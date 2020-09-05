Обзор Canyon CNS-TDS07DG. Док-станция с HDMI, VGA, USB и Qi-зарядкой

Вместе с уменьшением толщины корпуса и веса на ноутбуках также уменьшается и количество доступных разъемов. Как результат для подключения периферии, внешнего монитора или проектора требуется наличие дополнительных аксессуаров. Тестируемая сегодня док-станция Canyon CNS-TDS07DG оснащена как USB-разъемами, так и несколькими графическими интерфейсами. Плюс ее же можно использовать для проведения быстрой зарядки.

Canyon CNS-TDS07DG

На момент публикации продажи уже стартовали. Средняя стоимость на момент публикации составляет 4500 рублей.

Canyon CNS-TDS07DG обзор

Комплектация

Комплект включает USB Type-C кабель, microUSB кабель и руководство пользователя. Собрано все в коробке с подробным описанием характеристик. Внутри зафиксирована на пластиковой подложке.

Canyon CNS-TDS07DG

Внешний вид

Выполнена док-станция в корпусе из серебристого пластика. Цилиндрическая форма с небольшой высотой.

Canyon CNS-TDS07DG

На основании прорезиненная ножка, предотвращающая скольжение при размещении на ровной поверхности.

Canyon CNS-TDS07DG

Доступны два графических разъема: HDMI и VGA. Задействовать можно будет одновременно оба.

Canyon CNS-TDS07DG

Один USB 3.0 и один USB 2.0. Два USB Type-C, один из них интерфейсный, второй для подачи питания.

Canyon CNS-TDS07DG

Верхняя часть крышки съемная. Снимается поворотом в сторону. Этот блок отвечает за беспроводную зарядку, его можно будет использовать отдельно. На внутренней его стороне расположена контактная группа и отдельный microUSB.

Canyon CNS-TDS07DG

Периметр корпуса под этой крышкой у Canyon CNS-TDS07DG находится вентиляционная решетка. Она подсвечивается светодиодами.

Canyon CNS-TDS07DG

Общие габариты у док-станции компактны. Его можно будет закинуть с собой в рюкзак ноутбука. Огрехов в качестве сборки не наблюдается.

Тесты

Для работы Canyon CNS-TDS07DG не требует установки дополнительного программного обеспечения. Использовать его можно в разных сценариях. Для проведения беспроводной зарядки смартфона достаточно подключить USB Type-C к блоку питания или свободному разъему на ПК. Мы также его использовали для сквозной зарядки ноутбука Lenovo Yoga C740-14IML, подключив к нему комплектный блок питания, а уже далее с помощью USB Type-С кабеля из комплекта к ноутбуку, задействовав все разъемы для использования и осуществляя процесс зарядки аккумулятора.

Canyon CNS-TDS07DG

Еще один вариант — это отдельное подключение к блоку питания с помощью microUSB, в таком варианте он может использоваться отдельно от основного блока. Карманный вариант беспроводной зарядки.

Canyon CNS-TDS07DG

К USB 2.0 можно будет подключить адаптер беспроводной периферии. А USB 3.0 задействовать для внешнего накопителя, получив высокие скорости обмена данными.

Canyon CNS-TDS07DG

Графические интерфейсы будут работать при условии поддержки передачи данных на USB Type-C на ноутбуке. Устаревший VGA будет полезен для проекторов, а HDMI для любых мониторов или телевизоров.

Canyon CNS-TDS07DG

Итоги по Canyon CNS-TDS07DG

Canyon CNS-TDS07DG станет полезным дополнением к современному ноутбуку, решив вопросы вывода изображения на внешний монитор, подключения периферии и переноса данных с внешних накопителей. Приятным дополнением станет съемный блок с Qi-зарядкой.
Комментарии и отзывы Canyon CNS-TDS07DG
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