Обзор Candy CDPN 1D640PW-08. Отдельностоящая посудомоечная машина с Wi-Fi

С линейкой посудомоечных машин Candy Brava мы знакомились на примере встраиваемой CDIN 1D632PB-07. Сегодня мы вновь вернемся к вопросу переноса рутинного процесса мыться посуды, особенно в больших семьях, на современную технику. Это отдельно стоящая полноразмерная посудомоечная машина Candy CDPN 1D640PW-08 с функцией дистанционного управления, загрузкой до 16 комплектов посуды, девятью программами мойки на температурных режимах от 45 до 75 градусов.

Candy CDPN 1D640PW-08

В момент публикации обзора модель находится в свободном доступе в российских магазинах. Средняя стоимость на момент публикации составляет 21 690 рублей.

Внешний вид

Комплект поставки включает в себя загрузочную воронку для соли, перелив, документацию и набор моющих средств для трех циклов мойки от Fairy. Машина упакована в транспортировочный пенопласт, предотвращающий получение повреждений при транспортировке.

Candy CDPN 1D640PW-08

Внешне машины выглядит довольно аккуратно. Универсальное исполнение позволит интегрировать эту модель в разный интерьер.

Candy CDPN 1D640PW-08

В оформлении преобладает белый цвет. Отсутствуют броские и яркие элементы.

Candy CDPN 1D640PW-08

Края дверцы закруглены. В верхней части по центру расположена продолговатая ручка с удобным хватом.

Candy CDPN 1D640PW-08

Ход у дверцы свободный: для открытия и закрытия не нужно прилагать повышенных усилий.

Candy CDPN 1D640PW-08

На внутренней части расположен блок для загрузки моющего средства и ополаскивателя с регулировкой объема подачи, а также индикатором его наличия.

Candy CDPN 1D640PW-08

Буквенно-цифровой дисплей у Candy CDPN 1D640PW-08 выведен на верхнюю часть фронтальной панели. С помощью него, помимо мониторинга рабочих статусов при запуске, также можно контролировать время, оставшееся до окончания программы мойки. Дисплей поддерживает до 25 языков, в том числе русский, английский, итальянский и другие.

Candy CDPN 1D640PW-08

Управление осуществляется с помощью группы сенсорных кнопок. Для упрощения подбора программы весь список из девяти программ нанесен в виде индикации на верхней грани.

Candy CDPN 1D640PW-08

Сам процесс управления интуитивно понятный. Вся маркировка и индикация на русском языке. На нажатия клавиши реагируют точно.

Candy CDPN 1D640PW-08

Внутренняя камера выполнена из нержавеющей стали. Машина оснащена двумя корзинами для загрузки посуды, которые для удобства загрузки, полностью выдвигаются на направляющих.

Candy CDPN 1D640PW-08

В нижней корзине установлены две съемные корзинки для ложек и вилок. Устанавливать данные корзины можно парно или по отдельности.

Candy CDPN 1D640PW-08

По бокам верхней корзины расположены держатели для бокалов и стаканов, а также есть съемный блок под размещение ножей.

Candy CDPN 1D640PW-08

В Candy CDPN 1D640PW-08 используются два разбрызгивателя. Один размещен в нижней части камеры, второй - под верхней корзиной.

Candy CDPN 1D640PW-08

На основании камеры расположен обслуживаемый фильтр для сбора крупных остатков пищи, отсек для соли с защитной крышкой.

Софт

Candy CDPN 1D640PW-08

Эта модель оснащена модулями Bluetooth и Wi-Fi. Они используются для дистанционного управления через приложение simply-Fi. Для начала подключения потребуется провести процесс добавления устройства в аккаунт. Проходит он быстро в виде наглядных подсказок.

Candy CDPN 1D640PW-08

После успешного завершения на главный экран выводится список доступных устройств Candy. При переходе в экран управления посудомоечной машиной отображается последняя использованная программа. Для нее можно активировать отложенный запуск. Просмотреть время и получить быстрый доступ к голосовому помощнику. Он, в свою очередь, поможет подобрать оптимальную программу, задав несколько наводящих вопросов.

Candy CDPN 1D640PW-08

Candy CDPN 1D640PW-08

Список доступных программ находится в отдельном окне приложения. Для удобства часто используемые программы добавляются в избранное.

Candy CDPN 1D640PW-08

Также есть окно с общими настройками, отображением ресурса и рекомендациями.

Candy CDPN 1D640PW-08

Из полезного в виде PUSH-уведомлений на смартфон приходит информация по завершению цикла мойки и открытию дверцы.

Candy CDPN 1D640PW-08

Тесты

Посудомоечная машина Candy CDPN 1D640PW-08 предлагает сразу девять программ:
  • ЭКО (45 градусов, 170 минут) – ежедневная мойка с минимальным расходом воды и электроэнергии,
  • интенсивная (75 градусов, 130 минут) – для мойки сильнозагрязненной посуды,
  • ночная (55 градусов, 240 минут) – тихая мойка,
  • универсальная (60 градусов, 120 минут),
  • ежедневная (55/65 градусов, 75/95 минут),
  • деликатная (45 градусов, 85 минут) – для хрусталя и посуды с рисунками,
  • Zoom 39 min (60 градусов, 39 минут) – быстрый цикл,
  • быстрая (50 градусов, 24 минуты),
  • предварительная (5 минут).
Одновременно в машину можно загрузить 16 комплектов посуды, состоящих из суповой тарелки, плоской тарелки, чайной тарелки и чашки. Помимо этого, есть полки и корзинки под ложки, вилки и ножи. За время длительного тестирования мы мыли в ней кастрюли, сковородки и противень.

Candy CDPN 1D640PW-08

Из особенностей отметим возможность добавления посуды уже после старта программы. Это технология Addish: в течение определенного времени (пока горит соответствующий индикатор) можно добавить посуды, и ее мойка будет проведена эффективно. Производитель не гарантирует хорошего качества мойки посуды, которая была добавлена после того, как индикатор Addish погас.

Candy CDPN 1D640PW-08

Данная посудомоечная машина устанавливалась в частном доме, где помимо прочего было важно уменьшить затраты воды на мойку посуды. В среднем за полный цикл расходуется в районе 12 литров, для интенсивной расход – 22 литра, универсальная – 16 литров. Это на много меньше, чем было бы затрачено при ручной мойке. Например, при ручной мойке на 1 тарелку может уходить до 1 литра воды.

Candy CDPN 1D640PW-08

Посуду машина моет эффективно. Удаляются засохшие и жировые загрязнения, нагар. Разводов на стеклянной посуде не оставляет. Чаще всего использовали режим Zoom39, за короткое время он позволяет мыть набор посуды, набираемый в течение дня в семье из трех человек.

Candy CDPN 1D640PW-08

Итоги по Candy CDPN 1D640PW-08

Золото. Выбор редакции MegaObzorОтдельно стоящая посудомоечная машина Candy CDPN 1D640PW-08 продемонстрировала высокую эффективность мойки разного типа посуды. Аккуратный внешний вид, сенсорное управление, информативный буквенно-цифровой дисплей, большой объем загрузки, дополнительные корзинки для ложек и вилок, полки под бокалы, широкий выбор программ с разным временем и температурами. Наличие Wi-Fi позволяет с помощью приложения получить уведомления по завершению цикла мойки и выбрать дополнительные параметры. Приложение помогает поддерживать машину в идеальном состоянии благодаря функции самодиагностике и подсказкам о то, когда ее пора почистить.
Candy CDPN 1D640PW-08 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Candy CDPN 1D640PW-08
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