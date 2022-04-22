Обзор Candy FCNE825XL. Тест духового шкафа серии Essenza…

В середине прошлого года была представлена флагманская серия духовых шкафов Candy Essenza, включающая три модели. Объединяет новинки сочетание широкого функционала и четких линий. Внешнему виду новых духовых шкафов уделено повышенное внимание, с акцентом на элегантность и стиль. Все они оснащены модулем Wi-Fi, соответственно, поддерживают дистанционное управление через приложение simply-Fi.

Комплектация и установка

Мы в течение месяца активно эксплуатировали и изучали среднюю модель данной серии - Candy FCNE825XL, и сегодня готовы рассказать про все плюсы и минусы данного встраиваемого духового шкафа.Духовой шкаф поставляется упакованным в транспортировочный палет из пенопласта, защищенным плотным полиэтиленом. Комплект помимо духовки включает противень, решетку, уплотнитель, руководство пользователя, наклейку с данными по энергоэффективности.

Candy FCNE825XL обзор

Внешний вид

Духовой шкаф имеет стандартные размеры для встраиваемой техники (59,5х59,5х56,7 см (ШхВхГ) и устанавливается в нишу с традиционными габаритами. Духовой шкаф в месте установки дополнительно фиксируется с помощью четырех саморезов, которые крепятся путем скрытого монтажа и не портят внешний вид.Для подключения к электросети потребуется самостоятельно установить евровилку с заземлением. Кабель имеет широкое сечение, а длина составляет 1,5 метра. Мощность этого духового шкафа - 2200 Вт.Внешний вид духового шкафа стоит особого внимания: четкие линии, элегантный дизайн на уровне премиальных линеек. Сочетание хрома и стекла стильно и практично.

В центре верхней зоны фронтальной панели расположен большой цифровой дисплей, используемый для отображения времени, а также установки таймера. Отдельными индикаторами отображается контроль температуры готовки и активное Wi-Fi-соединение.

Под зоной экрана расположен ряд сенсорных кнопок управления, с помощью которых производится настройка отложенного старта, таймера готовки и текущего времени.

Регулятор, расположенный слева, отвечает за установку температурного режима готовки. Отметки на нем расположены с шагом в 50 градусов, а также имеется отдельная для установки режима очистки внутреннего пространства с помощью пара (AquActiva).

Правый регулятор в Candy FCNE825XL отвечает за выбор режимов готовки. Набор состоит из следующих режимов: подсветка, размораживание, конвекция, COOK Light, конвекция с нижним нагревом, верхний и нижний нагрев без конвекции, верхний нагрев, пицца и Wi-Fi.

Выбор режимов осуществляется последовательным поворотом по часовой стрелке. Сами режимы отмечены рисками на панели. Нам не хватило явных тактильных отсечек при повороте.

Ручка для открытия дверцы занимает большую часть длины лицевой панели. Она довольно широкая и удобная. Дверца открывается и, что немаловажно, закрывается плавно, фиксируясь в промежуточных положениях.

Поверхность внутренней камеры покрыта жаропрочной эмалью черного цвета. По центру задней стенки установлен вентилятор конвектора, в камере расположены термоконтроллер и термостойкая лампочка.

Подсветка у этого духового шкафа работает во всех режимах готовки. Также можно включить и отдельным режимом без нагрева. За счет прозрачного окошка процесс готовки будет контролироваться еще и визуально.

На боковые стенки установлены хромированные направляющие. Четыре уровня и один из них идет с телескопическими направляющими, которые при желании можно переставить на любой уровень.

Дверца имеет несколько термостойких стекол. Сверху расположена решетка для отвода воздуха при готовке.

Набор аксессуаров Candy FCNE825XL включает решетку и глубокий противень.

Софт

Духовой шкаф оснащен модулем Wi-Fi и поддерживает приложение simply-Fi. Первоначальная настройка проходит в виде серии шагов с наглядными аннотациями и подсказками на русском языке. В рамках этого приложения объединяется вся совместимая техника этого производителя.

В дальнейшем для того, чтобы управлять духовым шкафом дистанционно, необходимо будет предварительно перевести поворотный регулятор на режим Wi-Fi.

В окне управления доступна панель с выбором режимов работы, таймера, установки задержки и выбора рецептов. Основную площадь интерфейса приложения занимает окно встроенного помощника. Он распознает и голос, и текст. Наводящими вопросами подобрать режим готовки или рецепт.

Установив в духовой шкаф блюдо, можно выбрать время отложенного старта, например, для того, чтобы дать ингредиентам пропитаться.

В окне с выбором режимов доступна подробная информация о режиме и рекомендации по тем блюдам, которые можно приготовить на данном режиме.

Приложение имеет постоянно обновляемую встроенную базу с рецептами, каждый из которых разработан специально под духовые шкафы Candу. При выборе рецепта пользователю доступно не только название, но и фото готового блюда.

Список включает в себя более 200 рецептов различных кухонь. Для того чтобы облегчить поиск, пользователю доступен фильтр по различным параметрам.Выбирая рецепт, можно установить количество порций, количество необходимых ингредиентов будет указываться, исходя из выбранного количества порций. Отображается оценочное время на подготовку и время на само приготовление. Для него же выводится и запускается рекомендованная программа готовки и список ингредиентов с граммовкой.

Тесты

Дорадо

В окне сервисных настроек доступна статистическая информация со списком программ и рекомендации по проведению профилактической чистки духового шкафа.Перед первой готовкой согласно рекомендациям, указанным в инструкции, мы включили духовку на максимальную температуру, обеспечив хорошую вентиляцию воздуха в помещении, прогрели духовой шкаф в течение 1,5 часов. После остывания рекомендуется протереть поверхность камеры влажной тряпкой, затем уже можно приступать к готовке. Candy FCNE825XL поддерживает диапазон температуры нагревания от 50 до 250 градусов, позволяя готовить различные виды блюд, включая и те, что требуют длительного выдерживания температуры.Приготовим для начала рыбу. Предварительно почистив две дорадо, смазали их специями и, спрыснув лимоном, отправили в духовой шкаф при температуре 180 градусов на 20 минут.

Рыба равномерно пропекается со всех сторон. Готовили в стеклянной посуде, установив ее на комплектную решетку.

Мясо у рыбы получилось рассыпчатым, сохранив сочность.

Лосось

Также подобный тип приготовления можно совмещать с выпеканием картофеля, выкладываемым на противне под решеткой с рыбой. При такой готовке сок с рыбы будет попадать на картофель, улучшая его вкусовые свойства.

Треска с бататом

В керамической посуде послойно уложили треску и нарезанный ломтиками батат. Между слоями добавляли небольшое количество сметаны и специи.

Выпекали в режиме верхнего и нижнего нагрева при температуре 200 градусов в течение 25 минут.

Пицца «Моцарелла»

Пропеклись все слои. Рыба сохранила текстуру. Батат размягчился. Вкусно.Подготовив тесто и дав ему созреть в течение суток, мы раскатали руками до получения нужной формы и толщины. На начальном этапе включили специальный режим ПИЦЦА. Стоит отметить, что для приготовления пиццы и получения лучшего результата необходима высокая температура. И пока духовой шкаф прогревается до нужной температуры выбранного режима, мы перешли на следующие этапы: смазали поверхность теста перекрученными в блендере томатами без кожуры, нарезали на дольки сыр моцарелла и распределили его равномерно по пицце.

Далее отправляем пиццу в духовку на 10 минут. Такая выдержка и высокая температура дают превосходный результат с пропеченным тестом, расплавленным сыром и сочной начинкой.

Подавать пиццу можно с листьями базилика и оливковым маслом. Все три приготовленные пиццы разлетелись моментально.

Треугольники

Тесты Candy FCNE825XL проходили в Казани, и мы не могли себе отказать в удовольствии приготовлении местной кухни. Это, конечно же, треугольники. Рецепт и процесс лепки можно посмотреть в ранее вышедших материалах. Здесь же поделимся только опытом готовки в этом духовом шкафу.

Устанавливаем температуру 180 градусов, распределяем треугольники по поверхности комплектного противня с бумагой для выпекания, и после достижения нужной температуры в духовом шкафу отправляем на 20 минут.

Румяная корочка и сочная начинка с картофелем и рубленным мясом. Для лучшего гастрономического опыта перед поеданием можно снять небольшой участок в центре треугольника и добавить туда кусочек сливочного масла. Под действием температуры оно расплавится и сделает начинку сочнее.

Балеш

Еще одно местное блюдо, которое мы в ней готовили, - это балеш. Он состоит из похожих ингредиентов, но отличается по форме и способу подачи. Плюс он больше по размерам, хотя в нашем случае мы сделали его меньше, рассчитав под порционный объем на одного человека. Обычно же его готовят на всю площадь сковороды для торжественного семейного ужина.

Готовили также при температуре 180 градусов в течение 30 минут. Этого времени достаточно для таких габаритов. Начинка хорошо пропекается и за счет большего объема внутри она сочнее.

Очистка

Итоги

При готовке у нас остались кости и мясо, их мы использовали для подготовки бульона на газовой варочной панели Candy CHG6D4WX, ее активно эксплуатируем с 2019 года. Этот бульон переливаем в суповую тарелку, присыпаем мелко нарезанной зеленью.br> Необходимо снять «крышку» у балеша и с помощью ложки равномерно полить начинку этим бульоном. Все, можно приступать к еде, и такое сочетание не только даст сытость на весь день без излишней тяжести, но и порадует насыщенным вкусом.В зависимости от активности готовки и типа блюд духовой шкаф будет требовать проведения очистки. Эта модель поддерживает технологию очистки паром AquActiva. Наливаем небольшое количество воды в углубление на дне духового шкафа, включаем специальный режим работы и дожидаемся испарения. После этого можно выключить и, дав немного остыть, протираем салфеткой поверхности камеры и дверцы. Данный способ очистки не требует использования бытовой химии.Candy FCNE825XL – духовой шкаф, который удовлетворит требования современного пользователя, как опытного, так и начинающего. Разнообразие встроенных режимов работы, приложение с большой базой рецептов, отложенный старт и таймер, диапазон температур готовки от 50 до 250 градусов, противень и решетка в комплекте, переустанавливаемые телескопические направляющие. Не устроить может отсутствие точного выбора температуры без приложения на смартфоне, например, нет отдельной отметки для 180 градусов, а ее использовали наиболее часто, приходится выбирать «на глаз».получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".