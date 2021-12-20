Обзор Candy Smart Pro CSO4 107TB1/2-07. Узкая стиральная машина с Wi-Fi

На момент выхода теста в середине декабря 2021 года она доступна в среднем за 18 490 рублей.
В случае если установку будете проводить самостоятельно, первым шагом необходимо снять транспортировочные винты, установив вместо них комплектные заглушки.
Далее машина переносится на место установки и проводится подключение к маисточнику водоснабжения. Важно с помощью регулируемых ножек провести корректировку и выставить стиральную машину по уровню. Это предотвратит шум и вибрацию уже в ходе эксплуатации.
По центру верхней панели расположен цифровой дисплей с индикацией красного цвета. С помощью него можно контролировать прогнозируемое и оставшееся время стрики, уровень отжима и температурный режим, а также дополнительные параметры.
Под зоной дисплея расположены пять сенсорных кнопок управления с наглядной и понятной инфографикой. Рядом находится кнопка запуска стирки.
Выбор режимов работы машины производится с помощью поворотного регулятора, на котором доступны 16 программ, которые визуально разделены на две группы. Нанесенные черным цветом – стандартные программы, синие – быстрые программы стирки. Также на регуляторе имеется отдельный режим для управления машиной через приложение в смартфонедля запуска со смартфона (Wi-Fi).
Вверух слева размещет выдвижная кювета с тремя отсеками пдля моющих средств, который можно извлечь для очистки по мере необходимости
Дверца люка имеет черный пластиковй кант, а центральная часть выполнена из прозрачного пластика, который позволяет визуально контролировать этапы стирки.
Корпус барабана у Candy Smart Pro CSO4 107TB1/2-07 выполнен из нержавеющей стали.
В нижней зоне расположен круглый лючок, скрывающий крышку выпускного фильтра.
Задняя стенка выглядит традиционно: здесь расположены фитинг для заливного шланга и гофрированный шланг для подключения к канализации.
Добавление машины в приложение у нас не вызывало проблем. Проходит оно сканированием QR-кода с серийным номером и отправкой данных домашней беспроводной сети. Производитель проработал процесс настройки и заметно его упростил в сравнение с ранними поколениями «умной техники».
После завершения авторизации выводится в списке приборов в виде плитки с данными о текущем режиме работы.
С экрана управления выбирается программа стирки и ее параметры. Здесь выбор программ больше, чем на программаторе.
Например, есть специальные программы для дезинфекции тканевых масок, освежения масок, удаления запахов, стирке комбинезонов и детских игрушек. Каждый из режимов сопровождается кратким описанием и данными по весу максимальной загрузки.
Также в приложении даются рекомендации по стирке, по удалению пятен, по расшифровке рекомендаций с этикеток на одежде, уходу за стиральной машиной и целый ряд других полезных советов, таких как статистика по использованию прибора, инструменты по самопроверке и уведомления по очистке фильтра.
После завершения цикла стирки на смартфон приходит уведомление.
В зависимости от выбранного режима температура стирки регулируется в диапазоне от 20 до 75 градусов. За цикл расходуется до 49 литров воды.
Класс энергоэффективности – А, класс стирки – А. Скорость отжима до 1000 оборотов в минуту. При глубине корпуса, без учета выступающих частей, в 40 сантиметров в нее можно загрузить до 7 килограммов белья в зависимости от типа тканей и программы стирки.
Общие впечатления от эксплуатации стиральной машины положительные. Удобная выгрузка и загрузка белья. Умеренный шум и вибрация при работе.