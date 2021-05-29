Обзор DIGMA DiPlug 500. Умная розетка с двумя USB и Алисой

В рамках «Лаборатории» мы ранее проводили тестирование умных розеток Digma DiPlug 100S и DIGMA DiPlug 100. Не так давно они расширили модельную линейку устройств, и одной из новинок стала DIGMA DiPlug 500, которая помимо розетки 220В, оснащена еще двумя USB-разъемами для зарядки носимых устройств или подачи питания на совместимые устройства.

Комплектация

Приобрести можно в ключевых российских магазинах с рекомендованной стоимостью 1 290 рублей.Упакована в компактную коробку с изображением устройства и данными по поддержке голосовых помощников Алиса и Маруся. Комплект включает инструкцию и гарантийный талон.

Внешний вид

Корпус розетки выполнен из белого пластика. По ширине и высоте сопоставима с настенной розеткой.

При размещении в сетевом фильтре или удлинителе соседние разъемы остаются свободными. Сборка проведена без огрехов.

По центру верхней панели евророзетка с заземлением. Есть шторки, предотвращающие попадание посторонних предметов внутрь корпуса.

DIGMA DiPlug 500 располагает двумя USB. Расположены они на удалении друг от друга.

Механическая кнопка управления, отвечающая за включение и выключение питания, совмещена со светодиодным индикатором.

Софт

Подключается к евророзетке с заземлением. Вес корпуса 125 граммов.Для управления используется собственное приложение с интерфейсом на русском языке. Выводятся устройства в общем списке в виде наглядной иконки и названия.

Создание сценариев по ручной и автоматической активации.

Для такого сценария можно задать условия срабатывания. Это могут быть как время, так и срабатывание датчиков или даже погода на улице.

Окно управления с кнопкой для включения или выключения. Отложенный старт, таймер.

Расписание с выбором и частоты повторов.

Статистика по расходам электричества.

Яндекс.Алиса

DIGMA DiPlug 500 поддерживает интеграцию в системы умного дома с голосовыми помощниками Яндекс и Маруся. После добавления присваиваем имя и размещаем в комнате.

Отдельный экран для включения и выключения розетки.

Список голосовых команд и их примеры.

Тесты

Рассчитана розетка на нагрузку до 10 А. Мы за время тестирования подключали к ней разные типы устройств, включая утюг. С последним такие розетки позволяют не задумываться о том, был ли выключен электроприбор перед уходом из дома.

Также можно использовать для подключения светильников, добавляя управление голосом для лампочек и приборов, которые были приобретены ранее и не поддерживают прямую интеграцию. USB использовали для питания умной камеры и зарядки планшета.

Итоги

Невысокая стоимость и реализованные технологии позволяют DIGMA DiPlug 500 успешно конкурировать не только с предложениями конкурентов в российских магазинах, но и решениями с Aliexpress. Приложение для смартфона, два USB, нагрузка до 10А, аккуратное исполнение, голосовое управление и интеграция в общую систему умного дома.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".