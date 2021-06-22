Обзор Candy GVOS441285TWB-07. Умная стиральная машина с 16 программами

Тестируемая сегодня узкая стиральная машина Candy GVOS441285TWB-07 относится к новой модельной линейке, продажи которой стартовали в 2021 году.
Перед первым включением пользователь должен внимательно ознакомиться с инструкцией. Подключение техники должно производиться силами специалиста.
Данная модель относится к узкому типоразмеру. Глубина по корпусу 44 сантиметра (со шлангами и выступающими частями у нас получилось около 50 см . При этом в таких компактных габаритах объем максимальной загрузки составляет целых 8 килограммов.
Загрузочный люк находится достаточно высокого, что действительно упрощает загрузку и выгрузку белья. Также он увеличился в габаритах, диаметр дверцы люка по внешней стороне 48 сантиметров, а диаметр самого загрузочного отверстия –35 см .
Дверца люка открывается на 180 градусов. Скрытая ручка выполнена в цвет корпуса. Центральная часть сделана из прозрачного пластика.
Выбор режимов стирки в Candy GVOS441285TWB-07 проводится с помощью удобного селектора. Каждому режиму соответствует отдельная позиция с маркировкой и названием на русском языке. Управление интуитивное.
Тонкие настройки проводятся с помощью группы сенсорных кнопок в центральной части. С помощью них можно менять температурный режим, скорость отжима, настраивать отложенный старт и др.
В данной модели используется символьно-цифровой дисплей. При выборе режимов отображается прогнозируемое время цикла стирки, а после старта и автовзвешивания загруженного белья уже оставшееся.
Слева расположен выдвижной лоток для моющих средства, классически поделенный на три отсека. При необходимости данный лоток можно извлечь и произвести очистку.
В нижней части фронтальной стороны расположен лючок с пробкой выпускного фильтра. Очистка проходит без разлива воды на пол. Уточним, что данная модель требует подключения к розетке с заземлением.
Процесс добавления стиральной машины в приложение у нас занял менее минуты, во многом благодаря наглядным подсказкам и описаниям действий на русском языке. После успешного предоставления доступа в домашнюю сеть Wi-Fi, стиральная машина выводится в виде отдельной плитки.
В окне управления Candy GVOS441285TWB-07 мы видим активную программу, опцию отложенного запуска, прогнозируемую продолжительность программы и кнопку старта.
Раздел с программами стирки для удобства поиска поделен на отдельные вкладки: стандартные программы, здоровье и гигиена, детская одежда, спорт и досуг, домашний уход, выведение пятен, специальный уход, работа и экономия энергии.
Каждый раздел включает в себя набор программ с подробным описанием. Выбор очень большой.
Для того чтобы в будущем не искать нужные программы по разделам, можно добавить часто используемые в избранное.
В настройках можно выставить жесткость воды. Также проводится самопроверка через заданный интервал времени, приходят уведомления о необходимости очистки фильтра и удаления известкового налета.
За время тестов приложение работало стабильно.
Выбор хороший, закрывает ключевые сценарии стирки. В зависимости от режима можно будет выставить скорость отжима и температурный режим. Управление интуитивное.
Для ряда программ поддерживается функция автоматического определения веса загруженного белья, и в зависимости от этих данных корректирует продолжительность стирки и объем воды на цикл. Заметно сокращаются расходы электричества и воды при неполных загрузках.
После старта программы стирки дверца блокируется. Разблокировка проходит после завершения.
За время тестирования Candy GVOS441285TWB-07 использовалась для повседневной и генеральной стирки.