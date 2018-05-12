Обзор Canon M50. Беззеркалка с 4K и поворотным дисплеем

С каждым годом продажи зеркальных камер снижаются, а беззеркалки продаются все в большем объеме. Это оправданно, ведь они намного компактнее и постепенно становятся все функциональнее традиционных зеркалок.

Внешний вид

Теперь и Canon начинает выпускать больше беззеркальных камер. Сегодня мы поговорим о совершенно новой камере Canon M50, которая получила возможность снимать видео в 4K, точно фокусироваться на предметах за доли секунд и многое другое.К нам на тест попала белая версия Canon M50, но есть еще и более строгая черная расцветка.

Корпус камеры полностью изготовлен из глянцевого пластика. Да, скорее всего, со временем он покроется мелкими царапинами, зато благодаря этому материалу его вес составил всего 390 грамм.

Canon M50 получила долгожданный поворотный дисплей. До этого в предыдущих беззеркальных камерах Canon экран можно было максимум откинуть вниз. Теперь же можно свободно ловить сложные ракурсы и снимать влоги на вытянутой руке.

Камера обзавелась разъемом для внешнего микрофона, что также говорит о том, что Canon во многом позаботилась о влогерах. Кстати хват камеры удобен за счет правильно проработанной эргономики и прорезиненных вставок.

На передней части находятся два микрофона и небольшой индикатор для съемки. Вспышка отодвигается вручную.

Карта SD формата находится в отделении для аккумулятора.

Управление

Все органы управления традиционно находятся справа. Я всю жизнь использовал классическую зеркальную камеру со стандартными кнопками, которые находятся на комфортном для пальцев расстоянии. У Canon M50 же все находится впритык, но, как оказалось, это только вопрос привычки, и на третий день я уже вслепую управлял камерой.

Тестирование

Также для пользователей доступно мобильное приложение Camera Connect, которая позволяет удаленно управлять камерой через смартфон и быстро передавать фотографии. Приложение доступно для Android и iOS, а подключиться можно через Bluetooth или Wi-Fi. Советую осуществлять первое подключение через Wi-Fi, так как оно работает менее капризно.Canon M50 работает на новом процессоре Digic 8 c датчиком изображения APS-C 24,1 МП. Скорость серийной съемки с зафиксированным фокусом составляет 10 кадров в секунду, что позволит не упустить ни один важный момент.

Canon M50 стала первой в истории компании беззеркальной камерой, которая может снимать видео в 4K разрешении. Вместе с откидным сенсорным экраном, разъемом под микрофон, а также системой автофокуса DualPixel со 143 точками фокусировки, она станет идеальной камерой для снятия влогов и видео для семейного архива.

При съемке видео в FullHD кадровая частота равна 120 к/с, а в 4K максимальная кадровая частота достигает значения в 24 к/с. Также в разрешении видео в 4К видео снимается кропом 1,6x и без автоматической фокусировки Dual Pixel. Звучит грустно, но это, в первую очередь, любительская камера, и производителям приходится чем-то жертвовать, чтобы снизить издержки и сделать итоговый ценник более привлекательным.

Также в камеру встроен пятиосеовой матричный стабилизатор, поэтому видео получается крайне плавным. К большому сожалению, стабилизация не работает при записи видео в 4K.

Немаловажную роль играет объектив, которым комплектуется камера. Canon M50 поставляется вместе с EF-M 15-45 mm F3.5-6.3 IS STM серии EOS. Для штатного объектива кадры выходят весьма неплохими, а фокусного расстояния 15-45 мм должно хватить для большинства художественных задач. Огорчает тот факт, что на данный момент Canon предлагает только несколько вариантов, из которых нет даже портретного объектива. Приходится пользоваться тем, что есть или же покупать переходник с EF-M на EF.

Данная камера использует новый формат RAW — CR3. Он настолько свежий, что с ним отказывается работать любая программа для обработки фото: Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, Pixelmator и тд. Из-за этого прибегнуть к нестандартному методу конвертирования CR3 в JPEG, а именно обработки фото напрямую через фотоаппарат. В таком случае камера сохраняет изображение в нужном нам JPEG формате. Так что будьте к этому готовы.

В первую очередь, Canon славится высокими качеством фотографий, которые можно сделать с помощью их камер. Canon M50 не стал исключением. Вот несколько кадров, которые были сделаны на эту камеру. Обратите внимание на высокую детализацию кадров.

Итоги

Canon M50 — достойная беззеркальная камера с большим спектром возможностей. Canon внедрила в камеру все самое необходимое для любительского уровня. Система Dual Pixel позволяет моментально ловить фокус как при видео, так и при фото. Сенсорный экран способен изменять положение во всех областях и снимать кадры при неудобных ракурсах и делать снимки на вытянутой руке. Также касательно съемки невозможно обойти момент, что M50 способна снимать видео в 4K разрешении при 25 кадрах в секунду. С батареей на удивление здесь тоже все неплохо. Ее хватает примерно на 200 кадров или 80 минут снятия видео. Касательно минусов, то он всего лишь один, но достаточно существенный. Линейка объективов EOS для беззеркальных камер Canon достаточно скудна, в ней даже нет элементарного портерника. Также большинство из них не такие светочувствительные, как хотелось. Но благо Canon предусмотрела этот момент и создала переходник с EOS на EF, EF-M. В таком случае можно поставить совершенно любую оптику Canon.