Обзор Candy RapidO RO4 1276DWMC4-07. Стиральная машина с 9 быстрыми программами и Wi-Fi управлением

В прошлом году на выставке IFA 2019 в Германии Candy на своем стенде представили линейку новых стиральных, сушильных и стирально-сушильных машин Candy RapidO. Одной из особенностей стиральных машин стали сразу девять программ быстрой стирки и возможность подборки оптимального режима стирки по фотографии белья. С осени 2020 года две версии стиральных машин появились на российском рынке, и сегодня мы готовы поделиться с вами опытом довольно длительной эксплуатации.

Candy RapidO

Мы изучали версию с объемом загрузки в 7 килограммов и глубиной корпуса 40 см. Помимо нее также вышла стиральная машина с загрузкой 8 килограммов с глубиной корпуса 44 см. Обе машины относятся к отдельно стоящему типу.

Candy RapidO RO4 1276DWMC4-07 обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Внешний вид

Поставляется Candy RO4 1276DWMC4-07 на паллете, защищенной пенопластом и транспортировочным пакетом. Получение повреждений при транспортировке сведено к минимуму. В комплекте идут шланги подвода воды и слива в канализацию, заглушки, а также подробное руководство на русском языке и гарантийный талон.

Candy RapidO

Напомним, перед началом эксплуатации нужно будет удалить транспортировочные болты, расположенные на тыльной части корпуса, отверстия закрыть заглушками. Также для исключения вибрации важно выставить машину по уровню, отрегулировав ножки.

Candy RapidO

Данная машина относится к узким. Сразу, что бросается в глаза - большой диаметр загрузочного люка, который расположен непривычно высоко относительно пола.

Candy RapidO

Действительно, загрузку и выгрузку белья с таким положением люка производить удобнее и легче. Интересно и современно смотрится окружность люка с хромированной окантовкой. Центральная часть люка выполнена из прозрачного износоустойчивого пластика.

Candy RapidO

Ручка для открытия расположена под углом и повторяет форму боковой рамки.

Candy RapidO

Верхняя часть панели у Candy RapidO скошена. В центре расположен довольно большой дисплей и панель управления с необычной рояльной раскладкой.

Candy RapidO

Слева находится трехсекционный отсек для моющих средств.

Candy RapidO

Справа – большой и удобный селектор программ стирки, на который вынесены как стандартные программы, так и 9 быстрых программ. Маркировка наглядная и понятная.

Candy RapidO

Изменения в режимы можно вносить с помощью группы из маркированных сенсорных кнопок. С ними меняются температура, скорость отжима, отложенный запуск, а также задаются дополнительные функции.

Candy RapidO

На крышку стиральной машины нанесена наклейка с демонстрацией возможностей приложения и рекомендацией по его загрузке.

Candy RapidO

Для удаления накопившихся загрязнений в нижней части круглый лючок фильтра.

Candy RapidO

Визуально производит приятное впечатление. Стильная и современная машина в довольно необычным дизайне.

Candy RapidO

Софт

Свое тестирование мы начнем с рассмотрения приложения. В отличие от протестированной ранее техники от Candy, тут используется совершенно новое приложение hOn. Проведены заметные изменения по внешнему оформлению и наполнению. Если же сравнивать процесс настройки подключения этой машины и Candy Bianca, то процесс первого добавления был заметно упрощен, подключается быстрее и проблем с дальнейшей синхронизацией не возникает. Отчасти это связано с наличием модуля Bluetooth, который заметно облегчает первичное сопряжение устройств. Все шаги демонстрируются в виде наглядных инструкций.

Candy RapidO

Мы тестировали Candy RapidO (RO4 1276DWMC4-07) более 1 месяца. За это время могли наблюдать регулярные обновления и улучшения приложения. На текущий момент оно работает стабильно, остались только огрехи в названиях быстрых программ, которые, судя по скорости появления обновлений, также решатся в скором времени.

