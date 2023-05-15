Обзор DIGMA SmartLock P1. Умный замок для дорожных сумок и рюкзаков

Изучаемый сегодня умный навесной замок DIGMA SmartLock P1 использует не привычный вариант с использованием ключей, а отпечаток пальца. Поэтому обеспечивает удобная и быстрая, но при этом и безопасная разблокировка. Основная сфера его применения защита дорожных сумок и рюкзаков.

DIGMA SmartLock P1

Комплектация

DIGMA SmartLock P1

Поставляется замок в компактной коробке с прозрачным окошком, позволяющем оценить внешний вид и габариты. Комплект включает microUSB кабель и руководство пользователя на русском языке.

DIGMA SmartLock P1

Внешний вид

Замок легкий, вес его составляет 62 грамма. Габариты компактные, поместится и в небольшом кармане, позволяя не задумываясь брать его с собой на прогулки или в дорогу, включая и те поездки в которых только ручная кладь.

DIGMA SmartLock P1

В основе корпуса используется металл. Прочный, выглядит монолитным. Основная часть черного цвета.

DIGMA SmartLock P1

На нижнем торце microUSB, используемый для зарядки встроенного аккумулятора. Важно отметить, что DIGMA SmartLock P1 не защищен от попадания воды.

DIGMA SmartLock P1

На лицевой стороне зона отпечатка сканера отпечатка пальца. С обратной стороны информация по устройству и производителю.

Тесты

Важной особенностью является отсутствие необходимости соединения со смартфоном и установки дополнительного софта. До 20 отпечатков пальцев хранятся во встроенной памяти самого замка, 2 из них, добавленные первыми идут с администраторским доступом.

DIGMA SmartLock P1

Весь процесс добавления и удаления отпечатков описан в комплектной инструкции. Сделано все интуитивно. В ходе тестов мы добавили отпечатки двух разных людей, проблем в определении и скорости разблокировки замечено не было. Как и отмечали вначале, по габаритам оптимально его использовать с замками рюкзаков и сумок.

DIGMA SmartLock P1

За автономную работу отвечает аккумулятор с емкостью 100 мАч. Хватает этого на 2000 разблокировок, с автономностью тут все в порядке. В обычной эксплуатации заряжать его нужно будет раз в несколько месяцев. Если в закрытом состоянии замок разрядится достаточно подключить к PowerBank и провести разблокировку.

DIGMA SmartLock P1

Итоги

DIGMA SmartLock P1 – умный замок для путешественников, позволяющих удобно и надежно решить вопрос защиты дорожных сумок и рюкзаков в поездках. Также подойдет и для повседневной эксплуатации предотвратив доступ к личным вещам и снизив риск кражи.
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