Обзор Candy GVS4 H7A1TCEX-07. Узкая сушильная машина GrandO Vita Smart с приложением

Какой бы мощной ни была ваша стиральная машина, даже после отжима при 1600 об/мин белье остается сильно влажным. Ее, как обычно придется, развешивать на сушилку, занимая полкомнаты. Да и к тому же от этого метода сушки повышается влажность в помещении, что влечет за собой увеличения вероятности появления грибка в квартире. На помощь этой проблеме приходят сушильные машины, которые уже являются не роскошью, а острой необходимостью. Сегодня к нам на обзор попала узкая сушильная машина Candy GrandO Vita Smart GVS4 H7A1T CEX-07. Она оснащена NFC модулем и поддерживает работу через мобильное приложение Simply-Fi. Так ли с ней все хорошо? Расскажем в этом обзоре.

Candy GrandO Vita Smart GVS 4H7A1T CEX-07 обзор

Эргономика

Candy GrandO Vita Smart GVS4H7A1TCEX-07 относится к узким сушильным машинам и ее глубина составляет всего 47 см. Для ее подключения достаточно всего одной розетки, поэтому ее можно установить практически в любом месте. Также при помощи специального крепления сушилку можно установить прямо на стиральную машину, как это сделано в нашем случае.

Объем барабана равен целым 99 литрам, а максимальный загрузочный вес составляет до 7 кг. Это значит, что в сушилку без проблем влезет, к примеру, комплект постельного белья или зимний пуховик. Касательно сборки у нас нет никаких претензий. Все детали отлично подогнаны друг к другу, ничего не скрипит. Осуществить загрузку белья предельно просто, ведь люк с большим диаметров можно открыть почти на 180 градусов.

За самим же люком находится пластиковый бак EasyCase, в который и собирается вся вода. Он имеет большой объем и ручку, за которую его удобно снимать и переносить. Вода в нем полностью чистая и ее можно использовать для глажки белья и полива цветов. Также никто не мешает ее просто вылить в раковину.

Candy GrandO Vita Smart GVS4 H7A1TCEX-07 оснащена системой фильтрации, которая борется с пылью. Она состоит из двух фильтров. Первый находится под люком и он собирает более крупную пыль. Его легко снять и почистить от накопленной пыли.

Второй же фильтр собирает мелкую пыль. Для того чтобы до него добраться, нужно снять нижнюю крышку и отстегнуть слева три рычажка. Он тоже легко чистится. Оба фильтра необходимо чистить после каждой сушки, чтобы лишний раз не нагружать систему.

Управление

Работает сушильная машина достаточно тихо и ее уровень шума составляет 67 дБ. Вес машины равен всего 38 кг.Панель управления в сушильной машине состоит из цифрового дисплея с 7 сенсорными кнопками: выбор времени, память, отложенный старт, выбор сушки, ускоренный режим глажка и старт/пауза. По панели достаточно удобно ориентироваться и легко найти все пункты.

Также справа находится классический переключатель, при помощи которого можно выставить нужный режим сушки. Этот список достаточно обширен: белый хлопок, эко-хлопок, Mix & Dry, Цветные ткани, синтетика, рубашки, махровые полотенца, джинсы, пуховики, спорт, шерсть, против аллергии, без складок, освежить.

Умное приложение

Candy GrandO Vita Smart GVS4H7A1TCEX-07 оснащена Wi-Fi модулем, благодаря которому ее можно подключить к смартфону через умное приложение Simply-Fi. Оно доступно в App Store и Google Play. Быстрее и легче всего осуществить подключение именно к Android смартфону при помощи NFC датчика. В таком случае от вас потребуется только следовать инструкции и приложить устройство к метке Smart Touch.

В данном приложении доступен обширный список режимов сушки, а также есть возможность создать режим по собственным потребностям. Более того, при помощи приложения Simply-Fi можно произвести smart проверку системы, провести чистку фильтра, почитать руководство пользователя или получить онлайн помощь от специалистов Candy.

Тестирование

Повседневная одежда

Мы проводили тестирование Candy GrandO Vita Smart GVS4H7A1TCEX-07 в течение двух недель. За этот промежуток времени мы смогли посмотреть, как она себя ведет в различных режимах работы.Для начала скажем, что данная сушильная машина оснащена тепловым насосом, благодаря которому происходит существенная экономия энергии. По этой причине этой модели присвоен уровень энергоэффективности A-класса.Также сама сушка белья осуществляется на более низких температурах, поэтому она не пересушивается и дольше сохраняет свои первоначальные свойства ткани.Вдобавок при каждом запуске, сушилка определяет вес и объем вещей и самостоятельно корректирует работу системы для обеспечения дополнительной экономии энергии.При первом запуске мы провели сушку повседневных вещей разного цвета и типа ткани: футболки, рубашки, джинсы, толстовки. Система сама контролировала процесс и по необходимости изменяла время сушки, поэтому по итогу белье вышло полностью сухим.

Шерстяные вещи

Сушка шерстяных изделий относится к наиболее сложным, ведь если их перегреть, то вещи могут безвозвратно сесть. Данная сушильная машина поддерживает технологию Woolmark, которая производит сушку при особом типе вращения барабана и более деликатно следит за уровнем температуры. По итогу вещи высушились до оптимального уровня и ничего не село.

Пуховик

Правильно высушить пуховик действительно непростая задача. К примеру, при ручной сушке пух может слипнуться в комки и после этого данную верхнюю одежду можно будет носить разве что на даче. В нашем же случае достаточно закинуть пуховик в сушильную машину и выставить подходящий режим. Результат впечатляет, вещь практически вернула свой первоначальный вид.

Освежить вещи

Итоги

Также у Candy GrandO Vita Smart GVS4H7A1TCEX-07 есть полезный режим, который позволяет за 12 минут освежить одежду подолгу лежавшую в шкафу. Сушильная машина в таком случае проводит сушку без нагрева и потоками воздуха «освежает» вещи. После данного режима посторонние запахи пропали.Candy GrandO Vita Smart GVS4H7A1TCEX-07 показала себя, как надёжная сушильная машина, которая способна справиться с сушкой белья любого типа. Благодаря своей глубине всего в 47 см она способна влезть в любое место, а высокий класс энергоэффективности позволит не думать об электричестве. Умное приложение Simply-Fi позволяет выставлять большое количество режимов, добавлять собственные, а также следить за состояние машины. Более того, сушилка имеет две степени фильтрации от пыли и мелкий ворсинок, а значит задуматься о покупке данной сушильной машины стоит, в первую очередь, аллергикам.Candy GrandO Vita Smart GVS4H7A1TCEX-07 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".