Candy RapidO

В приложении стиральная машина отображается в виде плитки на главном экране. В этой же плитке указывается текущее время на завершение стирки и ее статус.

Candy RapidO

При выборе машины отображаются последние программы с быстрым запуском. Анимация этапа стирки, кнопки старта, паузы и остановки.

Candy RapidO

Детальный список программ. Из плюсов тут наглядно выводится температура и время. Первыми выводятся быстрые программы.

Candy RapidO

Многие программы можно корректировать под свои задачи, заменив температуру и скорость отжима. Здесь же находятся и общие рекомендации по объему загрузки и дозировке моющего средства.

Candy RapidO

Есть функция виртуального ассистента, но по опыту использования, быстрее и комфортнее работать со списком.

Candy RapidO

А вот из интересного, есть выбор программы с запуском считывания информации на бирках и создания снимка белья. Пройдя несколько шагов, система предложит оптимальную программу для стирки конкретно той вещи, информацию о которой вы загрузили в приложение. По ощущениям, для рекомендации учитываются именно данные с бирки и ручной выбор типа тканей, а не простой общий снимок.

Candy RapidO

Есть разделы со статистикой, а также рекомендации по очистке барабана.

Candy RapidO

Из того, что хотелось бы видеть еще в приложении - это вывод PUSH-уведомлений по завершению программы стирки при нахождении вне локальной сети. Как это работает в рассмотренном ранее духовом шкафе Candy FCP815X E0/E.

Тесты

Candy RapidO

За время тестирования Candy RapidO мы проводили стирку разных типов тканей, а также объемов белья. По опыту, представленные девять быстрых программ длительностью от 14 до 59 минут решают большинство задач, при этом делают это эффективно, с удалением всех загрязнений, без остатков моющего средства и отсутствием посторонних запахов. На селекторе доступны следующие быстрые программы:
  • Эко 14 минут – в этой программе стирали вещи после занятий в бассейне. Оптимальный вариант для того, чтобы освежить одежду;
  • Эко 30 минут;
  • Эко 44 минуты;
  • Деликатная 59 минут - подойдет для тканей, требующих низкие температуры стирки и малые обороты отжима;
  • Спорт плюс 29 минут – эта программа оптимизирована под спортивную одежду, эффективно удаляет запах пота и поддерживает чистоту;
  • Хлопок-гигиена 59 минут – универсальный вариант для хлопкового белья, полноценная стирка белья за короткое время;
  • Хлопок-идеальная 59 минут;
  • Смешанные и цветные ткани 59 минут;
  • Ежедневная стирка 39 минут - ее использовали наиболее часто, набирая одежду за 1-2 дня. Результат отличный и, главное, быстро.

Candy RapidO

Во всех режимах, включая и длительные программы с выставленными на максимальные 1200 оборотами, стиральная машина работает тихо. Не вибрирует даже при большой загрузке. Класс стирки - А, класс отжима – B.

Candy RapidO

Во время тестирования мы проводили стирку одежды для взрослых и детей, постельного белья, детских игрушек и даже подушек. Объем загрузки в 7 килограммов решает все задачи. Отстирывает безупречно. Отжим дает невысокий уровень влажности белья. Ткани не портит при условии учета рекомендаций.

Candy RapidO

Итоги по Candy RapidO

Золото. Выбор редакции MegaObzorCandy RapidO – современная стиральная машина с большим количеством программ, включая девять быстрых, оснащенная информативным дисплеем и интуитивным управлением. Стильный и привлекательный внешний вид, высокое качество технического исполнения. Установленные Wi-Fi и Bluetooth позволяют с помощью подключения машины к приложению расширить и откорректировать программы и упростить подбор оптимальной с помощью рекомендаций, считывания бирок и выбора типа тканей. Отметим также высокую эффективность стирки и низкий уровень энергопотребления.
Candy RapidO получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Candy RapidO (RO4 1276DWMC4-07)
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