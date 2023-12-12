Геймпад с дополнительными кнопками для Nintendo Switch. Обзор DOBE TNS-1188

С Nintendo Switch начал знакомиться не так давно поэтому после традиционных контроллеров, таких как Dualsense от PS5, с оригинальными джойконами требовалось много времени на привыкание из-за мелких триггеров и кнопок. При этом спустя несколько недель так и не смог получить тот опыт который хотелось бы получать в играх на этой консоли, на помощь приходят сторонние решения. Ранее мы проводили тестирование DOBE TNS-0163 в том же формате двух джойконов но с эргономичной формой корпуса, сегодня же в центре внимания будет геймпад в который устанавливается сама консоль, это DOBE TNS-0163 с 6-осевым гироскопом, подставкой, вибрацией, поддержкой зарядки PowerDelivery и программируемыми клавишами.

Комплектация

Поставляется в коробке, основа которой из плотного картона, а крышка прозрачная. Позволяя оценить внешний вид до распаковки. Комплект включает руководство пользователя на английском языке.

DOBE TNS-1188 обзор

Внешний вид

Доступен геймпад в четырех разных расцветках корпуса. У нас фиолетовый с прозрачной основой. В основе пластик с преимущественно матовым покрытием, не подверженным загрязнению следами пальцев.

По краям выраженные выступы для удобного хвата руками, чего так не хватает с оригинальными джойконами. Тут есть текстурный рисунок, улучшающий сцепление.

Справа и слева под две кнопки. Это дополнительные кнопки-триггеры, которые можно будет запрограммировать. Их расположение сделано с учетом возможности нажатия без ослабевания хвата.

В центре откидная ножка с помощью которой консоль размещается на столе под наклоном. Есть органайзер для хранения четырех катриджей.

На верхней грани у DOBE TNS-1188 по два триггера. Они больше по габаритам, чем у джойконов. Это же касается и основной группы элементов управления, у которой тут характерная для Nintendo раскладка. Из дополнительных кнопок помимо регуляторов громкости, кнопок домой и скриншота, есть TURBO и кнопка скриншота.

Ниша для установки планшета с мягкой подложкой, предотвращающей появление царапин на крышке и более надежного соединения. В центре коннектор USB-C, через который будет проводиться зарядка консоли, сквозной разъем выведен справа. Поддерживается PowerDelivery.

Тесты

Для начальной настройки важно включить в опциях консоли поддержку проводного подключения Elite Controller. После этого планшет устанавливается в геймпад и соединение проходит быстро. Установленным в него конструкция ощущается монолитной. Общие габариты при этом увеличиваются, включая и толщину. Платой за это добавляются дополнительные кнопки, органайзер под картриджи и удобные выступы справа и слева под ладонный хват.

В плане эргономики DOBE TNS-1188. Мне привыкнуть после Xbox и PlayStation было проще. Это же касается исполнения кнопок, меньше ложных нажатий и само расположение становится интуитивным.

Четыре дополнительные кнопки на крышке программируются. Зажимаем кнопку настройки, далее во время мигающей индикации зажимается одна из макро-клавиш и нужная из стандартной раскладки. Так, например, можно продублировать выстрелы или прыжки на тыльную сторону, освободив пальцы на лицевой для других действий. Это надо попробовать, не зря эти клавиши есть в PRO версиях геймпадах, после этого обойтись без них становится сложнее.

Итоги

DOBE TNS-1188 – альтернатива джойконам с макро-клавишами, выполненная в эргономичном корпусе с органайзером под картриджи. Из особенностей отметим увеличенные габариты в такой паре, которые не будут критичны в домашней эксплуатации, но могут затруднить ношение на улице.