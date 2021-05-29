Обзор DIGMA DiPlug 500. Умная розетка с двумя USB и Алисой

В рамках «Лаборатории» мы ранее проводили тестирование умных розеток Digma DiPlug 100S и DIGMA DiPlug 100. Не так давно они расширили модельную линейку устройств, и одной из новинок стала DIGMA DiPlug 500, которая помимо розетки 220В, оснащена еще двумя USB-разъемами для зарядки носимых устройств или подачи питания на совместимые устройства.

DIGMA DiPlug 500

Приобрести можно в ключевых российских магазинах с рекомендованной стоимостью 1 290 рублей.

Комплектация

Упакована в компактную коробку с изображением устройства и данными по поддержке голосовых помощников Алиса и Маруся. Комплект включает инструкцию и гарантийный талон.

DIGMA DiPlug 500

Внешний вид

Корпус розетки выполнен из белого пластика. По ширине и высоте сопоставима с настенной розеткой.

DIGMA DiPlug 500

При размещении в сетевом фильтре или удлинителе соседние разъемы остаются свободными. Сборка проведена без огрехов.

DIGMA DiPlug 500

По центру верхней панели евророзетка с заземлением. Есть шторки, предотвращающие попадание посторонних предметов внутрь корпуса.

DIGMA DiPlug 500

DIGMA DiPlug 500 располагает двумя USB. Расположены они на удалении друг от друга.

DIGMA DiPlug 500

Механическая кнопка управления, отвечающая за включение и выключение питания, совмещена со светодиодным индикатором.

DIGMA DiPlug 500

Подключается к евророзетке с заземлением. Вес корпуса 125 граммов.

Софт

Для управления используется собственное приложение с интерфейсом на русском языке. Выводятся устройства в общем списке в виде наглядной иконки и названия.

DIGMA DiPlug 500

Создание сценариев по ручной и автоматической активации.

DIGMA DiPlug 500

Для такого сценария можно задать условия срабатывания. Это могут быть как время, так и срабатывание датчиков или даже погода на улице.

DIGMA DiPlug 500

Окно управления с кнопкой для включения или выключения. Отложенный старт, таймер.

DIGMA DiPlug 500

Расписание с выбором и частоты повторов.

DIGMA DiPlug 500

Статистика по расходам электричества.

DIGMA DiPlug 500

Яндекс.Алиса

DIGMA DiPlug 500

DIGMA DiPlug 500 поддерживает интеграцию в системы умного дома с голосовыми помощниками Яндекс и Маруся. После добавления присваиваем имя и размещаем в комнате.

DIGMA DiPlug 500

Отдельный экран для включения и выключения розетки.

DIGMA DiPlug 500

Список голосовых команд и их примеры.

DIGMA DiPlug 500

Тесты

Рассчитана розетка на нагрузку до 10 А. Мы за время тестирования подключали к ней разные типы устройств, включая утюг. С последним такие розетки позволяют не задумываться о том, был ли выключен электроприбор перед уходом из дома.

DIGMA DiPlug 500

Также можно использовать для подключения светильников, добавляя управление голосом для лампочек и приборов, которые были приобретены ранее и не поддерживают прямую интеграцию. USB использовали для питания умной камеры и зарядки планшета.

DIGMA DiPlug 500

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorНевысокая стоимость и реализованные технологии позволяют DIGMA DiPlug 500 успешно конкурировать не только с предложениями конкурентов в российских магазинах, но и решениями с Aliexpress. Приложение для смартфона, два USB, нагрузка до 10А, аккуратное исполнение, голосовое управление и интеграция в общую систему умного дома.
DIGMA DiPlug 500 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Realme GT Neo запущен с процессором Dime...
Китайский производитель смартфонов Realme официально выпустил смартфон Realme GT Neo в Китае. ...
Samsung Galaxy A52 5G получил сертификат...
Компания Samsung уже продает в Европе смартфон Galaxy A52 5G. Теперь этот смартфон получил сертификацию Б...
Утечка характеристик Xiaomi Mi Pad 5...
Запуск Xiaomi Mi Pad 5 уже не за горами, так как в сеть утекли характеристики планшета. Планшет имеет код...
Lenovo ThinkPad X1 Titanium с премиально...
Корпус выполнен из титана и углеродного волокна. Благодаря материалу, из которого изготовлен корпус, ноут...
ZTE Axon 30 Ultra готовится к релизу...
Когда в этом месяце был анонсирован Axon 30 Ultra, производитель подтвердил, что флагман получит глобальн...
Представлен объектив Tamron 150-500mm F/...
Компания Tamron пополнила ассортимент полнокадровых объективов моделью Tamron 150-500mm F/5-6.7 Di III VC...
Обзор Digma CITI 11 C403T. Планшетный ко...
Тестируемый сегодня Digma CITI 11 C403T совмещает в себе функционал ноутбука и планшета, предлагая разбор...
Xiaomi Mi 11 Ultra уже раскупили в Велик...
Сетевые источники сообщают о том, что топовый смартфон Xiaomi Mi 11 Ultra уже полностью распродан в Велик...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor