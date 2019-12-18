Обзор Candy GVSW45 385 TWHC. Стиральная машина с сушкой

2019-12-18, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Candy GVSW45 385 TWHC; [315]
Стиральные машины стали привычными помощниками практически в каждом доме, взяв на себя рутинную работу по поддержанию чистоты белья и одежды. Сушильные машины пока не получили такого широкого распространения, отчасти это связано с непониманием принципов работы и самой необходимости машинной сушки. В рамках ближайших нескольких недель мы вместе с вами разберем несколько вариантов исполнения и начнем с гибридного решения Candy GVSW45 385 TWHC. Это стиральная машина с сушкой.

Candy GVSW45 385 TWHC

К моменту публикации её продажи уже стартовали. Мы собрали список актуальных предложений в российских магазинах в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Candy GVSW45 385 TWHC обзор

Внешний вид и особенности работы

Стиральные машины с сушкой отличаются от обычных стиральных машин наличием нагревательного элемента. При запуске цикла сушки (автоматически после цикла стирки или отдельно) происходит нагрев с нагнетанием внутрь барабана горячего воздуха.

Candy GVSW45 385 TWHC

У такого способа, в отличие от отдельных сушильных машин, есть как свои плюсы, так и минусы. Плюсы связаны с удалением влаги сразу в канализацию без необходимости ручного опустошения контейнера.

Candy GVSW45 385 TWHC

Второй плюс касается отсутствия необходимости переноса белья из одной машины в другую. Но тут нужно соблюдать правила, касающиеся веса загружаемого белья. Для примера, в Candy GVSW45 385 TWHC при загрузке белья для стирки в 8 килограмм, для сушки максимальный вес составляет 5 килограммов.

Candy GVSW45 385 TWHC

При обычной эксплуатации такого веса вполне достаточно. Еще одним плюсом отметим место, занимаемое одной машиной, оно меньше, чем у двух отдельных, даже при установке в два уровня. Без минусов тоже не обошлось, и это касается всех гибридных решений. Использование нагревательного элемента вместо тепловой пушки требует больших затрат электроэнергии и времени.

Candy GVSW45 385 TWHC

Накладываются свои ограничения по типу ткани для сушки, особенно для деликатных тканей. Отмечается ускоренный износ вещей, хоть и не особо быстрый, но он имеет место быть.

Candy GVSW45 385 TWHC

Тестируемая сегодня машина выполнена в классическом белом исполнении с хромированным загрузочным люком.

Candy GVSW45 385 TWHC

В верхней зоне расположен контейнер для моющих средств. По центру LED-дисплей с нанесенной маркировкой.

Candy GVSW45 385 TWHC

За управление отвечает барабан с режимами стирки и сушки. Каждый из них подписан, выбор хороший, под все типы ткани. Здесь же доступны быстрые режимы стирки.

Candy GVSW45 385 TWHC

Есть отдельный режим SMART TOUCH и зона с NFC, использующий приложение на смартфоне со всеми его возможностями, включая голосовой помощник.

Candy GVSW45 385 TWHC

Скорость вращения барабана составляет 1300 оборотов в минуту. Инверторный мотор. Класс стирки - А, класс сушки – B.

Candy GVSW45 385 TWHC

Глубина – 46.9 см (без учета выступающих частей). Ширина – 60 см. Высота – 85 см. В комплекте идет шланг подачи воды, подробная инструкция и гарантийный талон международного образца.

Софт

Несмотря на невысокую стоимость для такого технического оснащения, Candy GVSW45 385 TWHC поддерживает взаимодействие со смартфоном с помощью NFC-модуля. Потребуется загрузка приложения simply-Fi. Первым шагом проводится добавление машины в аккаунт с помощью сканирования серийного номера/QR-кода.

Candy GVSW45 385 TWHC

В приложении выводится список программ, сортированный по типу тканей и сценарию стирки. Каждая программа подробно описана с указанием рекомендуемых типов и цветов ткани, а также веса загрузки.

Candy GVSW45 385 TWHC

Подобрать программу можно с помощью с голосового помощника, который в ходе серии вопросов (тип ткани, цвет и степень загрязнения) подберет оптимальный режим стирки/сушки.

