по предлагаемым программам включая быструю и экономичную. Из ограничений в сравнении с версиями шириной 60 см, например Candy CDIN 1D632PB-07, невозможность загрузки сразу нескольких кастрюль и сковородок, в остальном все поставленные задачи решает эффективно.
Candy CDI 2L11453-07 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Candy CDI 2L11453-07
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