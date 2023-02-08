Обзор D-Link DIR-X1530. Доступный двухдиапазонный роутер с Wi-Fi 6

Стандарт беспроводного соединения Wi-Fi 6 (802.11ax) сейчас получает распространение даже в недорогих смартфонах, на ноутбуках, планшетах и материнских платах последних поколений. Он дает заметное преимущество в пропускной способности соединения, емкости сети с большим количеством подключаемых клиентов и увеличение скоростей обмена данными. Изучаемый сегодня D-Link DIR-X1530, предоставленный телеком-провайдером “Дом.ру”, помимо поддержки этого стандарта, дает преимущества в виде функции Easy Mesh, Transmit Beamforming, VPN, MUMIMO и IPv6.

Комплектация

Комплект его включает патч-корд, адаптер питания, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с изображением роутера, данными по поддерживаемым технологиям и характеристикам.

D-Link DIR-X1530 обзор

Внешний вид

Корпус выполнен из черного пластика с сочетанием глянцевых и матовых типов покрытия. Форма верхней крышки у него напоминает капот гоночного болида. И центральная часть ее не только выступает декоративным элементом, но здесь находится и скрытая вентиляционная решетка, используемая для пассивного отвода тепла.

На передней грани группа светодиодных индикаторов, отображающих рабочий статус, состояние подключение к сети, а также активность в двух диапазонах Wi-Fi в отдельности.

Панель разъемов у D-Link DIR-X1530 состоит из четырех RJ-45 портов с гигабитным соединением, маркированный желтым цветом используется для подключения к провайдеру. Здесь также расположены скрытая кнопка перезагрузки, WPS и гнездо питания.

Четыре несъемные антенны, по две на каждый радиочастотный диапазон. Можно изменять угол наклона и положения, выбранное самопроизвольно не смещается.

На основании вентиляционная решетка, два гнезда для фиксации на стене, четыре пластиковые ножки и наклейка с данными по заводским настройкам.

Оснащение

Работает на базе платформы с процессором RTL8198D с тактовой частотой 900 МГц. Здесь 128Мбайт флэш-памяти и 256 Мбайт RAM. На частоте 2.4 ГГц дает скорость до 300 Мбайт/с, на частоте 5 ГГц до 1200 Мбайт/с. Поддерживает актуальное шифрование WPA3. Beamforming автоматически улучшает пропускную способность на основе анализа расположения помещении подключенных клиентских устройств.

Wi-Fi 6 здесь идет с амплитудной модуляцией 1024. Но есть отличия от дорогих маршрутизаторов, это отсутствие полосы пропускания 160 МГц.

Важной особенностью при этом является поддержка Easy MESH, которая позволит пользователям расширять покрытие сети добавлением совместимых роутеров, при этом в отличие от распространённой схемы «роутер-репитер», здесь используется отдельный SSID. Как результат не снижается пропускная способность и скорость, повышается стабильность работы сети.

Софт

Роутер можно будет легко настроить и запустить сеть используя смартфон, предварительно загрузив бесплатное приложение D-Link Assistant, доступное для iOS и Android. Интерфейс полностью на русском языке, начальная настройка проходит в пару кликов.

После запуска в главном окне выводится текущий статус, IP-адрес, версия программного обеспечения, данные по количеству подключенных клиентов.

Данные по имени беспроводной сети в отдельных диапазонах. В списке клиентов можно просмотреть данные по скорости обмена данными.

Отдельные разделы с фильтрацией по адресам, SkyDNS, виртуальным серверам, ограничению доступа беспроводных клиентов, подключение мультимедийных устройств, информацию по системе и настройкам. Встроенные инструменты для организации безопасного соединения, фильтрации контента и ограничения доступа к нежелательному контенту. Защита от вредоносного софта, бот-сетей.

Приложение дает полный доступ как к базовым опциям, так и детальным настройкам, не уступая возможностям подключения через веб-интерфейс.

Веб-панель

Через него же можно будет проводить актуализацию версии программного обеспечения. Ручное и автоматическое обновление.При этом сохранена и традиционная возможность управления D-Link DIR-X1530 через веб-панель. Здесь также интерфейс на русском языке. С помощью нее можно будет проводить мониторинг и настройку.

Сетевая статистика. Анализ скорости в отдельных диапазонах, учет возможных ошибок. Длительность сессии.

Есть полноценный инструмент для соединения VPN.

Управление конфигурацией WAN с упрощенным и расширенным режимами. PPTP и L2TP.

Детальные настройки беспроводного соединения. Выбор каналов, дополнительных каналов. Скрытый SSID, ограничение скорости.

Отмеченный выше EASY MESH. В качестве транспортной сети между точками можно использовать кабель или беспроводное соединение. Само расширение не требует наличия навыков и опыта, проходит все быстро.

Отдельная вкладка для SkyDNS с родительский контроль, защита от фишинговых и вредоносных сайтов, бот-сетей, защита публичных сетей и гибкие настройки фильтрации.

Тесты

Роутер использовался в двухэтажном доме. Одновременно подключены к нему были несколько смартфонов, планшет, игровая консоль и ПК. Проблем с качеством соединения замечено не было. Тест замера скорости проводился с использованием смартфона Pixel 7 Pro, поддерживающего Wi-Fi 6, между роутером и клиентом расстояние составляло 5 метров. Подключен роутер к провайдеру с тарифом 700 Мбит/с.

Итоги

D-Link DIR-X1530 один из самых доступных вариантов с поддержкой Wi-Fi 6. В ходе тестов модель демонстрировала стабильную работу и высокие скорости обмена данными. Приложение для смартфона и веб-интерфейс, аккуратный внешний вид, гигабитные RJ-45, Easy MESH и хорошее качество покрытия. Не устроить может отсутствие USB.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".