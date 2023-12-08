Замена джойконам Nintendo Switch, недорого и удобно. Обзор DOBE TNS-0163

Сегодня мы рассмотрим альтернативу джойконам для Nintendo Switch, которая не только дешевле, но и улучшает эргономику этого типа контроллеров. Использоваться они могут с разными версиями, включая Lite и OLED, а также со сторонними устройствами, включая поддержку STEAM.

Комплектация

Упакованы в компактной коробке с изображением геймпадов и данными по особенностям исполнения. Комплект включает правый и левый джойкон, ремешки, инструкцию и зарядный кабель.

DOBE TNS-0163 обзор

Внешний вид

Выбранная традиционная цветовая окраска корпуса: левый – синий, правый – красный. Выполнены из пластика с матовым покрытием.

По габаритам они больше чем оригинал и есть заметное отличие по форме корпуса. Они выпуклые с обратной стороны. За счет этого улучшается как хват консоли, так и при отдельной эксплуатации.

Компоновка по элементам управления традиционная, как и общая маркировка на кнопках. Есть дополнительная кнопка TURBO. Размер кнопок немного больше. Мне как взрослому человеку было

Еще одним отличием является наличие разъема USB-C, который даст возможность заряжать DOBE TNS-0163 вне консоли или аксессуаров. Также сам производитель предусмотрел комплектный разветвленный кабель для одновременной зарядки. Разъем расположен на нижней грани.

При этом меньшая стоимость не отразилась негативно на техническом наполнении. Здесь также есть 6-осевой гироскоп, NFC для карточек в играх и даже вибрации. Хотя последняя в сравнение с оригиналом слабее.

Боковые направляющие полностью совместимы как с ответной частью на планшете, так и аксессуарами, которые созданы для джойконов.

Тесты

Тестирование и эксплуатацию вели с Nintendo SWITCH OLED. Для начала нужно будет провести синхронизацию, проводится она зажатием кнопки на боковой грани на несколько секунд до появления мигающих индикаторов, дальше уже через меню консоли проводится синхронизация. В дальнейшем подключаются автоматически.

Установленными сидят на планшете плотно. Понравилось наличие выступа с обратной стороны, с ними меньше устают руки и в целом конструкция консоли смотрится более завершенной. По времени автономной работы разницы замечено не было.

Итоги

Работа гироскопа была проверена на игре Just Dance. Играет отлично. Также с ними можно играть в игры вдвоем. NFC проверено не было, из-за отсутствия карточек.DOBE TNS-0163 – недорогая альтернатива джойконам, которая не только предлагает высокое качество, но и улучшает удобство эксплуатации консоли Nintendo Switch. Придраться можно к небольшой разнице в яркости цветового исполнения корпуса.