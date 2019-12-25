Обзор Candy CHG6D4WX. Газовая варочная панель с двойной короной

2019-12-25, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Candy CHG6D4WX; [326]
Чаще всего выбор типа варочной поверхности зависит от технических возможностей в доме. При наличии газа оптимальнее всегда будет выбор в пользу газового варианта, а не электрического. И здесь, скорее, вопрос будет в количестве конфорок и их компоновке. Тестируемая сегодня Candy CHG6D4WX предлагает четыре конфорки, одна из которых с «двойной короной». Помимо этого, поверхность оснащена автоматическим электроподжигом и функцией контроля газа.

Candy CHG6D4WX

К моменту публикации она находится в широком доступе в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Candy CHG6D4WX обзор

Комплектация

Поставляется варочная поверхность в коробке из промышленного картона с общей технической информацией. Задача коробки защитить поверхность от повреждений во время транспортировки, с ней она справилась хорошо. Комплект включает саму панель, прокладку-уплотнитель, крепежный комплект из четырех скоб, инструкцию и гарантийный талон.

Внешний вид

Внутренняя часть Candy CHG6D4WX выполнена из металла. Здесь расположены посадочные площадки для скоб, труба для подачи газа, а также блок с кабелем подключения.

Candy CHG6D4WX

Вилку нужно будет установить самостоятельно. Сделано это для выбора между подключением в распределительную коробку или розетку. Каких-либо особых требований по мощности и сечению проводов нет. Врезка и установка на место может быть проведена сервисной службой производителя техники или кухни.

Candy CHG6D4WX

Лицевая панель варочной панели выполнена из полированного металла. Это цельный лист без стыков и швов.

Candy CHG6D4WX

Внешний вид технологичный. Подходит под разные варианты цветового оформления столешниц. В этом же цвете выполнены ручки.

Candy CHG6D4WX

Проблем со встройкой поверхности в столешницу не возникнет. Габариты распространённые. Толщина небольшая. Под варочной панелью мы расположили выдвижной ящик для столовых приборов.

Candy CHG6D4WX

Конфорок тут четыре. Расположены они ромбом. Отличное исполнение от распространённого квадрата. Как показала практика эксплуатации, такое расположение дает установить две массивные кастрюли или сковородки, не перекрывая соседние конфорки.

Candy CHG6D4WX

Каждая из них под свои задачи: быстрая, полубыстрая, вспомогательная и двойная корона. Двойная корона еще одна необычная особенность этой варочной панели на фоне схожих решений на полках магазинов.

Candy CHG6D4WX

Как можно догадаться по названию, тут два периметра с «газовой короной». Эта конфорка позволяет быстрее вскипятить чайник или разогреть кастрюлю.

Candy CHG6D4WX

Ручки управления расположены по центру нижней рамки. Для упрощения рядом с каждой выведена соответствующая маркировка по управляемой конфорке.

Candy CHG6D4WX

Закрывают конфорки две отдельные чугунные решетки. Отдельные блоки упростят в последующем обслуживание и уборку. На них можно будет устойчиво ставить кастрюли с разным диаметром.

Candy CHG6D4WX

С помощью них регулируется мощность горения. Запускается электрический поджиг нажатием на эту же кнопку.

Тесты

Варочная панель Candy CHG6D4WX поддерживает функцию контроля газа. Подача газа осуществляется только после нажатия на регулировочную ручку и небольшого по времени удержания. Газ перекрывается автоматически при отсутствии горения. Подача газа прекращается при заливке конфорок водой при выкипании. Такое же исполнение исключает случайную подачу газа без горения при случайном повороте ручки. Помните, что поджиг для работы требует подключение к сети 220В.

Candy CHG6D4WX

Уход за варочной панелью стандартен. Отдельные чугунные решетки, свободный доступ ко всем внешним элементам. Легкое удаление загрязнений с поверхности. Поддержание аккуратного внешнего вида не потребует серьезных финансовых затрат.

