Обзор Clever&Clean Twist Juicer Ice. Шнековая соковыжималка для фруктов, овощей и зелени

Лучшим источником витаминов и микроэлементов являются натуральные фрукты, овощи и зелень. И для их получения не нужно заставлять себя грызть морковь и сельдерей, гораздо вкуснее и проще пропустить эти ингредиенты через шнековую соковыжималку Clever&Clean Twist Juicer Ice, дающей высокий процент концентрированного чистого сока без его окисления и нагрева.

Комплектация

Приобрести ее можно в популярных маркетплейсах и магазинах за 6900 рублей.Коробка у нее двухсоставная. Это внешняя часть из плотного экокартона со схематичным изображением и логотипом бренда. Внутренняя часть с эффектной полиграфией и она будет защищена от повреждений при перевозке, как и сама соковыжималка внутри.

Clever&Clean Twist Juicer Ice обзор

Внешний вид

Комплект ее включает моторный блок, насадку для отжима и перетирки, контейнер для жмыха, контейнер для сока, толкатель, щетку для очистки, руководство пользователя.Блок двигателя выполнен в корпусе из пластика с интересным исполнением внешней поверхности. Это текстурные выступы в виде пирамидок. Отлично выглядит и практично.

Используется прочный пластик без запаха и вредных примесей. Данную соковыжималку можно рассматривать и для приготовления соков детям.

Помимо изучаемой нами версии в белом исполнении, также есть из металла в серебристом цвете.

В основании кнопка управления с тремя положениями: отжим, выключено и реверс. На верхней грани его металлический шкив.

Конструкция разборная. Собирается интуитивно, каждый из элементов у нее можно очищать и обслуживать в отдельности. Отдельно отметим наличие скрытого рычажка, выполняющего функцию блокировки включения при неправильной сборке.

От основной камеры, в которой проходит отжим, и перетирка идет две канавки, направленные в разные стороны. С каждой из них ставится отдельный контейнер, идущий в комплекте.

Верхний отсек у Clever&Clean Twist Juicer Ice с горловиной и толкателем. Диаметр отверстия оптимален для загрузки нарезанных кусочков зелени, овощей и фруктов.

Тесты

Яблочный сок

Перед первым приготовлением напитков промыли все части конструкции теплой водой, за исключением моторного блока. После этого шнековая соковыжималка готова к эксплуатации. Все ключевые элементы конструкции у нее выполнены из металла. Установлен двигатель мощностью 130 Вт с ультрапрочным шнек-прессом.Отжимать в ней можно фрукты, овощи и зелень. Прессует все это до клеточного уровня, отсекая не перевариваемую целлюлозу. Мякоть при отжиме продавливает через сетчатый фильтр, выполненный из медицинской нержавеющей стали.

Для начала в Clever&Clean Twist Juicer Ice попробовали отжать яблоки. Их предварительно нарезали на дольки.

В процессе отжима получили ароматный сок с густой и постепенно оседающей пенкой. Жмых при этом получился однородным и сухим.

Мандариновый сок

Также провели отжим мандаринов, очищенных от кожуры и разделенных на дольки. Отжались плоды быстро, дала хороший объем сока с небольшим количеством пенки.

В контейнер для жмыха уходили слегка влажные брикеты мякоти.

Морковный сок

Итоги

Морковь очистили и нарезали на кусочки продольной формы. Несмотря на плотную текстуру без проблем отделяет сок и жмых. Отжимает сок эффективно. При этом отметим низкий уровень шума во время работы.Clever&Clean Twist Juicer Ice – надежная и удобная шнековая соковыжималка, с высокой эффективностью отжима фруктов, овощей и зелень. Компактные габариты, симпатичный внешний вид, простое обслуживание и очистка, малое энергопотребление, низкий уровень шума, защиты от перегрева и перегрузки.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".