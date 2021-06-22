Обзор Candy GVOS441285TWB-07. Умная стиральная машина с 16 программами

С линейкой стиральных машин GrandO Vita мы знакомились на примере Candy GVS44 128 TWC3 с поддержкой приложения Simply-Fi. Для синхронизации с мобильным устройством в нем требовалось наличие модуля NFC, а само устройство для сопряжения со стиральной машиной необходимо было прикладывать к специальной зоне на лицевой панели. Данный способ взаимодействия являлся не самым удобным и стабильным. Новое поколение стиральных, стирально-сушильных и сушильных машин Candy даже в базовых линейках взаимодействие с мобильным устройством происходит с помощью связки из Wi-Fi+Bluetooth, упрощая процесс стартового добавления и дальнейшего управления. При этом Bluetooth используется только при самом первом сопряжении устройств, все последующие синхронизации происходят через Wi-Fi.

Комплектация

Тестируемая сегодня узкая стиральная машина Candy GVOS441285TWB-07 относится к новой модельной линейке, продажи которой стартовали в 2021 году.Стиральная машина поставляется в упаковке, выполненной из пенопласта, полиэтиленовой пленки и транспортировочного картона. Комплект поставки включает в себя документацию на русском языке, шланг для подключения к водопроводу, перелив, заглушки.

Candy GVOS441285TWB-07 обзор

Внешний вид

Перед первым включением пользователь должен внимательно ознакомиться с инструкцией. Подключение техники должно производиться силами специалиста.В сравнении с моделями GrandO Vita предыдущего поколения внешний вид новой модели претерпел изменения. Загрузочный люк окрашен в контрастный черный цвет без глянца. Изменились форма и цвет селектора барабана, что смотрится гармоничнее.

Данная модель относится к узкому типоразмеру. Глубина по корпусу 44 сантиметра (со шлангами и выступающими частями у нас получилось около 50 см . При этом в таких компактных габаритах объем максимальной загрузки составляет целых 8 килограммов.

Загрузочный люк находится достаточно высокого, что действительно упрощает загрузку и выгрузку белья. Также он увеличился в габаритах, диаметр дверцы люка по внешней стороне 48 сантиметров, а диаметр самого загрузочного отверстия –35 см .

Дверца люка открывается на 180 градусов. Скрытая ручка выполнена в цвет корпуса. Центральная часть сделана из прозрачного пластика.

Выбор режимов стирки в Candy GVOS441285TWB-07 проводится с помощью удобного селектора. Каждому режиму соответствует отдельная позиция с маркировкой и названием на русском языке. Управление интуитивное.

Тонкие настройки проводятся с помощью группы сенсорных кнопок в центральной части. С помощью них можно менять температурный режим, скорость отжима, настраивать отложенный старт и др.

В данной модели используется символьно-цифровой дисплей. При выборе режимов отображается прогнозируемое время цикла стирки, а после старта и автовзвешивания загруженного белья уже оставшееся.

Слева расположен выдвижной лоток для моющих средства, классически поделенный на три отсека. При необходимости данный лоток можно извлечь и произвести очистку.

Софт

В нижней части фронтальной стороны расположен лючок с пробкой выпускного фильтра. Очистка проходит без разлива воды на пол. Уточним, что данная модель требует подключения к розетке с заземлением.Переход на связку Wi-Fi+ Bluetooth заметно упростил процесс начальной настройки через приложение Simply-Fi.

Процесс добавления стиральной машины в приложение у нас занял менее минуты, во многом благодаря наглядным подсказкам и описаниям действий на русском языке. После успешного предоставления доступа в домашнюю сеть Wi-Fi, стиральная машина выводится в виде отдельной плитки.

В окне управления Candy GVOS441285TWB-07 мы видим активную программу, опцию отложенного запуска, прогнозируемую продолжительность программы и кнопку старта.

Раздел с программами стирки для удобства поиска поделен на отдельные вкладки: стандартные программы, здоровье и гигиена, детская одежда, спорт и досуг, домашний уход, выведение пятен, специальный уход, работа и экономия энергии.

Каждый раздел включает в себя набор программ с подробным описанием. Выбор очень большой.

Для того чтобы в будущем не искать нужные программы по разделам, можно добавить часто используемые в избранное.

В настройках можно выставить жесткость воды. Также проводится самопроверка через заданный интервал времени, приходят уведомления о необходимости очистки фильтра и удаления известкового налета.

Тесты

За время тестов приложение работало стабильно.Управлять и выбирать режимы можно и без приложения. На панели управления стиральной машины доступно сразу 16 программ: белый хлопок, хлопок, эко 20, шерсть, синтетика и цветные ткани, полоскание, слив и отжим, деликатная 59, спорт 39, гигиена 59, быстрый 14, быстрый 30, быстрый 44, смешанные и цветные 59, идеальная 59, ежедневная 49. Т.е. помимо стандартных режимов стирки доступно целых 9 программ продолжительностью менее 1 часа.

Выбор хороший, закрывает ключевые сценарии стирки. В зависимости от режима можно будет выставить скорость отжима и температурный режим. Управление интуитивное.

Для ряда программ поддерживается функция автоматического определения веса загруженного белья, и в зависимости от этих данных корректирует продолжительность стирки и объем воды на цикл. Заметно сокращаются расходы электричества и воды при неполных загрузках.

После старта программы стирки дверца блокируется. Разблокировка проходит после завершения.

Постельное белье

Шерсть

Спортивная одежда

Повседневная стирка

Итоги

За время тестирования Candy GVOS441285TWB-07 использовалась для повседневной и генеральной стирки.Объем машины позволяет полноценно постирать два комплекта постельного белья из хлопка. Отстирывает безупречно. При стирке не вибрирует. Уровень влажности приемлемый.Есть отдельный режим под стирку шерстяных вещей. Структуру ткани не портит и не сваливает.После занятий фитнесом, прогулок на велосипеде или пробежек на беговой дорожке спортивную одежду можно постирать на специальном цикле. Занимает он короткое время. Эффективно удаляет запах пота и возможные загрязнения, полученные в ходе тренировки.Чаще всего стирали в режиме «ежедневная 49». За это время эффективно очищает различные типы одежды. Занимает в среднем цикл 49 минут. Уровень влажности приемлемый для дальнейшей сушки. Ткани не повреждает.Candy GVOS441285TWB-07 – отличный вариант при поиске узкой стиральной машины с большим объемом загрузки. Несмотря на невысокую стоимость, она предлагает класс энергоэффективности А, 16 программ на панели управления, включая 7 быстрых программ, поддержку дистанционного управления, цифровой дисплей, аккуратный и современный внешний вид, функцию определения веса белья, отсрочку старта. Проблем и сбоев в ходе эксплуатации выявлено не было.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".