Candy GVSW45 385 TWHC

В разделе SMART-уход предлагается ряд полезных опций: проверка состояния машины, авто очистка, очистка фильтра. Руководство пользователя, подсказки и онлайн помощь.

Candy GVSW45 385 TWHC

Ведется статистика по проведенным стиркам. Также можно создавать собственные программы стирки и выбирать любимые. В связи с ограниченным функционалом NFC на устройствах с iOS, возможность управления со смартфона есть только у пользователей мобильных устройств на Andriod OS. Однако производитель обещал в самое ближайшее время перевести всю технику на модули Bluetooth + WiFi, что позволит управлять техникой не только со смартфона на любой операционной системе, но и дистанционно.

Тесты

Один из стереотипов, касающийся стиральных машин с сушкой, касается большой длительности программ. Candy GVSW45 385 TWHC предлагает режим 59 минут, в течение которого проводится как стирка, так и сушка. Конечно, есть ограничения по загрузке – до 1,5 кг и типа ткани – только хлопок. По опыту эксплуатации, этот режим хорош, когда в условиях ограниченного времени нужно подготовить чистую одежду для выхода из дома. В это ограничение веса укладываются, например, штаны, рубашка и майка на одного взрослого человека или двух детей. Кстати, отметим, что вещи после него не требовали дополнительного сеанса глажки.

Candy GVSW45 385 TWHC

Есть быстрые режимы стирки без сушки. Минимальный 15 минут, есть также 30 и 33 минуты. По ним есть свои ограничения по весу загружаемых вещей: 20%, 25% и 33%.

Candy GVSW45 385 TWHC

Не каждая машина справляется с сушкой шерсти. Здесь под нее выделен отдельный режим. Для сохранения внешнего вида и износа сушка проводится при низкой температуре. Рекомендованный объем ограничен 1 килограммом.

Candy GVSW45 385 TWHC

Проще всего проводить сушку вещей из хлопка, льна и пеньковых тканей. Так можно будет задействовать максимальный объем, рекомендованный для режима сушки. Постельное белье, одежда – после него опять же можно использовать сразу без последующего развешивания и ожидания полного высушивания. После нескольких сеансов сушки каких-либо негативных изменений цветного постельного белья замечено не было.

Candy GVSW45 385 TWHC

Работает стиральная машина тихо и во время процесса стирки, и во время сушки. Посторонние запахи отсутствуют. При стирке в ночное время не мешает детям. Обслуживать можно с помощью автоматических режимов в разделе SMART.

Candy GVSW45 385 TWHC

Итоги по Candy GVSW45 385 TWHC

Золото. Выбор редакции MegaObzorCandy GVSW45 385 TWHC станет хорошей альтернативой обычным стиральным машинам, предложив режим сушки для разных типов тканей, включая деликатные. Хорошее качество стирки и сушки, большая загрузка, меньше занимаемого места, дешевле в сравнении с покупкой двух отдельных типов машин, программы стирки и сушки без необходимости перекладывания вещей из барабана, слив воды напрямую в канализацию. Синхронизация со смартфонов с использованием NFC, большое количество программ, голосовой помощник.
Candy GVSW45 385 TWHC получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Candy GVSW45 385 TWHC
Смартфон Xiaomi Mi 8 начал получать стаб...
Смартфон Xiaomi Mi 8 начал получать стабВ прошлом месяце компания Xiaomi выпустила стабильную версию MIUI 11 для прошлогоднего флагмана Xiaomi Mi...
Samsung Galaxy Note 10 Lite готовится к ...
Samsung Galaxy Note 10 Lite готовится к Практически все современные крупные производители смартфонов весьма активно выпускают упрощенные версии с...
Moto G8 Power на первых фото...
Moto G8 Power на первых фотоВ последнее время производители смартфонов стали все менее и менее активно защищать свои смартфоны от сли...
HTC вновь увольняет сотрудников...
HTC вновь увольняет сотрудниковМы какое-то время назад уже рассказывали нашим читателям о том, что компания HTC переживает не лучшие вре...
Samsung готовит планшет с S Pen...
Samsung готовит планшет с S PenНа просторах интернета появилась информация о том, что компания Samsung готовит к релизу свой новый планш...
Samsung Galaxy A50 оказался самым популя...
Samsung Galaxy A50 оказался самым популяКомпания МТС назвала самые популярные смартфоны на российском рынке за 2019 год. Самой часто продаваемой ...
Смартфон OnePlus 8 Lite получит 90-герцо...
Смартфон OnePlus 8 Lite получит 90-герцоСетевые источники поделились подробностями о смартфоне OnePlus 8 Lite, выход которого ожидается в первой ...
Смартфон Redmi Note 7 получил Android 10...
Смартфон Redmi Note 7 получил Android 10Мы уже писали о том, что смартфоны линейки Redmi Note 7 обновились до фирменной оболочки MIUI 11 на базе ...


