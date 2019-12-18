Обзор Candy GVSW45 385 TWHC. Стиральная машина с сушкой

Стиральные машины стали привычными помощниками практически в каждом доме, взяв на себя рутинную работу по поддержанию чистоты белья и одежды. Сушильные машины пока не получили такого широкого распространения, отчасти это связано с непониманием принципов работы и самой необходимости машинной сушки. В рамках ближайших нескольких недель мы вместе с вами разберем несколько вариантов исполнения и начнем с гибридного решения Candy GVSW45 385 TWHC. Это стиральная машина с сушкой.

Candy GVSW45 385 TWHC обзор

К моменту публикации её продажи уже стартовали. Мы собрали список актуальных предложений в российских магазинах в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Внешний вид и особенности работы

Стиральные машины с сушкой отличаются от обычных стиральных машин наличием нагревательного элемента. При запуске цикла сушки (автоматически после цикла стирки или отдельно) происходит нагрев с нагнетанием внутрь барабана горячего воздуха.

У такого способа, в отличие от отдельных сушильных машин, есть как свои плюсы, так и минусы. Плюсы связаны с удалением влаги сразу в канализацию без необходимости ручного опустошения контейнера.

Второй плюс касается отсутствия необходимости переноса белья из одной машины в другую. Но тут нужно соблюдать правила, касающиеся веса загружаемого белья. Для примера, в Candy GVSW45 385 TWHC при загрузке белья для стирки в 8 килограмм, для сушки максимальный вес составляет 5 килограммов.

При обычной эксплуатации такого веса вполне достаточно. Еще одним плюсом отметим место, занимаемое одной машиной, оно меньше, чем у двух отдельных, даже при установке в два уровня. Без минусов тоже не обошлось, и это касается всех гибридных решений. Использование нагревательного элемента вместо тепловой пушки требует больших затрат электроэнергии и времени.

Накладываются свои ограничения по типу ткани для сушки, особенно для деликатных тканей. Отмечается ускоренный износ вещей, хоть и не особо быстрый, но он имеет место быть.

Тестируемая сегодня машина выполнена в классическом белом исполнении с хромированным загрузочным люком.

В верхней зоне расположен контейнер для моющих средств. По центру LED-дисплей с нанесенной маркировкой.

За управление отвечает барабан с режимами стирки и сушки. Каждый из них подписан, выбор хороший, под все типы ткани. Здесь же доступны быстрые режимы стирки.

Есть отдельный режим SMART TOUCH и зона с NFC, использующий приложение на смартфоне со всеми его возможностями, включая голосовой помощник.

Скорость вращения барабана составляет 1300 оборотов в минуту. Инверторный мотор. Класс стирки - А, класс сушки – B.

Софт

Глубина – 46.9 см (без учета выступающих частей). Ширина – 60 см. Высота – 85 см. В комплекте идет шланг подачи воды, подробная инструкция и гарантийный талон международного образца.Несмотря на невысокую стоимость для такого технического оснащения, Candy GVSW45 385 TWHC поддерживает взаимодействие со смартфоном с помощью NFC-модуля. Потребуется загрузка приложения simply-Fi. Первым шагом проводится добавление машины в аккаунт с помощью сканирования серийного номера/QR-кода.

В приложении выводится список программ, сортированный по типу тканей и сценарию стирки. Каждая программа подробно описана с указанием рекомендуемых типов и цветов ткани, а также веса загрузки.

Подобрать программу можно с помощью с голосового помощника, который в ходе серии вопросов (тип ткани, цвет и степень загрязнения) подберет оптимальный режим стирки/сушки.

В разделе SMART-уход предлагается ряд полезных опций: проверка состояния машины, авто очистка, очистка фильтра. Руководство пользователя, подсказки и онлайн помощь.

Тесты

Ведется статистика по проведенным стиркам. Также можно создавать собственные программы стирки и выбирать любимые. В связи с ограниченным функционалом NFC на устройствах с iOS, возможность управления со смартфона есть только у пользователей мобильных устройств на Andriod OS. Однако производитель обещал в самое ближайшее время перевести всю технику на модули Bluetooth + WiFi, что позволит управлять техникой не только со смартфона на любой операционной системе, но и дистанционно.Один из стереотипов, касающийся стиральных машин с сушкой, касается большой длительности программ. Candy GVSW45 385 TWHC предлагает режим 59 минут, в течение которого проводится как стирка, так и сушка. Конечно, есть ограничения по загрузке – до 1,5 кг и типа ткани – только хлопок. По опыту эксплуатации, этот режим хорош, когда в условиях ограниченного времени нужно подготовить чистую одежду для выхода из дома. В это ограничение веса укладываются, например, штаны, рубашка и майка на одного взрослого человека или двух детей. Кстати, отметим, что вещи после него не требовали дополнительного сеанса глажки.

Есть быстрые режимы стирки без сушки. Минимальный 15 минут, есть также 30 и 33 минуты. По ним есть свои ограничения по весу загружаемых вещей: 20%, 25% и 33%.

Не каждая машина справляется с сушкой шерсти. Здесь под нее выделен отдельный режим. Для сохранения внешнего вида и износа сушка проводится при низкой температуре. Рекомендованный объем ограничен 1 килограммом.

Проще всего проводить сушку вещей из хлопка, льна и пеньковых тканей. Так можно будет задействовать максимальный объем, рекомендованный для режима сушки. Постельное белье, одежда – после него опять же можно использовать сразу без последующего развешивания и ожидания полного высушивания. После нескольких сеансов сушки каких-либо негативных изменений цветного постельного белья замечено не было.

Работает стиральная машина тихо и во время процесса стирки, и во время сушки. Посторонние запахи отсутствуют. При стирке в ночное время не мешает детям. Обслуживать можно с помощью автоматических режимов в разделе SMART.

Итоги по Candy GVSW45 385 TWHC

Candy GVSW45 385 TWHC станет хорошей альтернативой обычным стиральным машинам, предложив режим сушки для разных типов тканей, включая деликатные. Хорошее качество стирки и сушки, большая загрузка, меньше занимаемого места, дешевле в сравнении с покупкой двух отдельных типов машин, программы стирки и сушки без необходимости перекладывания вещей из барабана, слив воды напрямую в канализацию. Синхронизация со смартфонов с использованием NFC, большое количество программ, голосовой помощник.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".