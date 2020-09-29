Обзор Candy CDI 2L11453-07. Узкая посудомоечная машина на 11 комплектов

Рассмотренные ранее посудомоечные машины относились к полноразмерному типу. Но далеко не каждая кухня, особенно в типовых российских квартирах, располагает достаточной шириной для встраивания. Второй момент касается отсутствия необходимости загрузки большого количества посуды у тех, кто живет один или вдвоём без детей. Тестируемая сегодня Candy CDI 2L11453-07 – узкую встраиваемую посудомоечную машину. Для нее заявлена возможность загрузки до 11 комплектов посуды.

Candy CDI 2L11453-07 обзор

Она находится в свободном доступе в российских магазинах. Рекомендованная розничная цена составляет 34490 рублей, данные актуальны на момент выхода теста.

Внешний вид

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Комплект поставки включает в себя руководство пользователя, гарантийный талон, инструкцию, монтажный комплект, пробник с таблетками Fairy для мойки 3-в-1.

Перед началом эксплуатации нужно будет провести монтаж с подключением к водопроводу и сливу, а также к электричеству. Необходима розетка с заземлением.

Машина относится к полностью встраиваемому типу. На лицевую часть устанавливается кухонный фасад. Такой вид позволяет интегрировать посудомоечную машину в общую стилистику кухонного гарнитура. Все необходимое для монтажа панели идет в комплекте.

Панель управления расположена на верхней грани. Здесь группа их пяти механических кнопок с нанесенной маркировкой.

Рядом расположена LED-индикация. Здесь же отдельные светодиодные индикаторы отдельных режимов.

Три выдвижные корзины. Используется фурнитура с роликами, упрощающими процесс выдвижения и установки лотков.

Верхний уровень предназначен для столовых приборов. Несколько рядов гребенок, фиксирующих ложки и вилки. Есть возможность приподнять одну из сторон секции. В этой зоне у Candy CDI 2L11453-07 находится форсунка лопастей, разбрызгивающая воду в верхней части.

Средняя корзина с боковыми полочками для расположения чашек и бокалов. Этот блок можно прижимать к боковой стенке, освобождая основное пространство. Под лотком расположен вращающийся разбрызгиватель.

Основная корзина рассчитана под габаритную посуду, в ней находится несколько рядов с металлическими фиксаторами.

В основании контейнера еще один вращающийся разбрызгиватель. Сетка для сбора крупных загрязнений и обслуживаемый фильтр.

На дне расположен отсек для смягчающей соли с крышкой. Напомним, перед началом эксплуатации машины данный отсек обязательно необходимо заполнить солью согласно инструкции. Соль используется для смягчения воды, уровень ее подачи регулируется.

Тесты

На внутренней части дверцы расположен блок для установки моющего средства и дозатор для кондиционера.Мы установили на типовую кухню в российской квартире. Оптимальное расположение посудомоечной машины рядом с мойкой, позволяя использовать комплектные шланги без удлинения. В комплекте идет подробная инструкция с описанием режимов работы и особенностей на русском языке.

Candy CDI 2L11453-07 стала первой посудомоечной машиной шириной 45 сантиметров с возможностью загрузки 11 комплектов посуды. Как итог по опыту тестов, она позволяет с запасом решать задачу мойки посуды в семье из 3 человек. Помещается большое количество чашек, тарелок, глубокой посуды, ложек и вилок.

«Интенсивная» для очень грязной посуды, кастрюль, сковород, блюд обычной степени загрязнения с засохшими остатками пищи;

«Нормальная» для посуды обычной степени загрязнения, включая кастрюли, стаканы и тарелки;

«ЭКО» - стандартная программа для мытья посуды обычной степени загрязнения;

«Стекло» для слабо загрязненной посуды из стекла;

«Ежедневная» для легко загрязненной посуды, не требующей особой сушки;

«Быстрая»: ускоренный цикл для слабо загрязненной посуды.

Три отдельные корзины дадут возможность распределить посуду в зависимости от формы и габаритов. В самой нижней корзине хватает место для кастрюли, сковородок и даже противня. Предлагаются следующие программы:Максимальная температура мытья составляет 69 градусов. Использование такой температуры позволяет не только эффективно удалять жировые загрязнения и засохшие остатки пищи, но и в паре с моющим средством дать антибактериальный эффект. При ручной мойке такой эффект недостижим.

Время в зависимости от программ регулируется от 30 до 205 минут. Режим БЫСТРЫЙ продемонстрировал хорошую эффективность мойки в режиме ежедневной эксплуатации. Посуда чистая, без остатков пищи и разводов. В нем же мы мыли противень после готовки в духовом шкафу Candy FCPK626XL/E.

Итоги по Candy CDI 2L11453-07

В частных домах без подключения к общей канализации режим ЭКО дает заметное преимущество в расходуемом объеме воды. На полный цикл мойки уходит менее 8 литров.Candy CDI 2L11453-07 несмотря на свои компактные габариты продемонстрировала возможность загрузки большого количества посуды с оптимальным использованием всей внутренней площади. Подойдет для квартир и домов, включая семьи из нескольких человек. Хороший выбор по предлагаемым программам включая быструю и экономичную. Из ограничений в сравнении с версиями шириной 60 см, например Candy CDIN 1D632PB-07, невозможность загрузки сразу нескольких кастрюль и сковородок, в остальном все поставленные задачи решает эффективно.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".