Candy CHG6D4WX

Сам тест варочной панели в нашем случае заключался, скорее, в получении опыта эксплуатации конфорок, расположенных ромбом и сравнение двойной конфорки с обычными вариантами. Поэтому ключевыми тестами стали готовка супа в большой кастрюле, обжаривание и варка пасты, жарка блинов и закипание чайника.

Паста с креветками в чесночно-сливочном соусе

Нам потребовались: креветки, паста, чеснок, лук, растительное масло, сливки. Перед началом готовки очищаем креветки. Далее на сковороде разогреваем растительное масло с размельченным луком и чесноком.

Candy CHG6D4WX

В это же время ставим кастрюлю с подсоленной водой на конфорку с «двойной короной». Закипает вода в ней быстро. Добавляем на сковородку креветки и через 2-3 минуты заливаем сливками, доводим до кипения. Сливаем воду с кастрюли, переносим пасту на сковородку. Смешиваем с соусом.

Candy CHG6D4WX

Подать можно с тертым твердым сыром и зеленью. Во время готовки вскипятили воду для заварки чая. Доступ свободный, расположение кастрюли и сковороды на одном уровне без тесного прилегания друг к другу.

Крем-суп с лососем

Для готовки нам потребовались: лосось, картофель, морковь, сливки, лавровый лист и специи. После подготовки рыбы нарезаем её кусочками. Готовим на двойной конфорке. Во время процесса закипания и томления нарезаем кубиками картофель и морковь. Добавляем в кастрюлю. По прошествии 15 минут добавляем сливки и доводим до кипения, выключаем. Остается только измельчить суп до однородной массы с помощью блендера.

Панкейки

Для готовки мы использовали смесь Bombarr. Рецепт будет хорош для тех, кто исключает из рациона сладкое и мучное. Процесс готовки очень простой. Разбавляем смесь с водой или молоком до однородной массы.

Даем отдохнуть, в это время разогревая сковородку. Наливаем смесь в сковородку, по 30-40 секунд с каждой стороны - и все, вкусные и полезные блинчики готовы.

Итоги по Candy CHG6D4WX

Золото. Выбор редакции MegaObzorCandy CHG6D4WX – газовая варочная панель для повседневной эксплуатации и приготовления широкого типа блюд. Она позволяет готовить как быстро, так и с томлением. Удобное расположение конфорок. Технологичный внешний вид с панелью из нержавеющей стали. Небольшая толщина корпуса и простая установка. Невысокая стоимость, простота ухода, функция контроля подачи газа, электрический поджиг. Придраться можно к отсутствию таймера.
Candy CHG6D4WX получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Candy CHG6D4WX
Смартфон Realme X50 с 5G представят на Р...
Смартфон Realme X50 с 5G представят на РКитайская компания Realme объявила дату официального анонса нового смартфона Realme X50 с поддержкой 5G. ...
Универсальная зарядка на 60 Вт от Xiaomi...
Универсальная зарядка на 60 Вт от XiaomiКомпания Xiaomi представила быструю зарядку под брендом Baseus. ...
Facebook Gaming представила эксклюзивные...
Facebook Gaming представила эксклюзивныеКомпания Facebook выпустила две эксклюзивные игры про Покемонов, которые доступны только в социальной сет...
OnePlus 8 будет самой красивой из всей л...
OnePlus 8 будет самой красивой из всей лВ 2020 году компания OnePlus выпустит новую линейку смартфонов OnePlus 8. ...
Следующим флагманом Samsung станет Galax...
Следующим флагманом Samsung станет GalaxВ 2020 году феврале месяце, компания Samsung должна представить свои новые смартфоны. Конечно же все ожид...
Huawei запускает тестирование Huawei Mob...
Huawei запускает тестирование Huawei MobHuawei Mobile Services это аналоги сервисов Google, которые стали недоступны Huawei после введения америк...
Беспроводной пауэрбанк для смартфонов Ba...
Беспроводной пауэрбанк для смартфонов BaBaseus F10 это аккумулятор емкостью на 10 000 мАч, и он сможет зарядить ваш гаджет как с помощью провода,...
Предварительный обзор Deepcool Gammaxx G...
Предварительный обзор Deepcool Gammaxx GУдивить пользователя, который решил собрать ПК или улучшить уже готовую систему, достаточно тяжело по мас...


