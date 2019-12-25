Обзор Candy CHG6D4WX. Газовая варочная панель с двойной короной

Чаще всего выбор типа варочной поверхности зависит от технических возможностей в доме. При наличии газа оптимальнее всегда будет выбор в пользу газового варианта, а не электрического. И здесь, скорее, вопрос будет в количестве конфорок и их компоновке. Тестируемая сегодня Candy CHG6D4WX предлагает четыре конфорки, одна из которых с «двойной короной». Помимо этого, поверхность оснащена автоматическим электроподжигом и функцией контроля газа.

Candy CHG6D4WX обзор

К моменту публикации она находится в широком доступе в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Внешний вид

Поставляется варочная поверхность в коробке из промышленного картона с общей технической информацией. Задача коробки защитить поверхность от повреждений во время транспортировки, с ней она справилась хорошо. Комплект включает саму панель, прокладку-уплотнитель, крепежный комплект из четырех скоб, инструкцию и гарантийный талон.Внутренняя часть Candy CHG6D4WX выполнена из металла. Здесь расположены посадочные площадки для скоб, труба для подачи газа, а также блок с кабелем подключения.

Вилку нужно будет установить самостоятельно. Сделано это для выбора между подключением в распределительную коробку или розетку. Каких-либо особых требований по мощности и сечению проводов нет. Врезка и установка на место может быть проведена сервисной службой производителя техники или кухни.

Лицевая панель варочной панели выполнена из полированного металла. Это цельный лист без стыков и швов.

Внешний вид технологичный. Подходит под разные варианты цветового оформления столешниц. В этом же цвете выполнены ручки.

Проблем со встройкой поверхности в столешницу не возникнет. Габариты распространённые. Толщина небольшая. Под варочной панелью мы расположили выдвижной ящик для столовых приборов.

Конфорок тут четыре. Расположены они ромбом. Отличное исполнение от распространённого квадрата. Как показала практика эксплуатации, такое расположение дает установить две массивные кастрюли или сковородки, не перекрывая соседние конфорки.

Каждая из них под свои задачи: быстрая, полубыстрая, вспомогательная и двойная корона. Двойная корона еще одна необычная особенность этой варочной панели на фоне схожих решений на полках магазинов.

Как можно догадаться по названию, тут два периметра с «газовой короной». Эта конфорка позволяет быстрее вскипятить чайник или разогреть кастрюлю.

Ручки управления расположены по центру нижней рамки. Для упрощения рядом с каждой выведена соответствующая маркировка по управляемой конфорке.

Закрывают конфорки две отдельные чугунные решетки. Отдельные блоки упростят в последующем обслуживание и уборку. На них можно будет устойчиво ставить кастрюли с разным диаметром.

Тесты

С помощью них регулируется мощность горения. Запускается электрический поджиг нажатием на эту же кнопку.Варочная панель Candy CHG6D4WX поддерживает функцию контроля газа. Подача газа осуществляется только после нажатия на регулировочную ручку и небольшого по времени удержания. Газ перекрывается автоматически при отсутствии горения. Подача газа прекращается при заливке конфорок водой при выкипании. Такое же исполнение исключает случайную подачу газа без горения при случайном повороте ручки. Помните, что поджиг для работы требует подключение к сети 220В.

Уход за варочной панелью стандартен. Отдельные чугунные решетки, свободный доступ ко всем внешним элементам. Легкое удаление загрязнений с поверхности. Поддержание аккуратного внешнего вида не потребует серьезных финансовых затрат.

Паста с креветками в чесночно-сливочном соусе

Сам тест варочной панели в нашем случае заключался, скорее, в получении опыта эксплуатации конфорок, расположенных ромбом и сравнение двойной конфорки с обычными вариантами. Поэтому ключевыми тестами стали готовка супа в большой кастрюле, обжаривание и варка пасты, жарка блинов и закипание чайника.Нам потребовались: креветки, паста, чеснок, лук, растительное масло, сливки. Перед началом готовки очищаем креветки. Далее на сковороде разогреваем растительное масло с размельченным луком и чесноком.

В это же время ставим кастрюлю с подсоленной водой на конфорку с «двойной короной». Закипает вода в ней быстро. Добавляем на сковородку креветки и через 2-3 минуты заливаем сливками, доводим до кипения. Сливаем воду с кастрюли, переносим пасту на сковородку. Смешиваем с соусом.

Крем-суп с лососем

Панкейки

Итоги по Candy CHG6D4WX

Подать можно с тертым твердым сыром и зеленью. Во время готовки вскипятили воду для заварки чая. Доступ свободный, расположение кастрюли и сковороды на одном уровне без тесного прилегания друг к другу.Для готовки нам потребовались: лосось, картофель, морковь, сливки, лавровый лист и специи. После подготовки рыбы нарезаем её кусочками. Готовим на двойной конфорке. Во время процесса закипания и томления нарезаем кубиками картофель и морковь. Добавляем в кастрюлю. По прошествии 15 минут добавляем сливки и доводим до кипения, выключаем. Остается только измельчить суп до однородной массы с помощью блендера.Для готовки мы использовали смесь Bombarr. Рецепт будет хорош для тех, кто исключает из рациона сладкое и мучное. Процесс готовки очень простой. Разбавляем смесь с водой или молоком до однородной массы.Даем отдохнуть, в это время разогревая сковородку. Наливаем смесь в сковородку, по 30-40 секунд с каждой стороны - и все, вкусные и полезные блинчики готовы.Candy CHG6D4WX – газовая варочная панель для повседневной эксплуатации и приготовления широкого типа блюд. Она позволяет готовить как быстро, так и с томлением. Удобное расположение конфорок. Технологичный внешний вид с панелью из нержавеющей стали. Небольшая толщина корпуса и простая установка. Невысокая стоимость, простота ухода, функция контроля подачи газа, электрический поджиг. Придраться можно к отсутствию таймера.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".