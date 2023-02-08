Обзор D-Link DIR-X1530. Доступный двухдиапазонный роутер с Wi-Fi 6

Комплект его включает патч-корд, адаптер питания, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с изображением роутера, данными по поддерживаемым технологиям и характеристикам.
На передней грани группа светодиодных индикаторов, отображающих рабочий статус, состояние подключение к сети, а также активность в двух диапазонах Wi-Fi в отдельности.
Панель разъемов у D-Link DIR-X1530 состоит из четырех RJ-45 портов с гигабитным соединением, маркированный желтым цветом используется для подключения к провайдеру. Здесь также расположены скрытая кнопка перезагрузки, WPS и гнездо питания.
Четыре несъемные антенны, по две на каждый радиочастотный диапазон. Можно изменять угол наклона и положения, выбранное самопроизвольно не смещается.
На основании вентиляционная решетка, два гнезда для фиксации на стене, четыре пластиковые ножки и наклейка с данными по заводским настройкам.
Wi-Fi 6 здесь идет с амплитудной модуляцией 1024. Но есть отличия от дорогих маршрутизаторов, это отсутствие полосы пропускания 160 МГц.
Важной особенностью при этом является поддержка Easy MESH, которая позволит пользователям расширять покрытие сети добавлением совместимых роутеров, при этом в отличие от распространённой схемы «роутер-репитер», здесь используется отдельный SSID. Как результат не снижается пропускная способность и скорость, повышается стабильность работы сети.
После запуска в главном окне выводится текущий статус, IP-адрес, версия программного обеспечения, данные по количеству подключенных клиентов.
Данные по имени беспроводной сети в отдельных диапазонах. В списке клиентов можно просмотреть данные по скорости обмена данными.
Отдельные разделы с фильтрацией по адресам, SkyDNS, виртуальным серверам, ограничению доступа беспроводных клиентов, подключение мультимедийных устройств, информацию по системе и настройкам. Встроенные инструменты для организации безопасного соединения, фильтрации контента и ограничения доступа к нежелательному контенту. Защита от вредоносного софта, бот-сетей.
Приложение дает полный доступ как к базовым опциям, так и детальным настройкам, не уступая возможностям подключения через веб-интерфейс.
Через него же можно будет проводить актуализацию версии программного обеспечения. Ручное и автоматическое обновление.
Сетевая статистика. Анализ скорости в отдельных диапазонах, учет возможных ошибок. Длительность сессии.
Есть полноценный инструмент для соединения VPN.
Управление конфигурацией WAN с упрощенным и расширенным режимами. PPTP и L2TP.
Детальные настройки беспроводного соединения. Выбор каналов, дополнительных каналов. Скрытый SSID, ограничение скорости.
Отмеченный выше EASY MESH. В качестве транспортной сети между точками можно использовать кабель или беспроводное соединение. Само расширение не требует наличия навыков и опыта, проходит все быстро.
Отдельная вкладка для SkyDNS с родительский контроль, защита от фишинговых и вредоносных сайтов, бот-сетей, защита публичных сетей и гибкие настройки фильтрации.
Роутер использовался в двухэтажном доме. Одновременно подключены к нему были несколько смартфонов, планшет, игровая консоль и ПК. Проблем с качеством соединения замечено не было. Тест замера скорости проводился с использованием смартфона Pixel 7 Pro, поддерживающего Wi-Fi 6, между роутером и клиентом расстояние составляло 5 метров. Подключен роутер к провайдеру с тарифом 700 Мбит/с.