Обзор Candy CHG6D4WX. Газовая варочная панель с двойной коронойОбзор Candy CHG6D4WX. Газовая варочная панель с двойной короной
Обзор ADATA XPG Spectrix S40G RGB 512GB (AS40G-512GT-C). Быстрый M.2 SSD с подсветкойОбзор ADATA XPG Spectrix S40G RGB 512GB (AS40G-512GT-C). Быстрый M.2 SSD с подсветкой
Обзор Trust GXT 707G RESTO. Игровое креслоОбзор Trust GXT 707G RESTO. Игровое кресло
Обзор realme XT 8/128GB. Самый «народный» смартфон 2019 годаОбзор realme XT 8/128GB. Самый «народный» смартфон 2019 года
Обзор AOC U2790PQU. Недорогой 4К-монитор для дома и офисаОбзор AOC U2790PQU. Недорогой 4К-монитор для дома и офиса
Предварительный обзор Deepcool Gammaxx G...
Предварительный обзор Deepcool Gammaxx GУдивить пользователя, который решил собрать ПК или улучшить уже готовую систему, достаточно тяжело по мас...
Обзор Archero. Весьма достойно...
Обзор Archero. Весьма достойноСамое время получить наслаждение от довольно простой, но очень увлекательной мобильной игры, которая выну...
Предварительный обзор Leica M10-P White....
Предварительный обзор Leica M10-P White.Давайте поговорим о максимально дорогом фотоаппарате, который готов удивлять потенциального покупателя не...
Обзор Call of Duty: Mobile. Лучший мобил...
Обзор Call of Duty: Mobile. Лучший мобилМногие владельцы смартфонов почему-то уверены, что на рынке мобильных видеоигр нет достойных релизов, на ...
HUAWEI рассказала о планах на ближайшие ...
HUAWEI рассказала о планах на ближайшие На прошедшем мероприятии в Москве компания HUAWEI поделилась о своих планах по развитию бизнеса на ближай...
Обзор VICTORINOX CLIMBER. Швейцарский ар...
Обзор VICTORINOX CLIMBER. Швейцарский арСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию перочинный нож компании VICTORINOX, который идеально под...
Предварительный обзор LG 32UN880. Необыч...
Предварительный обзор LG 32UN880. НеобычСовсем скоро на выставке CES 2020 нам покажут очень много интересных продуктов, которые существенно отлич...
Обзор Star Wars: Галактика героев. Непло...
Обзор Star Wars: Галактика героев. НеплоРазработчики мобильных игр довольно часто берут за основу популярную франшизу и делают по ней крутой прое...
Предварительный обзор OPPO A8. Отличные ...
Предварительный обзор OPPO A8. Отличные Давайте поговорим о довольно необычном смартфоне, который при наличии неких недостатков все равно являетс...
Предварительный обзор MSI Creator 17. Оч...
Предварительный обзор MSI Creator 17. ОчНа рынке ноутбуков довольно давно не было ничего интересного, так как крупные производители просто повыша...
Лучшие игры за 2019 год для PlayStation ...
Лучшие игры за 2019 год для PlayStation Уходящий год оказался воистину насыщенным по количеству годных игр в особенности для PlayStation 4. Мы со...
Предварительный обзор ASUS ZenScreen MB1...
Предварительный обзор ASUS ZenScreen MB1На рынке довольно много интересных решений, которые выдают отличные характеристики и качество картинки, н...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor