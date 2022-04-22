Обзор Candy FCNE825XL. Тест духового шкафа серии Essenza…

Мы в течение месяца активно эксплуатировали и изучали среднюю модель данной серии - Candy FCNE825XL, и сегодня готовы рассказать про все плюсы и минусы данного встраиваемого духового шкафа.
Духовой шкаф имеет стандартные размеры для встраиваемой техники (59,5х59,5х56,7 см (ШхВхГ) и устанавливается в нишу с традиционными габаритами. Духовой шкаф в месте установки дополнительно фиксируется с помощью четырех саморезов, которые крепятся путем скрытого монтажа и не портят внешний вид.
В центре верхней зоны фронтальной панели расположен большой цифровой дисплей, используемый для отображения времени, а также установки таймера. Отдельными индикаторами отображается контроль температуры готовки и активное Wi-Fi-соединение.
Под зоной экрана расположен ряд сенсорных кнопок управления, с помощью которых производится настройка отложенного старта, таймера готовки и текущего времени.
Регулятор, расположенный слева, отвечает за установку температурного режима готовки. Отметки на нем расположены с шагом в 50 градусов, а также имеется отдельная для установки режима очистки внутреннего пространства с помощью пара (AquActiva).
Правый регулятор в Candy FCNE825XL отвечает за выбор режимов готовки. Набор состоит из следующих режимов: подсветка, размораживание, конвекция, COOK Light, конвекция с нижним нагревом, верхний и нижний нагрев без конвекции, верхний нагрев, пицца и Wi-Fi.
Выбор режимов осуществляется последовательным поворотом по часовой стрелке. Сами режимы отмечены рисками на панели. Нам не хватило явных тактильных отсечек при повороте.
Ручка для открытия дверцы занимает большую часть длины лицевой панели. Она довольно широкая и удобная. Дверца открывается и, что немаловажно, закрывается плавно, фиксируясь в промежуточных положениях.
Поверхность внутренней камеры покрыта жаропрочной эмалью черного цвета. По центру задней стенки установлен вентилятор конвектора, в камере расположены термоконтроллер и термостойкая лампочка.
Подсветка у этого духового шкафа работает во всех режимах готовки. Также можно включить и отдельным режимом без нагрева. За счет прозрачного окошка процесс готовки будет контролироваться еще и визуально.
На боковые стенки установлены хромированные направляющие. Четыре уровня и один из них идет с телескопическими направляющими, которые при желании можно переставить на любой уровень.
Дверца имеет несколько термостойких стекол. Сверху расположена решетка для отвода воздуха при готовке.
Набор аксессуаров Candy FCNE825XL включает решетку и глубокий противень.
В дальнейшем для того, чтобы управлять духовым шкафом дистанционно, необходимо будет предварительно перевести поворотный регулятор на режим Wi-Fi.
В окне управления доступна панель с выбором режимов работы, таймера, установки задержки и выбора рецептов. Основную площадь интерфейса приложения занимает окно встроенного помощника. Он распознает и голос, и текст. Наводящими вопросами подобрать режим готовки или рецепт.
Установив в духовой шкаф блюдо, можно выбрать время отложенного старта, например, для того, чтобы дать ингредиентам пропитаться.
В окне с выбором режимов доступна подробная информация о режиме и рекомендации по тем блюдам, которые можно приготовить на данном режиме.
Приложение имеет постоянно обновляемую встроенную базу с рецептами, каждый из которых разработан специально под духовые шкафы Candу. При выборе рецепта пользователю доступно не только название, но и фото готового блюда.
Список включает в себя более 200 рецептов различных кухонь. Для того чтобы облегчить поиск, пользователю доступен фильтр по различным параметрам.
В окне сервисных настроек доступна статистическая информация со списком программ и рекомендации по проведению профилактической чистки духового шкафа.
Рыба равномерно пропекается со всех сторон. Готовили в стеклянной посуде, установив ее на комплектную решетку.
Мясо у рыбы получилось рассыпчатым, сохранив сочность.
Также подобный тип приготовления можно совмещать с выпеканием картофеля, выкладываемым на противне под решеткой с рыбой. При такой готовке сок с рыбы будет попадать на картофель, улучшая его вкусовые свойства.
Выпекали в режиме верхнего и нижнего нагрева при температуре 200 градусов в течение 25 минут.
Пропеклись все слои. Рыба сохранила текстуру. Батат размягчился. Вкусно.
Далее отправляем пиццу в духовку на 10 минут. Такая выдержка и высокая температура дают превосходный результат с пропеченным тестом, расплавленным сыром и сочной начинкой.
Подавать пиццу можно с листьями базилика и оливковым маслом. Все три приготовленные пиццы разлетелись моментально.
Устанавливаем температуру 180 градусов, распределяем треугольники по поверхности комплектного противня с бумагой для выпекания, и после достижения нужной температуры в духовом шкафу отправляем на 20 минут.
Румяная корочка и сочная начинка с картофелем и рубленным мясом. Для лучшего гастрономического опыта перед поеданием можно снять небольшой участок в центре треугольника и добавить туда кусочек сливочного масла. Под действием температуры оно расплавится и сделает начинку сочнее.
Готовили также при температуре 180 градусов в течение 30 минут. Этого времени достаточно для таких габаритов. Начинка хорошо пропекается и за счет большего объема внутри она сочнее.
При готовке у нас остались кости и мясо, их мы использовали для подготовки бульона на газовой варочной панели Candy CHG6D4WX, ее активно эксплуатируем с 2019 года. Этот бульон переливаем в суповую тарелку, присыпаем мелко нарезанной зеленью.