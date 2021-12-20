Обзор Candy Smart Pro CSO4 107TB1/2-07. Узкая стиральная машина с Wi-Fi

Тестируемая сегодня стиральная машина Candy Smart Pro CSO4 107TB1/2-07 может рассматриваться в квартиры с малой площадью, она выполнена в узком типоразмере (глубина – 40 сантиметров). Из ее особенностей производитель отмечает внушительный набор быстрых циклов, надежность, сниженный расход воды и электроэренгии, а также возможность дистанционного управления и доступа к дополнительным возможностям через бесплатное приложение на смартфоне.

Candy Smart Pro CSO4 107TB1/2-07

На момент выхода теста в середине декабря 2021 года она доступна в среднем за 18 490 рублей.

Комплектация и установка

Стиральная машина поставляется упакованной в пенопласт и транспортировочную пленку. Комплект включает все необходимое для начала эксплуатации.

Candy Smart Pro CSO4 107TB1/2-07

В случае если установку будете проводить самостоятельно, первым шагом необходимо снять транспортировочные винты, установив вместо них комплектные заглушки.

Candy Smart Pro CSO4 107TB1/2-07

Далее машина переносится на место установки и проводится подключение к маисточнику водоснабжения. Важно с помощью регулируемых ножек провести корректировку и выставить стиральную машину по уровню. Это предотвратит шум и вибрацию уже в ходе эксплуатации.

Candy Smart Pro CSO4 107TB1/2-07 обзор

Внешний вид

Несмотря на невысокую стоимость стиральная машина выглядит очень элегантно: белый корпус отлично сочетакется с люком черного цвета.

Candy Smart Pro CSO4 107TB1/2-07

По центру верхней панели расположен цифровой дисплей с индикацией красного цвета. С помощью него можно контролировать прогнозируемое и оставшееся время стрики, уровень отжима и температурный режим, а также дополнительные параметры.

Candy Smart Pro CSO4 107TB1/2-07

Под зоной дисплея расположены пять сенсорных кнопок управления с наглядной и понятной инфографикой. Рядом находится кнопка запуска стирки.

Candy Smart Pro CSO4 107TB1/2-07

Выбор режимов работы машины производится с помощью поворотного регулятора, на котором доступны 16 программ, которые визуально разделены на две группы. Нанесенные черным цветом – стандартные программы, синие – быстрые программы стирки. Также на регуляторе имеется отдельный режим для управления машиной через приложение в смартфонедля запуска со смартфона (Wi-Fi).

Candy Smart Pro CSO4 107TB1/2-07

Вверух слева размещет выдвижная кювета с тремя отсеками пдля моющих средств, который можно извлечь для очистки по мере необходимости

Candy Smart Pro CSO4 107TB1/2-07

Дверца люка имеет черный пластиковй кант, а центральная часть выполнена из прозрачного пластика, который позволяет визуально контролировать этапы стирки.

Candy Smart Pro CSO4 107TB1/2-07

Корпус барабана у Candy Smart Pro CSO4 107TB1/2-07 выполнен из нержавеющей стали.

Candy Smart Pro CSO4 107TB1/2-07

В нижней зоне расположен круглый лючок, скрывающий крышку выпускного фильтра.

Candy Smart Pro CSO4 107TB1/2-07

Задняя стенка выглядит традиционно: здесь расположены фитинг для заливного шланга и гофрированный шланг для подключения к канализации.

Софт Стиральная машина оснащена модулями Wi-Fi и Bluetooth, используемыми для дистанционного управления. Взаимодействие со стиральной машиной и другой совместимой техникой происходит через бесплатное приложение simlpy-Fi. Оно доступно как для iOS, так и для Android.

Candy Smart Pro CSO4 107TB1/2-07

Добавление машины в приложение у нас не вызывало проблем. Проходит оно сканированием QR-кода с серийным номером и отправкой данных домашней беспроводной сети. Производитель проработал процесс настройки и заметно его упростил в сравнение с ранними поколениями «умной техники».

