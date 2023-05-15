Обзор DIGMA SmartLock P1. Умный замок для дорожных сумок и рюкзаков

Поставляется замок в компактной коробке с прозрачным окошком, позволяющем оценить внешний вид и габариты. Комплект включает microUSB кабель и руководство пользователя на русском языке.
В основе корпуса используется металл. Прочный, выглядит монолитным. Основная часть черного цвета.
На нижнем торце microUSB, используемый для зарядки встроенного аккумулятора. Важно отметить, что DIGMA SmartLock P1 не защищен от попадания воды.
На лицевой стороне зона отпечатка сканера отпечатка пальца. С обратной стороны информация по устройству и производителю.
Весь процесс добавления и удаления отпечатков описан в комплектной инструкции. Сделано все интуитивно. В ходе тестов мы добавили отпечатки двух разных людей, проблем в определении и скорости разблокировки замечено не было. Как и отмечали вначале, по габаритам оптимально его использовать с замками рюкзаков и сумок.
За автономную работу отвечает аккумулятор с емкостью 100 мАч. Хватает этого на 2000 разблокировок, с автономностью тут все в порядке. В обычной эксплуатации заряжать его нужно будет раз в несколько месяцев. Если в закрытом состоянии замок разрядится достаточно подключить к PowerBank и провести разблокировку.