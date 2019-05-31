Обзор Canon EOS R Kit. Первая полнокадровая беззеркальная камера от Canon

2019-05-31, Автор - Марсель Гарипов; Продукт - Canon EOS R Kit; [55]
Скоро исполнится год с момента выхода Canon EOS R, а шум вокруг нее все никак не умолкает. Это связано с тем, что данная модель стала первой полнокадровой беззеркальной камерой от Canon, которая получила абсолютно новый байонет и другие до этого не внедренные технические новшества. Мы провели тестирование EOS R и узнали так ли она хороша, как он ней говорят.

Внешний вид

Корпус камеры выполнен из магниевого сплава, который защищает ее от падений и попадания влаги. Кстати вес камеры составляет всего 660 грамм.

На первый взгляд, Canon EOS R ничего не связывает с прошлыми моделями, и так оно и есть, ведь Canon всерьез отнеслась к созданию данной модели и перебодала все от корпуса до железа.

На верхней части камеры расположилась кнопка спуска затвора, переключатель уровня ISO, кнопка записи видео, кнопка включения яркости монохромного дисплея и переключатель режимов. Также сверху находится монохромный дисплей, который отображает все основные параметры камеры.

Не может не радовать тот факт, что 3,15-дюймовый сенсорный экран имеет поворотный механизм. Благодаря нему можно снимать самые нестандартные ракурсы и при этом с комфортом держать камеру в руках.

Помимо основных клавиш, на передней панели управления находится сенсорная панель, которая по умолчанию отвечает за управлением фокуса. При желании на нее можно переназначить другую функцию, например, изменение уровня экспозиции.

На левой части камеры находятся все разъемы: 3,5 mini-jack под наушники и отдельный вход под микрофон, micro-HDMI, USB Type-C, а также разъем для пульта дистанционного управления. 

Из минусов стоит отметить наличие только одного разъема под SD карту.

Начинка

Canon EOS R получил новый процессор DIGIC 8, который обеспечивает быструю обработку фотографий и серийную съемку до 8 кадров в секунду. Камера имеет полнокадровую матрицу с разрешением 30.3 Мп, которая способна прожить 200000 циклов, что на 20% больше, чем раньше. Диапазон ISO составляет 100-25 600, а уровень экспозиции можно изменять от EV -6 до 18. Это значит, что камера способна делать снимки без шумов даже в темное время суток.

Объективы

Камера Canon EOS R получила совершенно новый Байонет RF. Он быстрее фокусируется, а также имеет дополнительное кольцо Control Ring, с помощью которого можно управлять диафрагмой. На данный момент в России можно приобрести 5 объективов: Canon RF 35mm F1.8 MACRO IS STM, Canon RF 50mm F1.2L USM, Canon RF 85mm F1.2L USM, Canon RF 24-105mm F4L IS USM и Canon RF 28-70mm F2L USM. Если в этом списке вы не нашли подходящий вам объектив, то можно воспользоваться комплектным переходным кольцом на прошлый байонет EF.

Фото

Первое, что хочется делать после того, как взял в руки Canon EOS R – это фотографировать. Камера получила улучшенную систему автофокуса Dual Pixel и теперь по всей поверхности матрицы находится целых 5655 точек фокусировки, а значит количество бракованных снимков, которые получились не в резкости стало значительно меньше.  

Делать же фотографии с рук на длительной выдержке будет особенно непросто, ведь в камере отсутствует 5-осевая матричная стабилизация.

Видео

Canon EOS R получила одни из лучших видеовозможностей среди линейки камер Сanon, не включая линейку Cinema EOS. Она способна снимать видео в разрешении Full HD c частотой до 60 кадров/сек и в 4K со скоростью до 30 кадров/сек с кропом 1.8х. Однозначным плюсом будет тот факт, что для Canon EOS R не нужно покупать Canon Log, ведь они уже сразу на нее установлены. Она ощутимо расширяет динамический диапазон и дает больше возможностей во время постобработки. К минусам мы отнесли отсутствие возможности записи видео в 10 бит без внешнего рекордера.

Итоги

Canon долго оттягивала выпуск своей полнокадровой беззеркальной камеры и после выхода EOS R можно однозначно сказать, что эти ожидания стоили того. Она получила отличную линейку оптику с кольцом Conrtol Ring, еще более качественную систему автофокусировки Dual Pixel, качественный магниевый корпус и относительно емкий аккумулятор. Без минусов тоже не обошлось. К ним мы причислили: наличие только одного слота под SD карту, отсутствие возможности записи видео в 10 бит без внешнего рекорда, а также невозможность подзарядки камеры напрямую через внешний аккумулятор.

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