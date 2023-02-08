Обзор D-Link DIR-X1530. Доступный двухдиапазонный роутер с Wi-Fi 6

Стандарт беспроводного соединения Wi-Fi 6 (802.11ax) сейчас получает распространение даже в недорогих смартфонах, на ноутбуках, планшетах и материнских платах последних поколений. Он дает заметное преимущество в пропускной способности соединения, емкости сети с большим количеством подключаемых клиентов и увеличение скоростей обмена данными. Изучаемый сегодня D-Link DIR-X1530, предоставленный телеком-провайдером “Дом.ру”, помимо поддержки этого стандарта, дает преимущества в виде функции Easy Mesh, Transmit Beamforming, VPN, MUMIMO и IPv6.

D-Link DIR-X1530

Комплектация

D-Link DIR-X1530

Комплект его включает патч-корд, адаптер питания, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с изображением роутера, данными по поддерживаемым технологиям и характеристикам.

D-Link DIR-X1530

D-Link DIR-X1530 обзор

Внешний вид

Корпус выполнен из черного пластика с сочетанием глянцевых и матовых типов покрытия. Форма верхней крышки у него напоминает капот гоночного болида. И центральная часть ее не только выступает декоративным элементом, но здесь находится и скрытая вентиляционная решетка, используемая для пассивного отвода тепла.

D-Link DIR-X1530

На передней грани группа светодиодных индикаторов, отображающих рабочий статус, состояние подключение к сети, а также активность в двух диапазонах Wi-Fi в отдельности.

D-Link DIR-X1530

Панель разъемов у D-Link DIR-X1530 состоит из четырех RJ-45 портов с гигабитным соединением, маркированный желтым цветом используется для подключения к провайдеру. Здесь также расположены скрытая кнопка перезагрузки, WPS и гнездо питания.

D-Link DIR-X1530

Четыре несъемные антенны, по две на каждый радиочастотный диапазон. Можно изменять угол наклона и положения, выбранное самопроизвольно не смещается.

D-Link DIR-X1530

На основании вентиляционная решетка, два гнезда для фиксации на стене, четыре пластиковые ножки и наклейка с данными по заводским настройкам.

D-Link DIR-X1530

Оснащение

Работает на базе платформы с процессором RTL8198D с тактовой частотой 900 МГц. Здесь 128Мбайт флэш-памяти и 256 Мбайт RAM. На частоте 2.4 ГГц дает скорость до 300 Мбайт/с, на частоте 5 ГГц до 1200 Мбайт/с. Поддерживает актуальное шифрование WPA3. Beamforming автоматически улучшает пропускную способность на основе анализа расположения помещении подключенных клиентских устройств.

Wi-Fi 6 здесь идет с амплитудной модуляцией 1024. Но есть отличия от дорогих маршрутизаторов, это отсутствие полосы пропускания 160 МГц.

Важной особенностью при этом является поддержка Easy MESH, которая позволит пользователям расширять покрытие сети добавлением совместимых роутеров, при этом в отличие от распространённой схемы «роутер-репитер», здесь используется отдельный SSID. Как результат не снижается пропускная способность и скорость, повышается стабильность работы сети.

Софт

Роутер можно будет легко настроить и запустить сеть используя смартфон, предварительно загрузив бесплатное приложение D-Link Assistant, доступное для iOS и Android. Интерфейс полностью на русском языке, начальная настройка проходит в пару кликов.

D-Link DIR-X1530

После запуска в главном окне выводится текущий статус, IP-адрес, версия программного обеспечения, данные по количеству подключенных клиентов.

D-Link DIR-X1530

Данные по имени беспроводной сети в отдельных диапазонах. В списке клиентов можно просмотреть данные по скорости обмена данными.

D-Link DIR-X1530

Отдельные разделы с фильтрацией по адресам, SkyDNS, виртуальным серверам, ограничению доступа беспроводных клиентов, подключение мультимедийных устройств, информацию по системе и настройкам. Встроенные инструменты для организации безопасного соединения, фильтрации контента и ограничения доступа к нежелательному контенту. Защита от вредоносного софта, бот-сетей.

D-Link DIR-X1530

Приложение дает полный доступ как к базовым опциям, так и детальным настройкам, не уступая возможностям подключения через веб-интерфейс.

D-Link DIR-X1530

Через него же можно будет проводить актуализацию версии программного обеспечения. Ручное и автоматическое обновление.

Веб-панель

При этом сохранена и традиционная возможность управления D-Link DIR-X1530 через веб-панель. Здесь также интерфейс на русском языке. С помощью нее можно будет проводить мониторинг и настройку.

Сетевая статистика. Анализ скорости в отдельных диапазонах, учет возможных ошибок. Длительность сессии.

Есть полноценный инструмент для соединения VPN.

Управление конфигурацией WAN с упрощенным и расширенным режимами. PPTP и L2TP.

Детальные настройки беспроводного соединения. Выбор каналов, дополнительных каналов. Скрытый SSID, ограничение скорости.

Отмеченный выше EASY MESH. В качестве транспортной сети между точками можно использовать кабель или беспроводное соединение. Само расширение не требует наличия навыков и опыта, проходит все быстро.

Отдельная вкладка для SkyDNS с родительский контроль, защита от фишинговых и вредоносных сайтов, бот-сетей, защита публичных сетей и гибкие настройки фильтрации.

Тесты

D-Link DIR-X1530

Роутер использовался в двухэтажном доме. Одновременно подключены к нему были несколько смартфонов, планшет, игровая консоль и ПК. Проблем с качеством соединения замечено не было. Тест замера скорости проводился с использованием смартфона Pixel 7 Pro, поддерживающего Wi-Fi 6, между роутером и клиентом расстояние составляло 5 метров. Подключен роутер к провайдеру с тарифом 700 Мбит/с.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorD-Link DIR-X1530 один из самых доступных вариантов с поддержкой Wi-Fi 6. В ходе тестов модель демонстрировала стабильную работу и высокие скорости обмена данными. Приложение для смартфона и веб-интерфейс, аккуратный внешний вид, гигабитные RJ-45, Easy MESH и хорошее качество покрытия. Не устроить может отсутствие USB.
D-Link DIR-X1530 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Роутер Honor Router X4 Pro оценен в $25…
Компания Honor представила довольно доступный роутер Honor Router X4 Pro, который оценен на домашнем для …
Обзор netis N3D. Самый доступный двухдиапазонный роутер с Wi…
Сегодня в центре внимания будет роутер netis N3D, являющийся самым доступным с поддержкой беспроводного с…
Обзор netis N3D. Самый доступный двухдиапазонный роутер с Wi-Fi MESHОбзор netis N3D. Самый доступный двухдиапазонный роутер с Wi-Fi MESH
Лучшие роутеры для дачи 2022. netis N5Лучшие роутеры для дачи 2022. netis N5
Обзор ASUS RT-AX89X. Топовый двухдиапазонный роутер с 10GОбзор ASUS RT-AX89X. Топовый двухдиапазонный роутер с 10G
Обзор netis MW5360. Тесты роутера со встроенным LTE-модемомОбзор netis MW5360. Тесты роутера со встроенным LTE-модемом
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor