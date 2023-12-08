Замена джойконам Nintendo Switch, недорого и удобно. Обзор DOBE TNS-0163

Сегодня мы рассмотрим альтернативу джойконам для Nintendo Switch, которая не только дешевле, но и улучшает эргономику этого типа контроллеров. Использоваться они могут с разными версиями, включая Lite и OLED, а также со сторонними устройствами, включая поддержку STEAM.

DOBE TNS-0163

Комплектация

Упакованы в компактной коробке с изображением геймпадов и данными по особенностям исполнения. Комплект включает правый и левый джойкон, ремешки, инструкцию и зарядный кабель.

DOBE TNS-0163

DOBE TNS-0163 обзор

Внешний вид

Выбранная традиционная цветовая окраска корпуса: левый – синий, правый – красный. Выполнены из пластика с матовым покрытием.

DOBE TNS-0163

По габаритам они больше чем оригинал и есть заметное отличие по форме корпуса. Они выпуклые с обратной стороны. За счет этого улучшается как хват консоли, так и при отдельной эксплуатации.

DOBE TNS-0163

Компоновка по элементам управления традиционная, как и общая маркировка на кнопках. Есть дополнительная кнопка TURBO. Размер кнопок немного больше. Мне как взрослому человеку было

DOBE TNS-0163

Еще одним отличием является наличие разъема USB-C, который даст возможность заряжать DOBE TNS-0163 вне консоли или аксессуаров. Также сам производитель предусмотрел комплектный разветвленный кабель для одновременной зарядки. Разъем расположен на нижней грани.

DOBE TNS-0163

При этом меньшая стоимость не отразилась негативно на техническом наполнении. Здесь также есть 6-осевой гироскоп, NFC для карточек в играх и даже вибрации. Хотя последняя в сравнение с оригиналом слабее.

DOBE TNS-0163

Боковые направляющие полностью совместимы как с ответной частью на планшете, так и аксессуарами, которые созданы для джойконов.

DOBE TNS-0163

Тесты

Тестирование и эксплуатацию вели с Nintendo SWITCH OLED. Для начала нужно будет провести синхронизацию, проводится она зажатием кнопки на боковой грани на несколько секунд до появления мигающих индикаторов, дальше уже через меню консоли проводится синхронизация. В дальнейшем подключаются автоматически.

DOBE TNS-0163

Установленными сидят на планшете плотно. Понравилось наличие выступа с обратной стороны, с ними меньше устают руки и в целом конструкция консоли смотрится более завершенной. По времени автономной работы разницы замечено не было.

DOBE TNS-0163

Работа гироскопа была проверена на игре Just Dance. Играет отлично. Также с ними можно играть в игры вдвоем. NFC проверено не было, из-за отсутствия карточек.

Итоги

DOBE TNS-0163 – недорогая альтернатива джойконам, которая не только предлагает высокое качество, но и улучшает удобство эксплуатации консоли Nintendo Switch. Придраться можно к небольшой разнице в яркости цветового исполнения корпуса.
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