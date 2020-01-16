Обзор Candy CS4 H7A1DE-07. Сушильная машина с тепловым насосом и NFC

Не так давно мы детально рассматривали возможности стиральных машин с функцией сушки, отметив как сильные, так и слабые стороны. Альтернативой таким гибридным решениям выступает отдельная установка сушильной машины. И сегодня мы проведем тестирование Candy CS4 H7A1DE-07 серии Smart с интегрированным NFC-модулем, выполненной в узком корпусе и оснащенной экономичным тепловым насосом.

Candy CS4 H7A1DE-07 обзор

Она широко представлена в российских магазинах. Собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Внешний вид

Упакована в коробку из транспортировочного картона с уплотнителем из пенопласта. Комплект включает набор документации и гарантийный талон.Установка и начало эксплуатации сушильной машины не потребует помощи специалиста для подключения. Candy CS4 H7A1DE-07 не требует подключения к водопроводу и канализации, только к источнику электропитания.

Внешне она напоминает обычную стиральную машину с горизонтальной загрузкой за исключением нескольких конструктивных особенностей характерных для такого класса устройств. Это отсутствие лотка для загрузки стиральных средств и выводов в канализацию.

Для экономии места сушильную машину можно будет установить на стиральную машину. Для этого сама Candy предлагает следующие варианты адаптеров : простой, с направляющими, и с выдвижной полкой для полноразмерных сушильных машин и комплект направляющих для узких моделей.

На фронтальной панели расположен загрузочный люк с прозрачным стеклом. На его внутренней части зафиксирован контейнер для сбора конденсата Easy Case. Снимается быстро и удобно.

Внутри металлический барабан. Объем барабана 99 литров. В него можно загрузить до 7 килограммов белья. Это заметно больше, чем у стиральных машин с функцией сушки (например, в гибридах Candy, доступных на российском рынке, можно посушить до 5 кг белья).

В верхней зоне по центру расположен монохромный дисплей с группой кнопок управления. Правее от него зона с NFC-меткой, именно к ней нужно будет прикладывать смартфон, если вы хотите расширить количество программ сушек, создать собственные программы или провести мониторинг состояния вашей сушильной машины.

Есть программатор с набором режимов сушки под разные сценарии и типы тканей. Наглядно и информативно.

Использование теплового насоса заметно сокращает энергопотребление в ходе работы. Плюс сам процесс сушки идет на более низких температурах, существенно экономя электроэнергию и дольше сохраняя исходный вид тканей.

Софт

Для управления Candy CS4 H7A1DE-07 используется общий центр управления Simply-Fi. Изначально от пользователя требуется добавить технику в аккаунт. Отображаются они в виде плиток.

В основном окне выводится текущий цикл работы, а также статистика по проведенным сеансам сушки.

Отдельное окно с набором программ. Они отсортированы по ключевым сценариям. Набор в каждой вкладке можно отредактировать, добавив или удалив программы.

При выборе программ выбирается запуск или отложенный старт. Сама программа передается прикладыванием смартфона к зоне на сушильной машине.

Отдельная вкладка с набором режимов ухода. Тут можно провести очистку фильтра, просмотреть инструкцию, получить помощь специалистов.

Тесты

Как и говорили выше Candy CS4 H7A1DE-07 не требует подготовительных шагов за исключением установки на место эксплуатации и подключении к розетке. Разобраться с работой этой сушильной машины, можно не имея предварительного опыта. Причем производитель помимо взаимодействия со смартфона продумал и полноценное ручное управление. Во время работы на экране выводится информация по времени до завершения программы, оно может автоматически корректироваться во время работы.

Mix&Dry

Уход за машиной заключается в удалении накопившегося конденсата в контейнере Easy Case. Воду из него можно использовать для полива комнатных цветов или заливки в утюг. Также требуется очистка фильтра первичной очистки после каждого цикла сушки. Выполнен он в виде съемной рамки с фильтром. Еще один фильтр расположен в нижней части, который требует более редкого обслуживания.Начали мы с универсального режима Mix&Dry с разными типами тканей. Детские и взрослые вещи были загружены в барабан сразу после стирки без предварительной подготовки.

Кроссовки

Общая загрузка в районе 5.5 килограммов. На выходе получили хорошо высушенные вещи с минимальным количеством складок.Оговоримся сразу, что в машине нет специальной программы для сушки кроссовок. Сушку обуви обуви мы проверили на свой страх и риск. Изначально для такого типа сушки требуется специальная полка, которая в данном случае в комплекте не идет. Мы же ставили как есть.

Мягкие игрушки

Добавив ткань для смягчения ударов обувью во время вращения. Справилась с поставленной задачей сушильная машина хорошо, сухие стельки и сами кроссовки.Редко кто задумывается о том, что мягкие игрушки собирают большое количество пыли и тоже требуют ухода в ходе эксплуатации. Загрузили в Candy CS4 H7A1DE-07 предварительно постиранного медведя и, выбрав одноименную программу, на выходе получили сухую мягкую игрушку с запахом свежести.

Занавески

Раз уж появился повод провести генеральную стирку и сушку, стороной не обошли шторы и занавески. После стирки получаем практически сухие занавески, без складок, позволяя сразу развесить их без последующей глажки.

Подушки

Заодно простирали и просушили все подушки. По итоговому результату получаем сухие и воздушные подушки.

Зимняя куртка

Много времени требует сушка зимних курток на открытом воздухе. Это же еще оборачивается заметными подтеками в местах развешивания белья. Сушильная машина заметно ускоряет этот процесс. На выходе получаем слегка влажную куртку без запаха сырости и комков в подкладке.

Стоит отметить, что перед сушкой пуховых изделий необходимо внимательно ознакомиться с ярлыком, т.к. многие изделия сушить в бытовой машине нельзя. Собственно читать ярлыки внимательно необходимо перед стиркой и сушкой любой одежды.

Итоги по Candy CS4 H7A1DE-07

Отдельные сушильные машины как показала практика эксплуатации заметно эффективнее гибридных решений, это касается как качества самой сушки, так и затрат электричества, а также общей полезной массы загрузки барабана. Candy CS4 H7A1DE-07 в свою очередь в узком формате исполнения предлагает возможность загрузки до 7 килограммов белья, большое количество программ, взаимодействие со смартфоном с помощью NFC, низкое энергопотребление и отсутствие шума во время работы, простое удаление конденсата и ворса. Не забываем, что данную машину можно установить в колонную на любую стиральную машину того же форм-фактора с помощью специального адаптера, доступного опционально. К условным минусам отнесем необходимость наличия в смартфоне NFC и стабильность самого типа этого соединения.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".