Candy Smart Pro CSO4 107TB1/2-07

После завершения авторизации выводится в списке приборов в виде плитки с данными о текущем режиме работы.

Candy Smart Pro CSO4 107TB1/2-07

С экрана управления выбирается программа стирки и ее параметры. Здесь выбор программ больше, чем на программаторе.

Candy Smart Pro CSO4 107TB1/2-07

Например, есть специальные программы для дезинфекции тканевых масок, освежения масок, удаления запахов, стирке комбинезонов и детских игрушек. Каждый из режимов сопровождается кратким описанием и данными по весу максимальной загрузки.

Candy Smart Pro CSO4 107TB1/2-07

Также в приложении даются рекомендации по стирке, по удалению пятен, по расшифровке рекомендаций с этикеток на одежде, уходу за стиральной машиной и целый ряд других полезных советов, таких как статистика по использованию прибора, инструменты по самопроверке и уведомления по очистке фильтра.

Candy Smart Pro CSO4 107TB1/2-07

После завершения цикла стирки на смартфон приходит уведомление.

Тесты

Candy Smart Pro CSO4 107TB1 поддерживает следующий набор программ доступных для выбора через программатор на лицевой панели: Деликатная 59', Спорт+ 39', Гигиена+ 59', Смешанные и цветные 59', Идеальная 59', Ежедневная 49', Белый хлопок, Хлопок + Предварит(через приложение), Хлопок, Есо Mix 20, Быстрая 44 мин, Быстрая 30 мин, Быстрая 14 мин, Детская одежда (через приложение), Шерсть, Деликатная (через приложение), Синтетика, Джинсы (через приложение), Ручная (шерсть), Полоскание, Слив + Отжим. Дополнительно к этому набор есть программы в приложении simply-Fi.

В зависимости от выбранного режима температура стирки регулируется в диапазоне от 20 до 75 градусов. За цикл расходуется до 49 литров воды.

Класс энергоэффективности – А, класс стирки – А. Скорость отжима до 1000 оборотов в минуту. При глубине корпуса, без учета выступающих частей, в 40 сантиметров в нее можно загрузить до 7 килограммов белья в зависимости от типа тканей и программы стирки.

Общие впечатления от эксплуатации стиральной машины положительные. Удобная выгрузка и загрузка белья. Умеренный шум и вибрация при работе.

Постельное белье

Объем бака и поддерживаемый вес давал возможность стирать сразу два комплекта двуспального постельного белья из хлопка. Отстирывает безупречно. После завершения цикла ткани остаются умеренно влажными.

Одежда

Повседневную одежду чаще всего стирали на цикле «Ежедневная 49», за это время эффективно удалялись загрязнения и посторонние запахи. Проходит цикл быстро, одежда остается влажной, необходимо развешивание или перенос в сушильную машину.

Спортивная одежда

Для тех, кто увлекается бегом, фитнесом и в целом выделяет время на активные занятия, будет полезен режим «спорт-39». С ним можно быстро освежить спортивную одежду и убрать запах пота.

Верхняя одежда

Перед началом зимы провели серию стирок верхней одежды, включая куртки с мембранной тканью. Для этого использовался режим из каталога в приложении simply-Fi.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorCandy Smart Pro CSO4 107TB1/2-07 – узкая стиральная машина, которую на фоне предложений конкурентов, выделяют девять быстрых программ с высоким качеством стирки и дистанционное управление с помощью смартфона. Она станет хорошим выбором для установки в ванные комнаты с малой площадью, при этом позволяя стирать объем белья и одежды, набираемый семьей из нескольких человек. Не устроить может исполнение лючка с выпускным фильтром (вода при обслуживании попадает на пол). Сбоев и проблем в ходе эксплуатации выявлено не было.
Candy Smart Pro получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Candy Smart Pro CSO4 107TB1/2-07
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