Обзор Candy GVSW45 385 TWHC. Стиральная машина с сушкойОбзор Candy GVSW45 385 TWHC. Стиральная машина с сушкой
Обзор SteelSeries Sensei Ten. Лучшая симметричная мышка для игр?Обзор SteelSeries Sensei Ten. Лучшая симметричная мышка для игр?
Обзор Logitech MX Master 3. Лучшая беспроводная мышка для работыОбзор Logitech MX Master 3. Лучшая беспроводная мышка для работы
Обзор Razer Nari Ultimate for Xbox One (RZ04-02910100-R3M1). Наушники с тактильной отдачейОбзор Razer Nari Ultimate for Xbox One (RZ04-02910100-R3M1). Наушники с тактильной отдачей
Обзор Philips 271E1SCA. 27-дюймовый монитор с изогнутой VAОбзор Philips 271E1SCA. 27-дюймовый монитор с изогнутой VA
Обзор Parla X. Учим английский...
Обзор Parla X. Учим английскийСегодня мы поговорим о достаточно привлекательном и удобном приложении, которое позволит вам наслаждаться...
Предварительный обзор Philips 439P9H Sup...
Предварительный обзор Philips 439P9H SupДовольно часто в последнее время производители электроники стали выпускать в продажу широкоформатные мони...
Обзор Fromto: Toy Cars in Hell. Дикая го...
Обзор Fromto: Toy Cars in Hell. Дикая гоДо Нового года осталось совсем чуть-чуть, а значит самое время заняться приятными делами. К примеру, можн...
Предварительный обзор XFX Radeon RX 5500...
Предварительный обзор XFX Radeon RX 5500В последнее время видеокарты компании AMD пользуются какой-то нереальной производительностью на рынке, та...
Обзор Detroit: Become Human. Сотни вариа...
Обзор Detroit: Become Human. Сотни вариаСегодня мы поговорим о достаточно интересном игровом проекте, который когда-то взорвал рынок игровых конс...
Thermaltake представила свое виденье игр...
Thermaltake представила свое виденье игрКомпания Thermaltake провела предновогоднюю вечеринку в арт-кафе «Рукав». В ходе мероприятия были предста...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A71...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A71Компания Samsung в последнее время стала достаточно много времени уделять продуктам среднего класса, что ...
Предварительный обзор Xbox Series X. Мощ...
Предварительный обзор Xbox Series X. МощСостоялся довольно интересный и очень неожиданный анонс игровой приставки Microsoft, которая должна будет...
«Лаборатория Касперского» показала обору...
«Лаборатория Касперского» показала обору«Лаборатория Касперского» представила устройства, работающие на собственной защищенной операционной систе...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A51...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A51Сегодня случилось знаменательное событие — смартфон Samsung Galaxy A51 официально представили. Устройство...
Обзор Transport Fever 2. Шикарный симуля...
Обзор Transport Fever 2. Шикарный симуляМы привыкли играть в активные проекты, где вы постоянно двигаетесь, стреляете, убиваете, гоняетесь. Сегод...
Обзор Neverwinter Nights: Enhanced Editi...
Обзор Neverwinter Nights: Enhanced EditiСегодня мы поговорим о достаточно интересной игре, которая выглядит привлекательно, приносит массу удовол...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor